Pandemie im Herbst / Winter 2022: Investition in die Lufthygiene in Innenräumen extrem sinnvoll

(press1) - Hollenstedt, 19. Juli 2022 - Die Pandemie ist noch nicht vorbei und die Infektionszahlen steigen jetzt sogar im Sommer an. Im Herbst und Winter kann es wieder zu einer weiteren Corona-Welle kommen. Die Investition in saubere und gesunde Luft im Büro und am Arbeitsplatz ist deshalb extrem sinnvoll. Ein Mehrwertsystem wie der Luftreiniger AG+ AIRPROTECT von GASTROBACK® säubert die Raumluft in einem Arbeitsgang nicht nur von Pollen und Allergenen, sondern inaktiviert auch gleichzeitig COVID-19 Viren und dessen Varianten und sorgt damit allgemein für saubere und sichere Raumluft. Wichtige Faktoren sind der spezielle HEPA-Filter und die Reinigungsgeschwindigkeit.



Auch in Hinblick auf neue Pandemien, die auf uns zukommen, sprechen sich führende Virologen auch weiterhin für grundsätzliche Hygienemaßnahmen aus. Es ist jetzt auch wichtig, langfristig zu denken und beispielsweise weiter in die Lufthygiene in Innenräumen zu investieren. Das ist auch sinnvoll gegen andere über die Raumluft übertragbare Erreger, welche krank machen können. Wichtig ist es, jetzt schon der nächsten Corona-Welle vorzubeugen und gerade in Büros und Arbeitsräumen für saubere und sichere Luft zu sorgen.



Lufthygiene nicht nur gegen Corona-Viren und deren Varianten



Die Filtersysteme der Raumluftreiniger GASTROBACK® AG+ AirProtect und AG+ AirProtect Portable entfernen hocheffizient Aerosole mit COVID-19 Viren und Varianten, aber auch alle anderen Arten von luftübertragenden Viren und verhindern somit die Übertragung einer Vielzahl ansteckender Krankheiten*. Unsere Erfahrungen bei GASTROBACK® zeigen deutlich, wie wirksam unsere Geräte sein können. In unserem Unternehmen wurden frühzeitig Büros, WC-Anlagen, Besprechungs- und Aufenthaltsräume mit dem GASTROBACK® AG+ AirProtect ausgestattet. Unsere Strategie gegen Corona, welche aus Luftreinigern, FFP2-Masken und regelmäßigen Tests besteht, hat sich somit als sehr erfolgreich erwiesen und wird auch von führenden Virologen als "Best Practice" empfohlen.





Firmenportrait:

GASTROBACK® ist Hersteller von Haushalts- und Küchengeräten im Premiumsegment für private Konsumenten und professionelle Anwender. Neben Espressosiebträgermaschinen umfasst das umfangreiche Sortiment des Unternehmens praktische Küchenhelfer wie Entsafter, Kaffeemaschinen, Teekocher, Standmixer oder Kontakt- und Tischgrills. Ansprechendes Design und hohe Qualitätsansprüche verbinden sich bei allen Produkten von GASTROBACK® auf raffinierte Weise. Viele Geräte erhielten bereits mehrfach Auszeichnungen und schneiden in Testmagazinen regelmäßig mit sehr guten oder guten Ergebnissen ab. Das Sortiment von GASTROBACK® ist bundesweit im führenden Fachhandel sowie in Großverbrauchermärkten erhältlich. Das Unternehmen vereint über 30 Jahre Erfahrung im Bereich professioneller Küchenkleingeräte und hat sich mit innovativen und hochwertigen Produkten fest im Premiumsegment etabliert. Für jedes Gerät gilt der Anspruch, professionelle Technik für den Einsatz im Haushalt nutzbar zu machen.

