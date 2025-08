Medizinischer Meilenstein: Psilocybin-Therapie erstmals in Deutschland außerhalb von Studien möglich

Psilocybintherapie als Compassionate Use erstmals in Deutschland möglich - Arzneimittel-Härtefallprogramm



Psilocybintherapie ist erstmals in Deutschland außerhalb von wissenschaftlichen Studien möglich. Im Rahmen eines behördlich genehmigten Arzneimittel-Härtefallprogramms ist die OVID Clinic Berlin ein spezialisierter Behandlungsstandort für Menschen mit therapieresistenter Depression. Das Härtefallprogramm ist kein Ersatz für eine Zulassung von Psilocybin. Wir gehen davon aus, dass der Behandlungsbedarf die Kapazität deutlich überschreiten wird.



(press1) - Berlin, 28. Juli 2025 - Depression zählt zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland. Obwohl es viele gute Therapiemethoden gibt, sprechen etwa 20 bis 30 Prozent der Betroffenen nicht ausreichend auf eine Behandlung an und gelten damit als therapieresistent. In zahlreichen wissenschaftlichen Studien hat sich in den vergangenen Jahren Psilocybin als erfolgversprechend zur Behandlung von therapieresistenten Depressionen gezeigt.



Mit der Genehmigung eines Arzneimittel-Härtefallprogramms ('Compassionate Use') für Psilocybin durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist ein bedeutender Schritt in der psychiatrischen Versorgung gelungen. Die OVID Clinic Berlin zählt - neben dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim - zu den ersten beiden Einrichtungen in Deutschland und der Europäischen Union, die schwer depressiv erkrankte Patient:innen im Rahmen eines behördlich genehmigten Ausnahmeverfahrens mit Psilocybin behandeln dürfen. Das Projekt richtet sich ausschließlich an volljährige Patient:innen mit therapieresistenter Depression, bei denen bisherige Behandlungen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.



Spezialisierte Tagesklinik für psychedelisch-unterstützte Therapien



Die OVID Clinic Berlin ist auf die Anwendung psychedelischer Verfahren in einem psychotherapeutisch und medizinisch professionell strukturierten Kontext spezialisiert. Unter der ärztlichen Leitung von Dr. med. Andrea Jungaberle und Prof. Dr. med. Gerhard Gründer werden hier seit Jahren Patient:innen mit innovativen, achtsamkeitsbasierten und integrativen Behandlungsverfahren begleitet - unter anderem mit Ketamin-augmentierter Psychotherapie. Die nun mögliche Psilocybintherapie erfolgt tagesklinisch, eingebettet in ein sorgfältig abgestimmtes Setting mit intensiver therapeutischer Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge. Das Compassionate Use Programm für Psilocybintherapie wird vom Ärztlichen Direktor der OVID Clinic Berlin, Prof. Dr. med. Gerhard Gründer geleitet, der auch die erste deutsche Phase-II-Studie zu Psilocybin bei therapieresistenten Depressionen initiiert und abgeschlossen hat.



"Die Behandlung mit Psilocybin erfolgt bei uns nicht isoliert, sondern immer im Rahmen eines multiprofessionellen und integrativen Therapieansatzes, der Psyche, Körper und Lebenskontext gleichermaßen berücksichtigt", sagt Chefärztin Dr. med. Andrea Jungaberle, Fachärztin für Anästhesie und Ärztliche Psychotherapeutin, Mitgründerin der OVID Clinic Berlin. "Mit unserer langjährigen klinischen Erfahrung in der psychedelisch-gestützten Psychotherapie können wir Patient:innen in einem geschützten und professionell begleiteten Rahmen neue therapeutische Zugänge ermöglichen."



Komplementär zu Studien: medizinisch verantwortete Einzelfallbehandlung



Im Gegensatz zu klinischen Studienprotokollen erlaubt das Compassionate-Use-Verfahren eine individuellere und Patienten-zentrierte Herangehensweise an die Therapien. Die Behandlung unterliegt dennoch höchsten medizinischen und ethischen Standards und folgt behördlichen Vorgaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Der Wirkstoff Psilocybin entstammt einer Pilzart und wird vom kanadischen Hersteller Filament Health zur Verfügung gestellt.



Verbindung zur MIND Foundation - Fachkompetenz aus Wissenschaft und Weiterbildung



Die OVID Clinic ist eng verbunden mit der MIND Foundation - einer europäischen Organisation, die sich seit mehr als acht Jahren für die verantwortungsvolle Integration psychedelischer Verfahren in Medizin und Gesellschaft einsetzt. Dr. sc. hum. Henrik Jungaberle, Gründungsdirektor von MIND, ist maßgeblich an der Entwicklung des medizinisch-psychotherapeutischen Fortbildungsprogramms

Augmented Psychotherapy Training (APT ) beteiligt. Diese Weiterbildung für Ärzte und Psychotherapeuten startet zum achten Mal im November 2025. Die APT Inhalte sind auch die Grundlage für psychedelischen Therapie in der OVID Clinic Berlin.



"Mit dem Compassionate Use schaffen wir einen klinischen Anwendungsraum, in dem sich Forschungswissen, ärztliche Sorgfalt und psychotherapeutische Erfahrung sinnvoll verbinden lassen", so Henrik Jungaberle.



Patientenanfragen und Information



Aufgrund der begrenzten Fallzahlen und des sorgfältigen Auswahlverfahrens ist eine umfassende medizinisch-therapeutische Vorauswahl erforderlich. Interessierte Patient:innen und Ärzt:innen können sich über die Website der OVID Clinic Berlin über Voraussetzungen und Kontaktmöglichkeiten informieren:



Informationen: ovid-clinics.de/psilocybin-therapie-berlin

Patientenanfragen: info@ovid-clinics.de



Medienkontakt

OVID Clinic Berlin

Dr. med. Andrea Jungaberle

Boxhagener Straße 82

10245 Berlin



Email presse@ovid-clinics.com

Fon +49 30 293 673 33



Web ovid-clinics.com



Presseerklärung des ZI Mannheims

https://www.zi-mannheim.de/institut/news-detail/compassionate-use-programm-fuer-psilocybin-erstmals-in-deutschland-moeglich



Kontaktinformation:

OVID Clinic Berlin

Frau Dr. med. Andrea Jungaberle

Boxhagener Str. 82

10245 Berlin

Deutschland



https://ovid-clinics.com

andrea.jungaberle@ovid-clinics.com

+493029367633



Firmenportrait:

Die OVID Clinic Berlin ist eine private Tagesklinik und Praxis. Ihr Fokus ist integrative Psychiatrie, Psychotherapie nach Leitlinie und psychedelisch-unterstützte Verfahren. Das interdisziplinäre Team arbeitet an der Schnittstelle zwischen evidenzbasierter Medizin, achtsamkeitsorientierter Psychotherapie und moderner Neurowissenschaft. Die OVID Clinic ist eng verbunden mit der gemeinnützigen MIND Foundation und engagiert sich für die Entwicklung und Professionalisierung neuer Behandlungswege in der Psychiatrie.



Prof. Dr. med. Gerhard Gründer, Dr. med. Andrea Jungaberle und Dr. sc. hum. Henrik Jungaberle haben die erste deutsche Psilocybin Studie, EPIsoDE, initiert oder als Forscher und Therapeutinnen begleitet. Sie wurde durch Mittel des BMBF finanziert.

