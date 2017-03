Zusatznutzen für den Café-Kunden: Kohlenhydratarme Kuchen

Café ergänzt erfolgreich traditionelles Kuchensortiment um kohlenhydratarme Auswahl.



(press1) - Neu-Ulm, 06. März 2017 - Das Caféhaus Orth in Bad König hat nunmehr seit ca. 2 Jahren zusätzlich kohlenhydratreduzierte (Low Carb-) Kuchen im Sortiment. Und das kommt bei den Kunden gut an. Die Basis dafür liefern Backmischungen der Firma Erdschwalbe aus Neu-Ulm. Insbesondere im Frühling machen immer mehr Menschen eine Diät um abzunehmen. Zu einer mittlerweile etablierten Diätform hat sich dabei die Low Carb-Ernährung entwickelt. Dabei wird auf Kohlenhydrate weitgehend verzichtet. Herkömmliche Kuchen enthalten Kohlenhydrate in Form von Mehl und Zucker.



In den Kuchen-Backmischungen der Firma Erdschwalbe (derzeit sind Kokos-, Schoko- und Zitronenkuchen im Programm) werden insbesondere Getreidemehle durch andere Mehle mit geringem Kohlenhydratanteil ersetzt. Gleichzeitig sind sie noch glutenfrei. Als Zuckerersatz wird z.B. Erythritol (Erythrit) verwendet.





Kontaktinformation:

Erdschwalbe - Thomas Zimmermann

Burlafinger Str. 4

89233 Neu-Ulm/Germany

Mail presse@erdschwalbe.de

Internet www.erdschwalbe.de

Tel. +49 (0)7308 925274

Fax +49 (0)7308 925249



Firmenportrait:

Als Bio-Low-Carb-Pionier brachte Erdschwalbe bereits Anfang 2010 die ersten Low-Carb-/Eiweiß-Backmischungen nach EG-Bio-VO auf den Markt. Seither hat sich viel getan. Erdschwalbe ist Hersteller von veganen Bio Produkten für eine kohlenhydratreduzierte, eiweißreiche Ernährung ohne Gluten. Alle Erdschwalbe Produkte werden ohne Gluten hergestellt. Erdschwalbe Produkte sind vegan, ei- und hefefrei. Fast alle Erdschwalbe Produkte sind EG-BIO-Qualität ohne Zusatzstoffe und damit garantiert pestizid- und gentechnikfrei.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: