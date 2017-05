ICE AESTHETIC(R) Kryolipolyse wird immer beliebter - Präsenz auf der 17. VDÄPC Frühjahrsakademie

(press1) - Der Spezialist für Kryolipolyse ICE AESTHETIC® kann sich über mehr als 5.000 erfolgreiche Behandlungen im Jahr freuen und nimmt diese zum Anlass, weiter zu expandieren. Neben Großstädten wie Berlin, Hamburg, Leipzig und internationalen Niederlassungen in Barcelona, Wien und Innsbruck, stehen bereits Filialen in München, Wiesbaden, Frankfurt am Main und Zürich in den Startlöchern.



Zu den Erfolgsrezepten von ICE AESTHETIC® zählt dabei nicht nur die hohe Qualität der Geräte, sondern auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit angesehenen Ärzten. Besonders gefragt sind die Anwendungen in der plastischen/ästhetischen Chirurgie und Dermatologie, aber auch bei der größer werdenden Zahl an Allgemeinmedizinern, die sich im Bereich Ästhetik erweitern.



Die renommierte Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie Dr. med. Katja Hohmann-Bauch, Inhaberin der Klinik "chirurgika" berichtet: "Mit dem CRISTAL Kryolipolysegerät von Deleo habe ich von Beginn an sehr positive Behandlungsergebnisse und eine extrem hohe Patientenzufriedenheit erreichen können." Darüber hinaus konnte sie den Anteil von männlichen Kunden am Patientenstamm durch die Kryolipolyse signifikant erhöhen.



Das hochwertige CRISTAL ist seit Neuestem bei ICE AESTHETIC® auch mit AGATE-Erweiterung erhältlich. Es handelt sich dabei um ein Set, welches aus drei Applikatoren für Doppelkinn, Knie oder für speziellere Bereiche an Armen oder Brust, besteht. "Sowohl die Sicherheit als auch die Effektivität sind absolut auf dem hohen Level des amerikanischen Pendants. Durch eine größere Auswahl von Applikatoren ist man beim CRISTAL sogar noch flexibler. Somit kann man für jede Morphologie des Patienten eine ideale Lösung anbieten", so Frau Dr. Hohmann-Bauch. Viele der ICE AESTHETIC® Partner-Standorte kombinieren die Kryolipolyse mit einer Stoßwellen-Nachbehandlung, welche ebenfalls positiven Anklang findet, so konstatiert Dr. Katja Hohmann-Bauch: "Die Akzeptanz der Stoßwellen-Nachbehandlung ist bei unseren Patienten hoch. Sie schätzen das dem Ausmassieren überlegene Gefühl und die weiter verbesserten Resultate."



Zum Leistungsspektrum von ICE AESTHETIC® gehört neben den hochwertigen Geräten aus Frankreich ebenso ein Rundum-Sorglos-Paket für die Ärzte. Vor diesem Hintergrund zeigt Dr. Hohmann-Bauch auf: "Für uns war es wichtig, neben dem reinen Equipment auch einen Ansprechpartner zu haben, der jederzeit für Fragen zur Behandlung, aber auch zur Technik, Wartung, einfach zu allen Dingen auf die wir im Laufe der Zeit stoßen, zur Verfügung steht. Mit ICE AESTHETIC® haben wir einen kompetenten, schnellen und agilen Partner gewonnen, der unsere Erwartungen bislang mehr als übertroffen hat."

In dem Rundum-Sorglos-Paket sind intensive Mitarbeiterschulungen zum Thema Kryolipolyse, ein professionelles offline/online Marketing-Konzept, Social-Media Auftritte und Wartung und Service der Geräte enthalten. "Das Fehlen eines professionellen Internetauftritts und die Präsenz im Social-Media Bereich sind heute nicht mehr verzeihlich. Auch muss regelmäßig sinnvoller Content erstellt und veröffentlicht werden. Hier ist die Unterstützung durch ICE AESTHETIC® ebenfalls sehr hilfreich", ergänzt Dr. Katja Hohmann-Bauch.



Durch Novellierung des Medizintechnikgesetzes in der EU werden Billiggeräte, die nicht mindestens der Medizintechnikklasse IIa angehören, vom Markt verschwinden. Anbieter im nicht-ärztlichen Low-Cost-Segment werden ausscheiden und die Kundennachfrage wird sich in Richtung medizinische Kryolipolyse verschieben. Somit lohnt sich die Investition in zertifizierte, klinisch getestete und zugelassene Geräte wie das CRISTAL. Die positiven Behandlungsergebnisse, aber auch die Sicherheit für die Patienten, sind so gewährleistet. Zudem amortisieren sich die Geräte für die behandelten Ärzte oft schon nach 2-3 Monaten.





Internationale Präsenz auf führenden Fachkongressen



In Frankreich arbeiten bereits über 300 Ärzte mit dem CRISTAL Kryolipolyse-Gerät. Der südfranzösische Hersteller DELEO konnte somit den amerikanischen Platzhirsch vom Thron stoßen und ist nun als Marktführer die Nummer 1. Auf den führenden internationalen Fachkongressen wie der IMCAS in Paris oder dem AMWC in Monaco ist das Unternehmen regelmäßig mit Messeauftritten präsent. ICE AESTHETIC® als Exklusiv-Vertriebspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist ebenfalls permanent auf Fachmessen der Ästhetik vertreten.



Auf der 17. Frühjahrsakademie der VDÄPC in Berlin vom 11. bis 13. Mai 2017 (http://www.vdaepc2017.de) berichtet Frau Dr. Hohmann-Bauch am Freitagnachmittag (12.05.2017) über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der Methode Kryolipolyse und ihrer Partnerschaft mit ICE AESTHETIC®.

Daneben gibt es Gelegenheit, das Unternehmen auf der Jahrestagung ÖGPÄRC / DGPRÄC / VDÄPC vom 14. bis 16. September 2017 in Graz und auf der 30. Jahrestagung der GÄCD vom 17. bis 18. November 2017 in Köln kennenzulernen.



Weitere Informationen zu ICE AESTHETIC® sind unter http://www.ice-aesthetic.com und http://www.cristal-kryolipolyse.com abrufbar.



ICE AESTHETIC® ist der Premiumanbieter für Kryolipolyse-Behandlungen und kann auf ein großes Netzwerk aus Dermatologen, ästhetischen und plastischen Chirurgen zurückgreifen. Das Unternehmen ICE AESTHETIC® hat sich zum Ziel gesetzt die Kryolipolyse in Europa flächendeckend auf einem sehr hohen Qualitätsniveau und ausschließlich medizinischer Kompetenz anzubieten. Über 5.000 Behandlungen im Jahr werden so von ICE AESTHETIC® durchgeführt.

ICE AESTHETIC® ist mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Spanien vertreten.

