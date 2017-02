Neujahrsvorsätze 2017: Dranbleiben ist bis zu 5.197 Euro wert

(press1) - 3. Januar 2017 - Potsdam - Mehr Sport, gesünder ernähren, abnehmen. Das sind die häufigsten Neujahrsvorsätze der Deutschen. Doch fast die Hälfte scheitert mit den Neujahrsvorsätzen und fällt in alte Gewohnheiten zurück.



Die Redaktion vom Sports Insider Magazin belohnt das Dranbleiben. Ab dem 1. Januar startet bereits zum dritten mal in Folge die Aktion "Kickstart 2017", die mit einem täglichen Motivationsschub anspornt, die Neujahrsvorsätze umzusetzen und die gesetzten Ziele auch tatsächlich zu erreichen.



Für die Leser des Online Sportmagazins, startet im Januar jeder Tag mit einer neuen Überraschung, die auf http://www.sports-insider.de veröffentlicht wird. Von Sportequipment und Sportuhren, mit dem sich die Performance messen und verbessern lässt, über supermodische Sportoutfits, in denen man in jedem Fitnessstudio eine gute Figur macht bis hin zu tollen Erlebnissen rund um die Themen Training, Diät, Ernährung und Regeneration, werden im Rahmen von "Kickstart 2017" Motivationsgewinne im Gesamtwert von mehr als 5.000¤ an die Leser des Sports Insider Magazins verlost.



Unter dem Hashtag #kickstart2017 sind die täglichen Aktionen der Sports Insider Redaktion in den sozialen Medien, unter anderem bei Facebook, Instagram und Twitter zu finden und die Teilnehmer an der Aktion sind eingeladen ihre eigenen Fortschritte bei den Neujahrsvorsätzen unter dem Hashtag #kickstart2017 zu teilen.



Das beste an #kickstart2017 ist aber, daß man jederzeit in die Aktion einsteigen kann. Auch Leser, die etwas länger brauchen, um sich von der Silversterfeier zu erholen, sind eingeladen sich noch im Laufe des Januars bei #kickstart2017 zu beteiligen.



Schon in den Jahren 2015 und 2016 war die Resonanz auf die Kickstart-Aktion beim Sports Insider Magazin überwältigend und mehrere zehntausend Besucher ließen sich durch die Kickstart-Aktionen bei den Neujahrsvorsätzen motivieren.



"Wir sind wahnsinnig begeistert, wie gut unsere Kickstart-Aktion von den Lesern aufgenommen wird. Wir sind stolz, daß wir mit unseren Partnern diese Aktion als fest eingeplante Aktivität bei vielen Sportbegeisterten etablieren konnten und gemeinsam mit unseren Lesern mit diesem Extra-Motivationsschub ins neue Jahr starten können" so Daniel Klarkowski, Gründer und Chefredakteur des Sports Insider Magazins.



Alle Aktionen sind am dem 1. Januar 2017 unter folgendem Link einzusehen: http://www.sports-insider.de/tag/kickstart2017



Über das Sports Insider Magazin:

Sports Insider, das Online-Sportmagazin, liefert online praxisnahe Erfahrungsberichte für Training, Ernährung und Sportausrüstung. Die Redaktion berichtet aktuell von Fitnesstrends und Neuheiten aus der Sportmode und des Sportequipments. Besonders die persönlichen Erfahrungsberichte und Praxistests des Redaktionsteams sind praktische Ratgeber für die einzigartige, engagierte Community an Sportbegeisterten, die das Sports Insider Magazin regelmäßig lesen.

Dabei wächst die Reichweite und die Abbonnements auf allen Kanälen. Im Jahr 2016 haben sich die Seitenaufrufe gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Auch die Social Media Kanäle des Magazins verzeichnen ein starkes Wachstum - besonders bei Instagram hat sich die Anzahl der Follower im laufenden Jahr mehr als verdreifacht. Das Sports Insider Magazin (www.sports-insider.de) gehört somit zu den größten Online-Sportmagazinen Deutschlands.