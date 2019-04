Home Health Relations Zentrum für Kulturkommunikation Pressekontakt: Sven-David Müller Bäckerklint 13 38100 Braunschweig Tel: 0173-8530938 Fax: pressemueller@web.de http://www.svendavidmueller.de

Meldungen dieses Unternehmens: Einladung zur Pressereise an die Schwarzmeerküste [28.03.2019, 11 Uhr] Einladung zur Pressereise an die Schwarzmeerküste (press1) - 28. März 2019 - Preisgünstige Zahn-Implantate unter Bulgariens Sonne in der Schweizer Zahnklinik - Swiss Dentaprime Zahnklinik in Varna - Einladung zur Pressereise



Wir laden ganz herzlich zur Pressereise an die bulgarische Schwarzmeerküste nach St. Constantin unweit der Hafenstadt Varna zur SWISS DENTAPRIME Zahnklinik ein. Diese findet vom 23. bis 24. Mai 2019 statt. Das DENTAPRIME-Konzept gewährleistet First-Class Zahnimplantat-Versorgung zum absoluten Economy-Tarif in unmittelbarer Nähe zum Goldstrand bei Urlaubsatmosphäre. Eine Verlängerung des Aufenthaltes bis zum 25. Mai aus Recherchegründen ist möglich. Die Kosten für An- und Abreise sowie Unterkunft und Verpflegung werden vollständig übernommen.



Gesundheitstourismus spielt für viele kostenbewusste Menschen in Deutschland eine immer wichtiger werdende Rolle. Insbesondere im Zahngesundheitsbereich haben sich viele Angebote etabliert. Seit dem ersten Juni 2006 bietet die SWISS DENTAPRIME Zahnklinik im bulgarischen Varna insbesondere Zahnimplantate und Zahnersatz auf höchstem Niveau zu einem erstaunlich günstigen Preis an. An keinem Ort in Europa ist die Versorgung mit Zahnimplantaten bei gleicher Qualität günstiger. Allein aus Deutschland haben sich in den Jahren 2016 bis 2018 4.087 Patienten an der Schwarzmeerküste von den Zahnimplantologen behandeln lassen. Die Patienten haben durch die Versorgung mit Zahnersatz und Implantaten 31 Millionen Euro gegenüber einer Behandlung in Deutschland eingespart.



Die Spezialisierung und Digitalisierung der des Medizinisch-stomatologischen Zentrums SWISS DENTAPRIME mit 25 Zahnärzten von denen neun zahnimplantologisch spezialisiert und die große Patientenzahl führt zu bis zu 60 Prozent geringeren Kosten. Dabei sind die eingesetzten Materialien höchstwertig und stammen aus Deutschland und der Schweiz von weltweit im Dentalbereich renommierten Unternehmen wie TRI Dental Implants und Bredent. Die Kosten für die Patienten minimieren sich auch dadurch, dass die Krankenkassen den vollen Festzuschuss für die Versorgung auch in Varna gewähren.



Die für das Qualitätsmanagement TÜV-zertifizierte SWISS DENTAPRIME Zahnklinik befindet sich im ältesten bulgarischen Kurort Sweti Konstantin wenige Kilometer von der Großstadt Varna entfernt. Die Unterbringung der Journalisten erfolgt im 4- Sterne SPA Hotel ROMANCE SPLENDID ( http://romancesplendid.net/en ) unweit der SWISS DENTAPRIME Zahnklinik und nur 300 Meter vom Strand entfernt. Zu den Patienten gehört auch Prominente wie der der bekannte Fernsehschauspieler Leonhard Lansink.



DENTAPRIME ist auch auf eine Versorgung von Angstpatienten ausgerichtet und bietet ihnen eine Behandlung unter Dämmerschlaf beziehungsweise Lachgas durch einen Anästhesisten an. Bei DENTAPRIME gehört die computergestützte Implantatplanung, navigierte Implantation, 3D-Röntgen am Stuhl, digitale Zahnscanner und der hauseigene 3D-Volumentomograf zum Standard und ermöglicht optimale/ideale Behandlungssicherheit. In der Zahnklinik arbeiten erfahrene Zahnimplantologen, Kieferchirurgen und Zahntechniker Hand in Hand zusammen. DENTAPRIME bietet ab Mai / Juni 2019 ihren Patienten eine lebenslange Garantie auf die durchgeführte Versorgung gegen eine geringe monatliche Servicegebühr von unter 10 Euro an.



Die Behandlungsvorbereitung und Nachsorge übernehmen 60 Partnerzahnärzte im deutschsprachigen Raum.



Im Namen von der Wissenschaftlichen Leiter von SWISS DENTAPRIME Dr. Dr. Regina Schindjalova und Dr. Dimo Daskalov, die als zahnmedizinische Ansprechpartner zur Verfügung stehen werden, sind Sie zur Pressereise nach Bulgarien eingeladen. Alexander Krings steht Ihnen als Leiter Marketing und Kommunikation des Medizinisch-stomatologischen Zentrums zur Verfügung. Wir möchten Sie über Gesundheits- und Zahntourismus, das DENTAPRIME-Konzept, die bisherigen Erfolge und Zukunftspläne informieren und Ihnen natürlich auch praktisch Einblick in die Arbeit der Zahnimplanteure und Zahntechniker geben. Die Anmeldung zur Pressereise erfolgt bei Medizinjournalist Sven-David Müller, M.Sc. bis zum 15. April unter mailto:pressemueller@web.de. Unter http://www.dentaprime.com stehen Informationen zur Klinik und zum DENTAPRIME-Konzept zur Verfügung.



Das im Jahr 2006 in Köln gegründete Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik ist das Netzwerk und Sprachrohr für alle Berufsgruppen, die in der wissenschaftlich fundierten Gesundheitsförderung tätig sind sowie alle an Gesundheit interessierten, die von dem Bündeln von Informationen und Aktionen profitieren möchten. Die medizinische Fachgesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt und in das Vereinsregister eingetragen.



