Berlin/Göttingen 15.12.2017 | Die POLLION GmbH bringt in Kooperation mit Dres. Schlegel + Schmidt, Med. Kommunikation GmbH mit medipino ein neues Marktforschungsangebot für die Pharma-Branche auf den Markt. Die POLLION GmbH, bekannt durch die Verbraucher-Apps biopinio und carepinio für Lebensmittel und Konsumgüter, öffnet sich mit medipinio somit

auch der Pharma-Marktforschung.



Mit dem neuen Marktforschungstool werden in Deutschland niedergelassene Ärzte auf innovative und zeitgemäße Art und Weise befragt. Die Befragungen werden mit der eigens entwickelten medipinio App (verfügbar für Android- und Apple-Geräte) durchgeführt.





Dr. Nicolas Scharioth, Gründer und Geschäftsführer der POLLION GmbH: "Ärzte sind viel beschäftigt und für Marktforscher traditionell nur schwer zu erreichen. Mit der medipinio App bauen wir einen direkten Draht zu den teilnehmenden Praxisärzten auf, die unsere App-Befragungen zwischendurch, unterwegs oder auch von zu Hause beantworten können. So liefern wir schnell und kostengünstig Antworten auf dringende Fragen der Pharmaindustrie."



Die POLLION GmbH kooperiert bei medipinio mit der Dres. Schlegel + Schmidt Med. Kommunikation GmbH, einer auf den Gesundheitsmarkt spezialisierten Agentur für alle Themen rund um den Pharmamarkt. Dr. Hauke Schmidt, Geschäftsführer von Dres. Schlegel + Schmidt: "Wir unterstützen POLLION GmbH bei der Verifizierung der teilnehmenden Ärzte und der inhaltlichen, pharmaspezifischen Ausgestaltung der Befragungen."



Das medipino-Ärztepanel umfasst zum Start schon mehrere hundert Ärzte der Allgemein- und Inneren Medizin. Ein weiterer Ausbau in andere Fachrichtungen wird schrittweise erfolgen.



Dr. Nicolas Scharioth

Gründer & Geschäftsführer

POLLION GmbH

Greifswalder Str. 33a

10405 Berlin

Tel.: 030/51305057

Email: mailto:scharioth@pollion.com

http://medipinio.de/presse

http://medipinio.de/marktforschung

http://pollion.com



Über Pollion

Die POLLION GmbH wurde im Jahr 2014 gegründet und bietet mit biopinio und carepinio appbasierte Marktforschung für die Konsumgüterbranche an. Tausende Verbraucher aus ganz Deutschland nutzen die Apps regelmäßig und liefern den Auftraggebern wichtige Erkenntnisse zu aktuellen sowie zukünftigen Produkten und Konzepten. Zu den mehr als 50 Kunden zählen führende Hersteller und Einzelhändler. Auf den Webseiten des Unternehmens sind Beispiele von Projekten aufgeführt.



Über Dres. Schlegel + Schmidt, Med. Kommunikation GmbH

Die Firma Dres. Schlegel+Schmidt, Med. Kommunikation GmbH wurde im Jahr 1985 gegründet und bietet als Full-Service Agentur kreative und kompetente Dienstleistungen für den Gesundheitsmarkt an.

