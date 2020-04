Treppenlifte die Hilfen bei der Alltagsbewältigung

(press1) - Königshain-Wiederau, 08. April 2020 - Treppenlifte für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Mit unseren Treppenliften bewegen Sie sich zu Hause sicher und hilfefrei. Mehr Selbständigkeit und Lebensqualität mit Treppenliften von Regional-Treppenlift - der lokale Anbieter für Treppenlifte in Ihrer Umgebung. Unsere Fachberater und Treppenlift-Monteure von Regional Treppenlifte Bautzen unterstützen Sie gern bei Beantragung von Treppenlift Zuschüssen, Planung und Einbau des benötigten Treppenliftes.



Ein Treppenlift ist das perfekte Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen und ältere Mitbürger. Menschen, die mit einer Gehbehinderung leben müssen, oder an Arthrose, Rheuma oder einer sonstigen Krankheit leiden können mit einem Treppenlifter unabhängig bleiben und sich zu Hause frei bewegen. So sind diese Personen nicht auf Hilfe von Pflegediensten oder Angehörigen angewiesen.



Der Vorteil ist dabei, dass man im gewohnten Lebensumfeld wohnen bleiben kann ohne Angst vor Unfällen im eigenen Haushalt. Auch ein Alters- oder Pflegeheim muss man nicht in Betracht ziehen. Treppenlifte geben betroffenen Menschen Sicherheit und Lebensqualität zurück. Treppen steigen stell dann kein Problem mehr dar. Auch das Außengelände (der Garten, die Terrasse) können problemfrei mit einem Treppenlift erreicht werden.



Die drei am häufigsten verbauten Treppenlifte sind:





Der Sitzlift - Das ist der Klassiker und der preiswerteste Lift unter den Treppenliften. Den Sitzlift gibt es für gerade und kurvige Treppen. Sitzlifte können problemlos in Garten und Grundstück installiert werden.



Der Plattformlift - Dieses Modell kommt zum Einsatz, wenn die betreffende Person im Rollstuhl sitzt oder dauerhaft auch andere mitzuführende Gehhilfen, wie zum Beispiel einen Rollator angewiesen ist. Mit Plattformliften lassen sich auch Einkäufe und andere sperrige Gegenstände von einer Etage in die nächste Etage transportieren.



Der Hublift - Diese Liftart bewegt sich von oben nach unten und von unten nach oben. Der Hublift wird meistens bei Hauseingängen, Terrassen und Vorsprüngen eingesetzt. Der Hublift ist für Rollstuhlfahrer gedacht aber wird auch von Personen mit Rollator und ähnlichen genutzt.



Als Alternative zu neuen Treppenliften gibt es noch die gebrauchten Treppenlifte oder Treppenlifte zur Miete. Hierbei kann man kräftig sparen auch dafür ist Regional Treppenlift der richtige Ansprechpartner. Informationen zu Treppenlift-Preisen gibt es hier.Unser Service Angebot ist bundesweit. Egal ob Sie einen Treppenlift in Jena, Gera oder Chemnitz benötigen. Unsere Mitarbeiter kommen gern zu Ihnen nach Hause und schauen die baulichen Voraussetzungen für den Lift an. Dabei werden Sie auch zu möglichen Einsparungen beraten. Unsere qualifizierten Treppenlift Berater erklären Ihnen gern im ersten Gespräch den Ablauf von der Planung bis zum Einbau.Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage ( www.regional-treppenlift.de ) auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.Bundesweite Treppenlift Beratung, Verkauf, Vermietung. Umfassende Serviceleistungen für Personen die einen Treppenlift benötigen.Regional TreppenliftGünther PeinemannBergstraße 309306 Königshain-WiederauTel. (0800) 93 11 111