(press1) - Berlin, 26. April 2019 - Die PhytoLife Nutrition GmbH aus Berlin hat Ihr neues Produkt "menoElle" für Frauen in den Wechseljahren am 15. April erfolgreich im DACH-Markt gelaunched. Neben dem Onlineverkauf über die firmeneigene Produkt-Seite "menoelle.com" begann am 23. April auch der Verkauf über dm-Märkte online. menoElle enthält einen rein pflanzlichen und patentierten Extrakt mit dem Namen EstroG-100©. EstroG-100© hat bereits kurz nach der Markteinführung in Jahr 2010 in Süd-Korea, den USA und Kanada Marktanteile von bis zu 95% im Bereich Wechseljahre/Menopause erreicht und Verbraucherinnen nachhaltig von der holistischen Wirkungsweise überzeugt. Bei Beschwerden während der Menopause vertrauen inzwischen weltweit Millionen von Frauen auf menoElle und seinen Inhaltsstoff EstroG-100©.



"Als exklusiver Lizenzinhaber für die europäischen Kernländer ist die PhytoLife Nutrition GmbH stolz auf den erfolgreichen Start im DACH-Markt", so Patrick Schmick, Geschäftsführer der PhytoLife Nutrition GmbH. "Wir sind überzeugt, dass menoElle mit seinem innovativen Inhaltsstoff EstroG-100© viele Frauen in diesen Märkten besonders gut unterstützen wird, um die Beschwerden in den Wechseljahren zu lindern. Erfahrungen und Studien aus Asien und den USA zeigen das große Potential von EstroG-100©. Auch von deutschen Testkosumenten haben wir bereits überwältigend gute Reaktionen auf unser innovatives Produkt erhalten."



Wesentlicher Bestandteil von menoElle ist der patentierte EstroG-100©-Extrakt bestehend aus Wurzelextrakten der Pflanzen Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa und Angelica gigas, welche in asiatischen Ländern seit über 400 Jahren traditionell für das körperliche Wohlbefinden genutzt werden. Nach jahrelanger klinischer Forschung wurde der EstroG-100© Extrakt im Jahr 2010 in Süd-Korea zur Markreife gebracht. Während der Erprobungsphase hat sich gezeigt, dass EstroG-100© bis zu 10 der unangenehmen Begleiterscheinungen der Wechseljahre nachhaltig verbessern kann. Darüber hinaus ist EstroG-100© rein vegan, enthält keine Isoflavone oder Phytoöstrogene.



"Nach einer mehrjährigen Zulassungsphase als Novel Food im europäischen Markt sind wir nun sehr froh, dass wir menoElle mit dem erfolgreichen Inhaltsstoff EstroG-100© zur Markteinführung über eigene Vertriebswege und leistungsstarke Handelspartner wie dm-Märkte im deutschsprachigen und europäischen Raum anbieten können. Wir arbeiten nun mit Nachdruck an weiteren Verkaufsstellen um menoElle mit EstroG-100© flächendeckend in ganz Europa anzubieten", so Morris Hille, ebenfalls Geschäftsführer bei der PhytoLife Nutrition GmbH in Berlin, "mit menoElle und EstroG-100© bringen wir eine millionenfach erprobte Alternative im Bereich Wechseljahre auf den Markt, die sich stark an den Bedürfnissen unserer Kundinnen orientiert. Phytolife sieht sich hier in einer Vorreiter-Rolle in Europa, und wird auch zukünftig verstärkt auf innovative und weltweit erfolgreiche Nahrungsergänzung aus bester Herstellung setzen."



menoElle wird als Monatspackung zu einem Verkaufspreis von 24,90 Euro angeboten und ist ab sofort online unter www.dm.de und https://menoelle.com erhältlich. Für weitere Informationen zu menoElle und dem Wirkstoff EstroG-100© steht das PhytoLife Nutrition Team unter mailto:info@phytolifenutrition.com zur Verfügung.





Über die Phytolife Nutrition GmbH



Die Phytolife Nutrition GmbH wurde 2017 von Patrick Schmick und Morris Hille in Berlin gegründet. Forschung, Wissenschaft und Erfahrung im Bereich der Nahrungsergänzung und Kosmetik sind die Eckpfeiler des international agierenden Unternehmens.



Ostasiatisch-traditionell sowie holistisch-innovative Produkte standen zu Beginn des Produktvertriebes in Europa im Vordergrund.



Inzwischen forscht das Unternehmen an Produkten aus aller Welt, um diese in der bestmöglichen Qualität nachhaltig auf dem europäischen Markt einzuführen.



Durch eine enge Kooperation mit führenden Herstellern wie der NaturaLife Gruppe und der Naturalendo Tech verfügt die Phytolife Nutrition GmbH über eigene Produktionsanlagen sowie einer hochprofessionalisierten Entwicklungsabteilung. Alle Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätsprüfung nach internationalen Standards und intensive Testphasen bevor sie im Markt angeboten werden. Besonders stolz ist die PhytoLife Nutrition auf sein "Innovation for Product" - Netzwerk, welches auf die Entwicklung nachhaltiger innovativer Gesundheitsprodukte mit internationalen Fachleuten ausgelegt ist und deren Produkte und Inhaltsstoffe bereits internationale Auszeichnungen verzeichnen konnten.



