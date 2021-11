Burnout: ärztlich betreuter Online-Kurs überbrückt Wartezeit auf Therapieplatz

(press1) - 22. November 2021 - Für Burnout-Patienten sowie energie- und antriebslose Menschen hat die Hamburger Fachärztin Arezu Dezfuli jetzt einen kostenlosen Online-Starterkurs mit ersten Schritten zur Selbsthilfe konzipiert. Der Starterkurs Boxenstopp der gebürtigen Iranerin soll die lange Wartezeit auf einen der begehrten und raren Therapieplätze verkürzen und will hauptsächlich ein Gegenangebot zu den unqualifizierten Scheinlösungen aus dem Internet darstellen. Hier ein kurzes Newsvideo zum Thema: Newsvideo



Kurs enthält über Jahrzehnte erworbenes Fachwissen



Das Webinar der gebürtigen Iranerin richtet sich an Personen ab 16 Jahren. Arezu Dezfuli ist Fachärztin für innere Medizin und Nephrologie. Sie betreibt eine erfolgreiche Privatpraxis für umfassende Medizin in Hamburg. Die Fachärztin hat in den letzten Jahren bereits tausenden Patienten:innen mit einem von ihr selbst entwickelten Programm helfen können; bisher allerdings nur offline. Jetzt hat die Medizinerin ihre über Jahrzehnte erworbenen Kenntnisse aus Forschung und Praxis im Starterkurs und dem folgenden, kostenpflichtigen Hauptkurs einfließen lassen. Das - teilweise interdisziplinär - erworbene Fachwissen steht damit ab sofort allen Interessierten im Alter von 16 bis 99 Jahre zur Verfügung.



Bei Gefallen folgt ein 7-Wochen-Kurs



Der dem kostenlosen Teil folgende, siebenwöchige Kurs ist so aufgebaut, dass ernsthaft Mitwirkende ihre Energie innerhalb kürzester Zeit wieder zurückgewinnen und sogar noch deutlich steigern können. In der Folge erwartet aktiv Umsetzende ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Leben, in der für sie bestmöglichen gesundheitlichen Verfassung. Dazu deckt der ärztlich betreute Online-Unterricht folgende übergeordnete Themen und Lebensbereiche in leicht konsumierbaren Einheiten ab:



Vitamine als Nahrungsergänzung - Basis für mehr Energie

Im Körper gelagerte Abfallstoffe entsorgen - Zellerneuerung ermöglichen

Durch richtige Ernährung die Verdauung anregen und den Darm unterstützen - direkter Einfluss auf das Immunsystem und die Hormone

Botenstoffe für erholsamen Schlaf - Auswirkungen auf Stresslevel und Tagesaktivitäten

Bewegung und Entspannung fest im Alltag verankern - nachhaltige Energie selbst produzieren

Energieräuber Glaubenssätze - Auflösen und Wachstum ermöglichen

Leichte Übungen für den privaten und beruflichen Alltag - immer auf dem richtigen Energielevel sein



Burnout selbst durchlebt



Im Kontext ihres Coachings sind Medizinerin Dezfuli zwei Dinge besonders wichtig: zum einen, dass sie sich vor einigen Jahren mit den Methoden und Verhaltensweisen selbst aus einem schweren Burnout geholt hat und ihr altes Leistungslevel danach sogar noch übertreffen konnte. Zum anderen die Option für die Teilnehmer:innen, dass sie über die gesamte Laufzeit der Schulung persönlich per Skype oder E-Mail von der Ärztin betreut werden und unter anderem individuelle Gesundheitsfragen im geschützten Online-Raum stellen können.



Fazit: Der Kurs von Arezu Dezfuli ist ein sofort verfügbares Hilfspaket für all diejenigen, die entweder keinen Therapieplatz bekommen oder jene, die Energielosigkeit schnell besiegen wollen. Die kostenfreie Anmeldung zum Starterkurs Boxenstopp kann jederzeit erfolgen; zur Auswahl stehen zahlreiche Veranstaltungstermine pro Woche.

