DIVENDO transformiert die Hospitality-Branche: Longevity wird zum neuen Luxusstandard

(press1), München, 24. April 2025 - Die Hospitality-Branche steht vor ihrem größten Wandel seit der Spa-Revolution. Mit der zunehmenden gesellschaftlichen Relevanz von Prävention, Hightech-Gesundheit und biologischer Selbstoptimierung wird Longevity zum neuen globalen Megatrend. Die strategische Beratung DIVENDO, unter der Leitung der Health Business Strategin Daniela Wiessner, bringt genau diesen Wandel jetzt in die europäische Hotellerie - mit einem wegweisenden, modularen Hotelkonzept, das Wirtschaftlichkeit, Wissenschaft und Sinnlichkeit vereint.



"Longevity ist nicht länger Zukunftsmusik, sondern eine wirtschaftlich hochattraktive Realität. Hotels, die diese Entwicklung ernst nehmen, sichern sich nicht nur neue Zielgruppen - sie werden zu Orten der Verjüngung, Transformation und Gesundheitskultur." - Daniela Wiessner, Gründerin & Strategin bei DIVENDO



DIVENDO: Führend im Aufbau von Longevity-Business



Während internationale Vorreiter wie Clinique La Prairie (CH), SHA Wellness Clinic (ES/MX) oder Sensei Retreats (USA) längst Maßstäbe setzen, ist es DIVENDO gelungen, ein skalierbares System zu entwickeln. Das Konzept wird mit Longevity-Medizinern maßgeschneidert für Hotels entwickelt - um dann auf medizinisches Fachpersonal verzichten zu können. Nach dem Motto: Ein Hotel ist keine Klinik!



Ein System, das europäische Hotels - vom Boutiquehotel bis zum Alpenresort - zukunftsfähig macht. Das Konzept integriert:

Präventivmedizinische Module

Epigenetische Testsysteme

Longevity Cuisine

Biohacking-Stationen

Lifestylebetonte Health Journeys

Team-Schulungen & Medical Concierge Design Hotels wie MAYRLIFE Altaussee (Österreich) oder das BUFF MEDICAL RESORT (Deutschland) zeigen, dass medizinisch fundierte Langlebigkeit auch im DACH-Raum zu einer markenprägenden Differenzierung werden kann - DIVENDO macht diesen Zugang nun erstmals strategisch skalierbar.



Strategin Daniela Wiessner: "Wir bauen keine Kliniken - wir bauen Gesundheitskultur."



Daniela Wiessner ist in der Szene längst keine Unbekannte. Als langjährige Expertin für funktionelle Medizin, High-End-Praxen und Markenführung in der Gesundheitswirtschaft steht sie für Klarheit, Vision und messbare Resultate.



Mit DIVENDO verfolgt sie einen radikalen, aber hochstrukturierten Ansatz: Hotels werden nicht zu Medical Centern, sondern zu Erlebnisräumen einer neuen Ära - in der Verjüngung, Vitalität und Selbstermächtigung die zentralen Versprechen sind.



"Unsere Partner wollen keine Kliniken sein - sie wollen Gastgeber für Zukunftsmenschen werden. Dafür liefern wir die DNA, die Form und die Wirtschaftlichkeit." - Daniela Wiessner





Firmenportrait:

Über DIVENDO

DIVENDO ist eine spezialisierte Strategieberatung für zukunftsorientierte Praxen, Resorts und Destinationen im Bereich Longevity, Präventionsmedizin und Gesundheits-Luxus. Mit Sitz in Deutschland und Projekten im gesamten DACH-Raum begleitet DIVENDO seine Partner von der Vision bis zur erfolgreichen Umsetzung - und setzt dabei neue Maßstäbe für eine Hospitality, die mehr will als nur Entspannung.

