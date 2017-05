Chronisches Schnarchen und Schlafstörungen bei Kindern und ihre gravierenden Auswirkungen

Schlafstörungen von Kindern bleiben von Ärzten und den Eltern oft lange unerkannt. Kein Einzelfall, sondern traurige Wirklichkeit: 10 % aller Kinder leiden unter dem oft als harmlos angesehenen chronischen Schnarchen, bei Kindern mit Allergien und Asthma können es bis zu 40% sein. Schnarchen und Atempausen in der Nacht stören die Erholungsfunktion des Schlafes beträchtlich. Typische Symptome von gestörtem Schlaf bei Kindern sind neben Müdigkeit und Konzentrationsstörungen auch Hyperaktivität und auffälliges Sozialverhalten. Kinder die meistens Schnarchen haben 4 x häufiger schlechte Schulnoten als Kinder die nicht schnarchen. Bei Grundschülern ist oft die Versetzung an das Gymnasium gefährdet.



So führt diese Erkrankung zu erheblichen Beeinträchtigungen für ganze Familien und endet nicht selten in einer Untersuchungs-Odyssee bei zahlreichen Haus- und Fachärzten, oft ohne zufriedenstellende Ergebnisse oder Linderung der Symptome.



Der leitende Arzt der neuen Fachbereiche Kinderpneumologie (Lungenheilkunde) und Schlafmedizin an der M1 Privatklinik für Kinder und Jugendliche, Prof. Dr. med. Uwe Mellies klärt am 05.05.17 über diese Thematik auf.



Bitte blocken Sie sich den Termin zum Pressestück: 5.5.2017 um 9.30 Uhr in den Räumen der M1 Privatklinik am Frauenplatz 7 / Mazaristraße 1.



Nachts schlaflos, tagsüber verzweifelt



Gemeinsam mit dem ärztlichen Direktor und Allergologen/ Umweltmediziner Dr. med. Simon Mayer, werden die Ursachen das Krankheitsbild sowie Diagnose- und Behandlungsansätze beleuchtet. Anhand des konkreten Falles eines betroffenen Grundschülers wird die Problematik realistisch und nachvollziehbar dargestellt.

Auch die innovative Technik zur Durchführung einer Polysomnographie wird präsentiert. Denn die Schlafstudie kann vollständig zu Hause im gewohnten Umfeld stattfinden.



Noch Fragen zu dem Beschwerdebild bei Kindern und Jugendlichen? Prof. Mellies und Dr. Mayer stehen Ihnen für Fragen und Interviews zur Verfügung.



Sie suchen Interviewpartner? Gerne stellen wir Ihnen den persönlichen Kontakt zu betroffenen Familien her.



Petra Balzer

Pressekontakt M1 Privatklinik

T: +49 89 4111850-47

M: +49 151 72920744

F: +49 89 4111850-99

E: mailto:presse@adamicus.de

http://www.adamicus.de



Zum 1. April 2017 wechselte er in die M1 Privatklinik an der Frauenkirche. In diesem Jahr fungiert er zudem als Präsident der wissenschaftlichen Tagung der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (GPP) in Essen. Mit ihm gewinnt die Region München einen echten Experten auf dem Gebiet.

Prof. Uwe Mellies forscht seit vielen Jahren im Bereich der Kinderlungenheilkunde und Somnologie und ist seit 2008 als ärztlicher Leiter der Abteilung für Kinder-Pneumologie und Schlafmedizin am Universitätsklinikum Essen tätig.

LINK zur Website: http://www.m1-privatklinik.de