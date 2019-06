MyCBD nun auch im Sortiment von cbdkaufen.com

(press1) - Berlin, 27. Mai 2019 - "Das CBD-Öl von MyCBD ist ein Ganz-Pflanzen-Extrakt der Extraklasse", so P. Rauch, Pressereferent des Onlineshops cbdkaufen.com, "weswegen wir uns nun dazu entschieden haben, die Produkte des spanischen Cannabidiol Herstellers mit in unser Sortiment aufzunehmen." Jedes Produkt von myCBD sind 100% biologisch hergestellt, was heißt, das sämtliche Produkte aus Bio Cannabisextrakt bestehen. Dies garantiert die hohe Qualität der CBD-Produktpalette von myCBD. Des Weiteren ist das Sortiment von myCBD äußerst vielfältig. Die exklusiven Öle lassen sich nicht nur sehr leicht anwenden, sondern können vom menschlichen Körper auch schnell aufgenommen werden, so dass man sich als Konsument schnell von der Wirkung der Hanfprodukte überzeugen kann.



Neben dem CBD-Öl ist myCBD auch auf die Herstellung von CBD-Cremes und CBD-Tees spezialisiert. Die CBD-Cremes bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen und ziehen sehr schnell in die Haut ein. Die CBD Cremes setzten sich außerdem aus bio Hanf-Extrakt (aus den natürlichen Nutzhanf Cannabis Pflanzen) und Zutaten wie Olivenöl, Arnika, Lavendel, Kokosnussöl und Bienenwachs zusammen. Wegen ihrer leichten und frischen Textur eignet sich die CBD Creme besonders gut für trockene Haut. Sie ermöglicht eine komfortable Anwendung, die auch für den Alltag ideal ist, da die Creme sehr schnell einzieht und keinen Fettfilm auf der Haut hinterlässt. Trotzdem ist die CBD-Creme dank ihrer Kombination aus Ölen aus dem mit Cannabidiol angereicherten Hanf-Extrakt ein hervorragender Feuchtigkeitsspender. "Da die Salbe für ein tiefenentspannendes Gefühl sorgt, eignet sie sich auch ideal für den Einsatz bei trockener Haut. Am besten massiert man die CBD Creme sanft in die Haut ein. Dies erleichtert die Aufnahme der guten Inhaltsstoffe in das Gewebe. Es wird empfohlen, die Creme zwei- bis viermal täglich aufzutragen," so Herr Rauch weiter.



"Die drei CBD-Tees von myCBD bieten dank ihrer Süße und ihrem Aroma ein einzigartiges Geschmacks- und Empfindungserlebnis. Dabei variieren die Zusammensetzungen der verschiedenen Tees, um verschiedene Bedürfnisse anzusprechen. Doch, was alle CBD-Tees von myCBD gemein haben, ist der Fokus auf 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe. Für den Verzehr empfiehlt es sich, einen Schuss Milch zum Tee hinzuzugeben, damit sich die Wirkstoffe des Hanfes noch besser entfalten können. Auch wenn momentan in Reformhäusern ebenfalls Hanf Tees verkauft werden, halten wir uns momentan noch zurück, dieses aus unserer Sicht fabelhafte Produkt sofort auf den Markt zu bringen, da die rechtliche Lage in Deutschland diesbezüglich noch nicht einwandfrei geklärt ist. Denn eigentlich heisst es im Gesetz, dass Produkte aus Europäischem Nutzhanf erlaubt sind, solange die THC Levels unter 0,2% bleiben. Doch wenn es um die Einnahme von Cannabis Produkten geht, liegt das erlaubte Maximum an THC in Deutschlanf wohl bei 0,005%, weshalb es für uns wohl sinniger ist, uns auf den Vertrieb von CBD in Form vom Cannabisöl zu konzentrieren. Somit bleiben wir als CBD Händler im 100% legalen Bereich und können unseren Kunden immer mit Sicherheit ein gutes Cannabidiol Produkt anbieten."



Alle bei cbdkaufen.com vertriebenen Produkte von myCBD sind dank strenger Qualitätskontrollen frei von Toxinen. Sie weisen außerdem weniger als 0,2% THC auf, weswegen sie 100 Prozent legal in Deutschland erhältlich sind. Dazu kommt, dass das gesamte Produktsortiment aus kontrolliertem und legalem Anbau stammt. Das heißt, dass der gesamte Gewinnungsprozess des CBD-Öls 100 Prozent Bio ist.



Da die myCBD Produkte weniger als 0,2% THC enthalten, besitzen sie keine psychoaktive Wirkung. So können Sie sich sicher sein, dass eine potenzielle Einnahme des CBD-Öls keine psychoaktiven Nebenwirkungen auf den Körper hätte.



CBDkaufen.com ist der CBD-shop für hochwertiges Cannabidiol, CBD-Kristalle und Kosmetik mit Cannabidiol Extrakten. Die Produkte entstammen streng kontrolliertem, europäischem Bio Nutzhanf und werden komplett in GMP Manier von europäischen Betrieben verarbeitet.



