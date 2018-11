Ausschreibung "Katalog des Jahres 2018" startet

(press1) - 29. Oktober 2018 - Ab sofort können sich innovative Unternehmen aus Versand- und Onlinehandel wieder um den Branchen-Preis "Katalog des Jahres" bewerben. Zum 18. Mal kürt der Chefbrief Versandhausberater diesen renommierten Preis für kanalübergreifendes Marketing im Distanzhandel.



Die Jury, bestehend aus ausgewiesenen Katalogexperten, wird jeden Katalog auf Herz und Nieren prüfen. Jeder Einsender erhält eine detaillierte Auswertung seines Begutachtungsprozesses. Die Einreichung ist kostenlos. Aus allen Einsendungen kürt die Jury den "Katalog des Jahres B2B 2018" und den "Katalog des Jahres B2C 2018". Die Preisträger werden in Ausgabe 1/2019 des Versandhausberaters inklusive der Begründung der Jury veröffentlicht.



Einreichung: Eingereicht werden können alle gedruckten Kataloge, die im Jahr 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erschienen sind. Einsendeschluss ist Montag, der 26. November 2018, 12.00 Uhr.



Einreicher senden zehn Exemplare des einzureichenden Katalogs an den HighText-Verlag, Katalog des Jahres, Schäufeleinstr. 5, 80687 München. In einem beiliegenden Schreiben benötigt die Jury zusätzlich folgende Angaben: Kontaktdaten des Einreichers, Herausgeber des Katalogs, Erscheinungsmonat, Erstveröffentlichung des Katalogs, Frequenz des Katalogs, Zielgruppe, Segment: B2B oder B2C, Auflage, Besonderheiten/Alleinstellungsmerkmal



Die Jury:

Joachim Graf, Herausgeber Versandhausberater

Michael Jansen, Jansen-Komm, Beiratsvorsitzender Versandhausberater

Ansgar Holtmann, Vendion Consulting

Jürgen Seiferth - Riegg Direktmarketing

Marco Schubert, Bereichsleiter Markenführung Otto

Reinhold Stegmayer, Geschäftsführer Lofty Zweitfrisuren GmbH

Bernd Zipper, Vorsitzender der Initiative Online Print e.V.; CEO, zipcon consulting germany



Der Versandhausberater erscheint seit 1961 und informiert als Chefbrief die Eigner von Onlineshops und Versandhandelsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gedruckt und online über geschäftsrelevantes rund um den gesamten Distanzhandel. Er wird herausgegeben vom Münchner HighText-Verlag.

www.versandhausberater.de

Seit 1991 berichtet der HighText Verlag mit seinen Trend- und Newsdiensten über die New Media Branche. Als erster deutscher Fachverlag hat sich HighText bereits 1991 ausschließlich auf das Thema "Interaktive Medien" konzentriert. Seit 1994 betreibt HighText, ebenfalls als einer der ersten deutschen Verlage, einen eigenen Webserver mit einem zunächst wöchenlichen und seit 1996 tagesaktuellen Online-Informationsangebot.Die Publikationen des Hightext Verlags richten sich ausschließlich an Unternehmen der New Media Branche sowie an Firmen, die New-Media-Technologien professionell einsetzen. HighText unterstützt seine Leser in den Führungsetagen der New-Media-Unternehmen dabei mit seinen Trend- und Newsdiensten sowie den umfangreichen Service-Angeboten und Archiven auf http://www.ibusiness.de sowohl im täglichen Geschäft, als auch bei der strategischen Unternehmensplanung.HighText Verlag, Daniel Treplin, Wilhelm-Riehl-Str. 13, 80687 München, Tel.: (089) 578387-0, Fax: (089) 578387-99, E-Mail: mailto:dt@hightext.de , WWW: http://www.hightext.de