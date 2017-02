IT-Healthcare-Plattform principa - Grundstein zur erfolgreichen Einführung im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift Paderborn gelegt

(press1) - 8. Februar 2017 - principa als innovative, prozessbasierte IT- Plattform bildet die zukünftige Basis für eine ganzheitliche, fachrichtungsübergreifende Patientenversorgung im Evangelischen Krankenhaus St. Johannisstift Paderborn.



"Dynamik, Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft sind wesentliche Eigenschaften, die auf denen unser Handeln für eine gute Patientenversorgung treibenbasiert. Daraus leitet sich für unser Krankenhaus eine stärkere medizinische Spezialisierung und gleichzeitig eine höhere Interdisziplinarität der Fachabteilungen im Bereich Medizin und Pflege ab. Dies war auch ein Grund, weshalb wir uns für die völlig neuartige IT-Plattform principa entschieden haben" so Ute Panske (Vorstand St. Johannisstift Paderborn und Geschäftsführung Ev. Krankenhaus St. Johannisstift).



Zur Absicherung dieser strategischen Ziele wurden neben der erforderlichen Anpassung der Organisationsstrukturen und -- prozessen auch die wesentlichen Anforderungen an das zukünftige IT-System formuliert: Schaffung einer ganzheitlichen, elektronischen Patientenakte, standortunabhängiger und mobiler Zugriff auf wesentliche Patientendaten, effizientes Termin- und Ressourcenmanagement und die direkte Abbildbarkeit von Behandlungsstandards.



Unter Beteiligung einer disziplinären Projektgruppe (Medizin/Pflege/Administration) wurden diese Anforderungen einer praktischen Bewertung unterzogen, da um zukünftig mit Einführung von principa die primären Arbeitsabläufe der Ärzte und Pflegekräfte zu unterstützent und zu vereinfachten werden sollen.



"principa als webbasierte IT-Plattform bildet unsere hohen Anforderungen an die intuitive Benutzersteuerung, die parametrierbare Systemoffenheit zur Einbindung vorhandener Subsysteme, die flexible Anpassungsfähigkeit an die Klinikstrukturen sowie die einfachen Möglichkeiten zur Datenanalyse auch aus technischer Sicht umfassend ab", begründet Dirk Cruse (Leitung IT St. Johannisstift Paderborn und EV. Krankenhaus St. Johannisstift) die Entscheidung zur Einführung von principa.



principa wird in einem mehrstufigen Implementierungsprozess in den nächsten drei Jahren als zentrales Herzstück einer digitalen Kommunikationsstruktur für die Klinikorganisation umgesetzt.



"Wir freuen uns außerordentlich, dass das Evangelische Krankenhaus St. Johannisstift Paderborn die Umsetzung seiner strategischen Ziele auf unserer innovativen IT-Plattform principa aufbauen wird. Diese Entscheidung steht auch für den sich immer mehr abzeichnenden Paradigmenwechsel für IT-Lösungen im deutschen Gesundheitswesen, der die Kollaboration der Beteiligten - innerhalb und außerhalb der Klinik - und die prozessuale patientenzentrierte Patientensteuerung zur Schaffung einer bestmöglichen Patientenversorgung erfordert", so Reiner Niehaus (Geschäftsführer PlanOrg Medica Osnabrück).





PlanOrg:

PlanOrg ist ein marktführender, mittelständischer und innovativer Anbieter für Healthcare-IT Lösungen mit Standorten in Jena und Osnabrück, der sich mit den Software-Lösungen BI.healthcare® und principa auf die beiden Zukunftsthemen, Daten und Prozesse im Krankenhaus, fokussiert.





St. Johannisstift Paderborn:

Eine Stiftung, vier Geschäftsbereiche. Das St. Johannisstift Paderborn ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts und versorgt mit seinen vier Geschäftsbereichen Altenhilfe, Krankenhaus, Kinder- und Jugendhilfe und Bildungszentrum alte und kranke Menschen sowie Kinder und Jugendliche - und das seit über 150 Jahren.





