DoctorBox als Copilot für digitale Gesundheitsvorsorge - Neue Strategie für bessere Prävention

(press1) Berlin, 06. März 2025 - Jedes Jahr sterben in Deutschland 77.000 Menschen an Krebsarten, die durch frühzeitige Tests vermeidbar wären. Insgesamt fordert Krebs jährlich 400.000 Todesopfer - doch viele dieser Leben könnten gerettet werden, wenn mehr Menschen Vorsorgeuntersuchungen nutzen würden. Deutschland verpasst hier eine entscheidende Chance: Während in den Niederlanden 70 % der Bevölkerung an Darmkrebsscreenings teilnehmen, liegt die Quote in Deutschland bei gerade einmal 15 %.



Die Ursachen sind vielfältig: Mangelnde Aufklärung, aufwendige Terminvergaben, hohe Zugangshürden und ein fragmentiertes Gesundheitssystem halten viele Menschen davon ab, wichtige Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Ein zentrales Problem ist, dass der Fokus im Gesundheitssystem oft auf der Behandlung statt auf der Prävention liegt. Während chronische Erkrankungen weiter zunehmen, werden Präventionsangebote zu wenig genutzt.



Dabei setzen Gesundheitsexperten und politische Entscheidungsträger immer stärker auf Prävention: Die EU hat mit ihrem "Europe's Beating Cancer Plan" eine Milliarde Euro für gezielte Screening-Maßnahmen bereitgestellt. Gleichzeitig wächst der europäische Markt für Krebsvorsorge rasant - bis 2030 wird ein Marktvolumen von 28,8 Milliarden Euro erwartet. Durch eine strategische Neuausrichtung reagiert DoctorBox auf den steigenden Bedarf an niederschwelliger Prävention und setzt neue Standards für digitale Gesundheitsversorgung.



Digitale Prävention: DoctorBox erleichtert den Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen



Wer heute nicht vorsorgt, riskiert im Ernstfall eine späte Diagnose. DoctorBox setzt genau hier an - und sorgt dafür, dass Prävention nahtlos in den Alltag integriert wird: digital, bequem und ohne Hürden.



Um die Hemmschwelle für Vorsorge zu senken, integriert DoctorBox ein neues Vorsorge-Dashboard, das Nutzer:innen eine individuelle Übersicht über empfohlene Gesundheitsuntersuchungen bietet - von der zahnärztlichen Prophylaxe bis zum Hausarzt-Check-up.



Mithilfe von Erinnerungen, digitalen Terminbuchungen und Heimtests wird es künftig noch einfacher, wichtige Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen. "Vorsorge ist ein Marathon, kein Sprint. DoctorBox begleitet Nutzer:innen als Copilot durch alle notwendigen Schritte für ein gesundes und langes Leben" , erklärt Julian Maar, Geschäftsführer der DoctorBox: "Innovative Probenahme-Sets ermöglichen einen Teil von Vorsorgeuntersuchungen bequem von zu Hause, während DoctorBox zusätzlich Termine für weiterführende Untersuchungen organisiert."



Fokus auf vier zentrale Vorsorgebereiche



Der Schwerpunkt der Heimtests liegt zunächst auf den vier wichtigsten Screening-Bereichen:

✔ Darmkrebsvorsorge (iFOBT)

✔ Gebärmutterhalskrebs (HPV-Test)

✔ Prostatakrebsvorsorge (PSA-Test)

✔ Diabetes-Risikobewertung (HbA1c-Test)



Für nur 2,99 ¤ pro Monat oder als vergünstigter Einmalbetrag können über eine Million Nutzer:innen von DoctorBox ein Vorsorge-Abo abschließen, das neben intelligenten Erinnerungsfunktionen und einer digitalen Verwaltung auch den ersten Vorsorge-Heimtest inklusive bietet - für eine einfache, zuverlässige und stressfreie Gesundheitsvorsorge.



Über DoctorBox:

Gesund länger leben - mit DoctorBox. Die Mitgliedschaft für präventive Gesundheitsvorsorge - direkt in der App. Mit dem digitalen Vorsorgecockpit bleibt Gesundheit planbar und einfach: Nutzerinnen und Nutzer erhalten personalisierte Empfehlungen, nutzen Heimtests und organisieren ihre Vorsorgetermine bequem an einem Ort.



Bereits über eine Million Menschen vertrauen auf DoctorBox, um ihre Vorsorge aktiv zu gestalten. Auch Unternehmen, Versicherungen und medizinische Leistungserbringer setzen auf DoctorBox, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern und Prävention effizienter anzubieten.



Höchste Sicherheitsstandards sind dabei selbstverständlich: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie die ISO-27001- und ISO-9001-Zertifizierungen der DoctorBox GmbH gewährleisten Datenschutz und Qualität.



