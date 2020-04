Corona-Infektionen effektiv vermeiden - erster ausführlicher Ratgeber über Corona erschienen

(press1) - 27. April 2020 - Neuer Ratgeber "Corona-Infektionen effektiv vermeiden" von Bestsellerautor und Gesund-heitswissenschaftler Sven-David Müller im Horn Verlag erschienen



"Im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist es jetzt für jeden Bürger in Deutschland sinnvoll und erforderlich, die Abwehrkräfte zu stärken!", erläuterte heute PhDr. Sven-David Müller, MSc., bei der Vorstellung seines neuen Ratgebers "Corona-Infektionen effektiv vermeiden" in Berlin. Die Stärkung des Immunsystems ist neben der Einhaltung von Hygienemaßnahmen und der Abstandsregeln zur Abwehr von SARS-CoV-2 Infektionen wichtig. "Ein Schutz vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus ist multifaktoriell und besonders wichtig ist die Steigerung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung durch gezielte Aufklärung über SARS-CoV-2 und COVID-19.", so Müller.



Das Buch umfasst 180 Seiten und schließt ein Vorwort und den Beitrag "Das Virus, die Menschen und das Leben - Die Corona-Pandemie und die alltägliche Gesundheitsversorgung" vom Vorsitzenden des Berufsverbandes der Präventologen und ehemaligem Vorsitzenden der Berliner Ärztekammer, Dr. Ellis Huber, ein. Der Medizinjournalist beantwortet in seinem Ratgeber die drängendsten Corona-Fragen und entzaubert die wichtigsten Corona-Mythen.



Der Autor stellt Viren-Killer und Immun-Booster vor, die zur Abwehr von Viren wie SARS-CoV-2 beitragen können. "Es gilt jetzt, die Abwehrkräfte durch eine gesunde Ernährungsweise zu fördern und sich an die Regeln einer gesunden Lebensweise zu halten.", informiert Müller. Regelmäßige Aufenthalte an frischer Luft sind besonders wichtig, um beispielsweise die körpereigene Vitamin-D-Produktion anzuregen. Sportliche Aktivität und regelmäßige Entspannung zur Abwehr von immunschwächendem Stress ist dabei genauso wichtig wie eine gute Schlafhygiene.", erläutert der Autor.



Im Vergleich zur seit Jahrzehnten bekannten Influenza gibt es gegen SARS-CoV-2 keine Impfstoffe und auch keine spezifischen Medikamente. "Impfstoffe fallen nicht vom Himmel und eine einzelne Studie bedeutet nicht, dass ein Impfstoff wirksam ist und für 83 Millionen Bundesbürger zur Verfügung steht!", warnt Müller. Der Autor ist Gesundheitswissenschaftler, ernährungsmedizinischer Wissenschaftler und Medizinjournalist. Die Deutsche Nationalbibliothek weist 206 Bücher von ihm aus. Seine Bücher sind in 14 Sprachen in einer Gesamtauflage von 7,5 Millionen Exemplaren erschienen. 2005 zeichnete ihn Bundespräsident Horst Köhler in Anerkennung seiner Erfolge in der Gesundheitsaufklärung mit dem Bundesverdienstkreuz aus und er ist Träger des Ehrenkreuzes 1. Klasse für Kunst und Wissenschaft der Albert Schweitzer Gesellschaft. S.-D. Müller ist Leiter der Stabsstelle Presse und Kommunikation des Leibniz-Instituts DSMZ auf dem Science Campus Braunschweig-Süd.



Der Ratgeber "Corona-Infektionen effektiv vorbeugen" erscheint im Horn Verlag, Bad Schönborn und kann ab sofort als Buch und in digitaler Form unter https://shop.horn-verlag.de/ zum Preis von 16,95 beziehungsweise 9,99 Euro bestellt werden. Zudem ist das Buch auch bei Amazon erhältlich.



Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e.V. ist eine interdisziplinärer anerkannte Fachgesellschaft, die sich im deutschsprachigen Raum für ganzheitliche wissenschaftliche begründete Gesundheitsförderung und die Förderung der gesunden Lebensführung (Diätetik) einsetzt. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. fordert die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung. Mitglied im Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. sind insbesondere staatlich geprüfte Diätassistenten, Ärzte, Trainer, Physiotherapeuten, Apotheker, Ernährungswissenschaftler, Pädagogen, Psychologen und Heilpraktiker.



