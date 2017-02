Umsatzstärkste Hautpflege- und Kosmetikmarke BioNike aus Italien jetzt auch in Deutschland erhältlich

(press1) - Hennigsdorf, im Dezember 2016



Die Kosmetik vom Waßerfall GmbH, mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin, übernimmt seit April 2016 den Exklusiv-Vertrieb in Deutschland für die Marke BioNike aus Italien. BioNike ist die nach Umsatz führende Hautpflege- und Kosmetikmarke im Apothekenbereich in Italien* und blickt auf über 50 Jahre Erfahrung in der dermo-kosmetischen Forschung und Entwicklung zurück. Damit ist Deutschland das 47. Land, in dem die Marke BioNike vertreten ist.



BioNike ist eine Marke der ICIM International, einer führenden italienischen Kosmetikfirma, welche in den 1930er Jahren als pharmazeutisches Unternehmen in Mailand gegründet wurde. Der Begriff BioNike stammt ursprünglich aus dem Griechischen von Bios = Leben und Nike = Siegesgöttin.



Bei BioNike spezialisiert man sich heute auf die Entwicklung und Herstellung von Kosmetik, die für empfindliche, allergische und reaktive Haut geeignet ist. Es wird nicht nur eine Anzahl von Hautproblemen behandelt, sondern auch davor geschützt.



Im Verhältnis zu bereits bestehenden Kosmetikmarken, hebt sich BioNike durch die "allergenfreie Philosophie" von der Masse ab. Deshalb werden die Produkte speziell entwickelt und sind i.d.R.

* frei von Konservierungsstoffen,

* frei von Duftstoffen*** und

* frei von Gluten**. Zusätzlich werden sie

* nickelgetestet (Nickelgehalt < 0,00001%)****.



Des Weiteren werden alle Produkte der dekorativen Kosmetiklinien auch auf Spuren von Kobalt und Chrom getestet. Diese Stoffe, die in Farbpigmenten vorkommen können, sind ebenfalls dafür bekannt, häufig Kontaktallergien auszulösen.

BioNike arbeitet eng mit Ärzten zusammen und gilt als Referenz, wenn es um Schutz und Pflege sensibler, allergischer und reaktiver Haut geht.



Die verschiedenen Linien, beginnend bei der Babypflege ab der ersten Stunde bis hin zur Pflege für die reife Haut, bestechen nicht nur durch ein stimmiges Design, sondern auch durch ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungsverhältnis.



In Zusammenarbeit mit der Deutschen Zöliakie Gesellschaft e.V., werden die glutenfreien Produkte in Kürze auch auf der Homepage www.dzg-online.de zu finden sein. Die Kosmetik - pflegende wie auch dekorative - kann über den Webshop der Kosmetik vom Waßerfall GmbH (kosmetik-vom-wasserfall.de) oder über die Apotheke bezogen werden.



*Im letzten Jahr (2015) wurde BioNike die nach Umsatz stärkste Kosmetikmarke in Italien (IMS Daten, Italy sell-out (value of sales volumes) at end of April 2015 vs. same-period 2014 data: ICIM Turnover 38 301 992,54 ¤, Growth + 17,4 % and 6.2% market share / No. 2 Turnover 37 688 913,44 ¤ Growth -0,8 % and 6.1 % market share.



**Enthält kein Gluten oder Glutenderivate. Die Abgabe ermöglicht Personen mit "nicht zöliakischer Glutenunverträglichkeit (Glutensensitivität)" eine aufgeklärte Entscheidung.



***Sofern nicht anders angegeben.



**** Auch ein Restnickel-, Restchrom- und Restkobaltgehalt kann vor allem bei prädisponierten Personen eine Sensibilisierung oder allergische Reaktion auslösen. Jedes Produkt wurde daher formuliert, um ihr Vorkommen zu verringern und gemäß der Europäischen Richtlinie Nr. 94/27/EG geprüft.



Über die Kosmetik vom Waßerfall GmbH



Die Kosmetik vom Waßerfall GmbH entstand im Februar 2015 durch die Umfirmierung der Wasserfall & Massing Medical Solutions GmbH. Diese wurde 2009 gegründet.

Herr Friedrich Waßerfall ist alleiniger geschäftsführender Gesellschafter der Firma Kosmetik vom Waßerfall GmbH. Er arbeitet seit fast 20 Jahren in der Pharmaindustrie und erwirbt bis heute vielfältige Erfahrungen bei mehreren Pharmaunternehmen und in diversen therapeutischen Bereichen, u. a. in der Dermatologie, Onkologie, Immunologie und autoimmunen Erkrankungen.



Basierend auf diesem Wissen und seiner akademischen Ausbildung in Chemie, wurde 2011 der Online-Kosmetikshop "Attractive Skin" gegründet. Hier wird hochwertige Kosmetik für das Gesicht, das Haar, die Augenregion (z.B. Wimpernwachstum) und den Körper vertrieben.



Das Unternehmen, welches 2009 mit drei Mitarbeitern startete, beschäftigt derzeit zehn MitarbeiterIn in Voll- und Teilzeit. Zu den Kunden gehören Unternehmen (u.a. aus den Bereichen Friseur- und Kosmetik, Wellness und Fitness sowie Klinik-Apotheken) mehrerer europäischer Länder. Im Jahr 2013 wurde erstmals ein Umsatz von über 1 Million Euro erzielt.



Die Kosmetik vom Waßerfall GmbH arbeitet mit Apotheken, Dermatologen, Onkologen, Beautyinstituten, Kosmetikfachschulen und Friseuren erfolgreich zusammen.





Über BioNike / ICIM International, Mailand



Forschung

ICIM International hat immer stark in die Forschung und Entwicklung investiert, woraus sich ein Wettbewerbsvorteil entwickelte. Das Unternehmen schätzt die Menschen, die mit ihren Ideen, ihrer Forschungsarbeit und ihren Fähigkeiten Innovationen einführen und sie ständig verbessern.



In dieser schnelllebigen Zeit, besonders in städtischen Gebieten, ist die Haut ständig Schadstoffen, UV-Strahlung und anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die sie empfindlicher und überreaktiv machen können. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung (Research & Development, R&D) in den eigenen Laboren, geht ICIM diese Probleme direkt an.

Das R&D-Team arbeitet auf dem neuesten Stand der Kosmetikforschung in Kooperation mit dem Produktentwicklungsteam (Marketing), Meinungsbildnern (Dermatologen, Kinderärzten, Haarexperten, Gynäkologen, ästhetischen Ärzten), Apothekern und Endverbrauchern.



BioNike´s Mission

Effektivität, Sicherheit, Wohlbefinden und ein faires Qualitäts-/Preisverhältnis für den Endverbraucher, auch mit empfindlicher Haut.

