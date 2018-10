Neuerscheinung: Mut zum Leben mit Krebs

(press1) - 15. Oktober 2018 - In der Edition Forsbach ist das Buch des Mannheimer Therapeuten Dr. Olaf Bausemer erschienen.



Dr. Olaf Bausemer kommt nach 25-jähriger Erfahrung in der Behandlung von Tumorpatienten mit komplementären Therapien zu dem Resultat:

Im Kampf gegen den Krebs gibt es keinen "Königsweg" - es kommt vielmehr auf eine sinnvolle Kombination aus Schul- und Komplementärmedizin an.



Es geht nicht nur darum, die Überlebenszeit zu verlängern, sondern das Leben für die Patienten lebenswerter zu machen.



Dieses Buch bietet eine Orientierungshilfe, die wissenschaftlich fundiert ist. Es informiert, räumt zugleich auch mit Vorurteilen gegen die sanfte Medizin auf.



Vor allem aber ermutigt es Betroffene, ihren ganz persönlichen Weg zu gehen.



Dr. phil. Olaf Bausemer, Jahrgang 1966, studierte Sportwissenschaft und Philosophie. Nach seiner Heilpraktikerausbildung gründete er 1993 seine Praxis in Mannheim und promovierte in Philosophie.



25 Jahre später gehört Dr. Bausemer zur Spitze der Therapeuten für Komplementäre Onkologie, referiert national und international zu Themen der Onkologie und Immunologie.



2013 hat er seine Therapien als Marke BAUSEMER schützen lassen.



http://www.biologische-krebstherapie.com



Dr. Olaf Bausemer:

Mut zum Leben mit Krebs

Ihr persönlicher Weg zu einer erfolgreichen Therapie

14 x 21 cm, 240 Seiten mit farbigen Abbildungen

Klappenbroschur

ISBN 978-3-95904-054-9

Edition Forsbach 2018

http://www.edition-forsbach.de/dr.-olaf-bausemer/171/mut-zum-leben-mit-krebs



Edition Forsbach

Dr. Beate Forsbach

Neujellingsdorf 4c

23769 Fehmarn

Telefon: 04371-1783

Email: mailto:info@edition-forsbach.de



http://www.edition-forsbach.de



Der Verlag ist nach der Verlegerin Dr. Beate Forsbach benannt, die ihrer Edition Forsbach als Autorin und Programmchefin das Gesicht gibt. Sie hat den Verlag im Jahr 2011 gegründet, nachdem sie zahlreiche Bücher, Buchbeiträge und Fachartikel in verschiedenen Verlagen publiziert hatte.



Unter dem Motto "Bücher mit Herz" veröffentlicht die Edition Forsbach Literatur über Lebenskunst, Coaching, Musik, Gesundheit, Schreiben & Veröffentlichen.



Unsere Bücher wollen den Lesern Mut machen, ihr eigenes Leben positiv zu gestalten. Wir möchten damit vor allem die Zielgruppe 50plus erreichen, Menschen, die nach Berufsfindungs-, Familien- und Kindererziehungsphase häufig nach einem Sinn für ihr Leben suchen, der bis ins hohe Alter richtungsweisend sein kann.



Der Verlag hat eine Besonderheit - nicht nur, weil er auf der Ostseeinsel Fehmarn angesiedelt ist und neben Büchern auch Workshops für Autoren anbietet: Hier betreut die Verlegerin noch alle Buchprojekte individuell und persönlich. Manchmal kann es sogar richtig schnell gehen vom Abschluss des Vertrages bis zum Erscheinungstermin des Buches. Neben Autorenlesungen werden neuerdings auch Marketingmaßnahmen wie eine Lesereise durchgeführt.



Dr. Beate Forsbach bietet auf der Insel Fehmarn "Bücher schreiben mit Herz"-Seminare für Autoren an. Im exklusiven 1:1 Autoren-Mentoring auf Fehmarn oder per Telefon/Internet bietet sie Beratung und Unterstützung von der Idee bis zur Publikation eines Buches, auch in wissenschaftlichen Buchprojekten.



Dr. Beate Forsbach unterstützt Self-Publisher und angehende Verleger beim Publizieren ihres Buches und bei der Gründung und Entwicklung ihres (Selbst-)Verlages.



Wir publizieren auch wissenschaftliche Arbeiten und historische Bücher, sofern sie in unser Verlagsprogramm passen.



Der Verlag tritt auch als Dienstleister auf, z.B. zur Erstellung von Kalendern, Broschüren, Lebensgeschichten, Gedichtbänden, Jubiläumsschriften und Unternehmensberichten.

