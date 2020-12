Erste Hilfe für die Zähne von Dentemp

(press1) - 16. Dezember 2020 - Wenn der Zahnarzt des Vertrauens nicht verfügbar ist



Eine typische Situation: Heiligabend, der Tannenbaum wird geschmückt, und beim Biss auf eine Nuss fällt die Zahnkrone heraus. Der Zahnarzt des Vertrauens ist nicht erreichbar, und wer möchte schon zu irgendeinem Notdienst? Für diese Fälle gibt es das Premium Erste Hilfe Reparatur Set von Dentemp.



Das neue Zahn-Reparatur Set ist multifunktional: Mit ihm lassen sich lose Kronen oder Provisorien wieder fixieren und verlorene Füllungen provisorisch ersetzen. Die Masse ist sofort einsatzbereit und hat eine extrem starke Haftkraft. Mittels eines Applikators lässt sie sich auch für Laien einfach anwenden. Mehr als zwölf Anwendungen sind mit einer Packung möglich. Nicht anwenden sollte man das Reparaturkit bei Zahnschmerzen.



Wenn die Feiertage vorüber sind, besucht man den Zahnarzt des Vertrauens, um die Zähne professionell behandeln zu lassen. Somit bietet das Zahn-Reparatur Set eine gute Überbrückung für Wochenenden und Feiertage. In den USA ist Dentemp der Marktführer für Dental Repair-Produkte.



Den Alleinvertrieb für den deutschen Markt verantwortet HBI Health & Beauty International GmbH. Erhältlich ist der das Dentemp Premium Erste Hilfe Reparatur Set ab sofort bei Amazon und in gut sortierten Drogerieabteilungen. Informationen über http://www.dentemp.com



Basierend auf ihrem langjährigen Know-how in der Dental-Branche und einem aktiven Netzwerk entwickeln Marco Quast und Patrick Hager unter der Marke "Mara expert" professionelle Mundpflege. Sie berücksichtigen die Anforderungen der deutschen und europäischen zahnmedizinischen Wissenschaft und erfüllen höchste Ansprüche an die Zahnpflege. Die innovativen Produkte werden von der HBI Health & Beauty International GmbH über Drogeriemärkte vertrieben. Die poppige Aufmachung der Produkte spricht vor allem junge Menschen an.



Marco Quast war 40 Jahre im internationalen Marketing und Wissenschaft aktiv für Konzerne wie Block Drug oder GlaxoSmithKline. Er führte bekannte Marken wie Sensodyne, Correga Tabs und Parodontax. Patrick Hager entwickelt und vertreibt in seinem Unternehmen Hager & Werken Produkte für Zahnarztpraxen und Zahntechnik-Labore und Apotheken.



Firmenkontakt



HBI Health & Beauty International GmbH

Marco Quast

Widdersche Str. 58

47804 Krefeld

+49 21 51 - 150214-0

+49 3222 1606 900

mailto:Marco.Quast@health-beauty-international.com

https://www.maraexpert.de/



Pressekontakt



Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098

mailto:ja@silvia-geuker.de



http://www.silvia-geuker.de

