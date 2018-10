Home Health Relations ear.direct GmbH Pressekontakt: Anja Eichenauer Südring 28a 65795 Hattersheim Tel: 06190 - 9266121 Fax: info@ear.direct http://www.ear.direct

Meldungen dieses Unternehmens: Deutschlands erster online Hörakustiker, ear.direct, bietet einzigartiges Hörgeräte-Leasing [15.10.18, 11 Uhr] Deutschlands erster online Hörakustiker, ear.direct, bietet einzigartiges Hörgeräte-Leasing (press1) - 15. Oktober 2018 - Hörgeräte sind etwas für alte Menschen? Diese Annahme ist schon lange nicht mehr gültig. Hörgeräte wie man sie aus Großvaters Zeiten kennt, eine beigefarbene Prothese, die bei jeder Bewegung piepst, sind schon lange überholt. Moderne Hörgeräte sind nahezu unsichtbar und verfügen über einen High-Tech-Chip im Kern. Dies ermöglicht nicht nur ein brillantes Hörerlebnis und verbessertes Sprachverstehen, sondern bietet zusätzlich komfortables, drahtloses Audiostreaming mit dem Smartphone. Diskret kann das Hörgerät per App ferngesteuert werden und somit jederzeit in der Lautstärke oder im Klang verändert werden. Auch die Hörakustik ist in der Digitalisierung längst angekommen.



Was bei Brillen schon lange ein Thema ist, der Onlinevertrieb, gab es in der Hörakustik jedoch noch nicht. Onlineangebote beschränken sich auf die Information und Weiterleitung der Kunden an lokal ansässige Akustiker. "Bislang mussten Hörgeräte im lokalen Akustikergeschäft mit dem Computer verbunden werden. Es wurde anhand des Hörtests eine Voreinstellung eingespielt und anschließend mit der Hörerfahrungen des Kunden eine Feinjustierung vorgenommen", erklärt Julian Hiddemann, Geschäftsführer der ear.direct GmbH. "Bis die richtige Einstellung gefunden ist und verschiedene Hörprogramme auf die unterschiedlichen Hörsituationen angepasst sind, muss der Kunde mehrmals das Hörakustik Geschäft aufsuchen. Eine Hörgeräteanpassung ist eine zeitintensive Angelegenheit." Ear.direct bietet ein ganz neues Vertriebskonzept. Mit Hilfe einer speziellen App kann sich der Hörakustiker per Fernwartung mit den Hörgeräten des Kunden verbinden und die Hörgeräteeinstellung an jedem beliebigen Ort vornehmen. Der Kunde bestellt seine Hörgeräte online, die Voreinstellung wird wie gewohnt anhand des ohrenärztlichen Hörtest in die Hörgeräte gespielt und mit einer speziellen Messbox überprüft. "Wir vereinbaren einen Termin für ein Videotelefonat und nehmen über die App als Schnittstelle die Feinjustierung vor, wo auch immer der Kunde gerade ist. Der Kunde kann somit live in seiner aktuellen Hörsituation testen, wie die veränderte Hörgeräteeinstellung klingt. Nebenbei spart er jede Menge Zeit", sagt Hiddemann.



Neu ist auch das Preiskonzept. Hörgeräte können sehr teuer werden, oftmals fallen mehrere tausend Euro auf einen Schlag an. Das man eine solche Ausgabe nicht häufig tätigt ist verständlich. Dies verhindert allerdings die Teilnahme an der rasanten Weiterentwicklung der Hörgerätetechnik. Aus diesem Grund hat ear.direct ein Leasing-Konzept entwickelt. Ähnlich wie bei einem Handyvertrag zahlt man einen einmaligen Betrag für die Bereitstellung und Voreinstellung des Gerätes, anschließend fällt ein monatlicher Betrag für den weiteren Service, wie die Ferneinstellungen oder auch Batterien an. "Wer zum Beispiel nach ein oder zwei Jahren sein Hörgerät wechseln möchte, profitiert von unserem Konzept besonders, da die Gebühr für das neue Hörgerät im Leasing deutlich günstiger ist, als der Hörgerätekauf", erklärt Hörakustikmeister Hiddemann. "Und das Beste ist, bei einer beidohrigen Hörgeräteversorgung gibt es keinen Aufpreis bei der monatlichen Service-Gebühr!"



Die drei Gründer der ear.direct GmbH sind ein eingesspieltes Team. Hörakustikmeister Jens Pietschmann betreibt seit knapp 20 Jahren ein Hörakustik-Geschäft in der Frankfurter Innenstadt. Audiologie-Ingenieurin Anja Eichenauer und Hörakustikmeister Julian Hiddemann schlossen bei ihm vor einigen Jahren erfolgreich ihre Lehre zum Akustikgesellen ab. "Ich freue mich, dass ich neben der Leidenschaft für unseren tollen Beruf auch den Unternehmergeist weitergeben konnte", sagt Pietschmann. Mit Ihrem Online-Hörakustiker www.ear.direct wollen Sie nun zu dritt den Hörgerätemarkt aufmischen.





Die ear.direct GmbH ist der erste Onlineanbieter zur vollständigen Hörgeräteversorgung ohne den Weg zum lokalen Akustiker gehen zu müssen. Bei uns bekommen Sie ausschließlich die neusten und innovativsten Hörgeräte-Techniken. Dank unseres einzigartigen Leasing-Konzepts können Sie Ihr Hörsystem jederzeit umtauschen und Ihr Hörerlebnis an die neusten Innovationen anpassen lassen. Sie genießen vollkommene Flexibilität. Ihre Hörgeräteeinstellung übernehmen wir per Videotelefonie, Telefonie oder ganz einfach per Fernwartung. Dies wird durch eine App ermöglicht. Downloads zu dieser Pressemitteilung: Ihr mobiler online Hörakustiker Dateityp: jpg

