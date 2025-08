Einladung zum exklusiven REYU Launch DACH

(press1) - 4. August 2025 - Am 30. August, von 10-18.30 Uhr präsentiert Dr. Ilan Karavani, international anerkannter Dermatologe, Schönheitschirurg und Pionier in der regenerativen Medizin, den offiziellen Start von REYU im DACH Raum. Erleben Sie live, wie seine innovative CLEM Technologie die natürliche Regeneration neu definiert und Ihnen völlig neue Möglichkeiten bietet, Ihr Angebot zu erweitern und Ihre Kundinnen und Kunden nachhaltig zu begeistern. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz bei diesem besonderen Event und werden Sie Teil einer Bewegung, die Beauty und Gesundheit auf ein neues Niveau hebt.



Warum Sie teilnehmen sollten:



REYU exklusiv vor dem Markteintritt erleben Fachlicher Austausch auf Augenhöhe

Neue Impulse für Ihr Business und Ihre Kunden

Persönlicher Vortrag von Dr. Ilan Karavani

Live-Demobehandlungen - Wirkung spürbar in 10 Minuten

IKARI Pflegerituale - abgestimmt auf REYU

AKVA Experience - Entspannung neu definiert

Kulinarik für die Gesundheit - aktivierende Häppchen & Drinks

Hochwertige Giveaways - als Dank für Ihre Teilnahme

Dr. Ilan Karavani zählt zu den renommiertesten Persönlichkeiten der europäischen Schönheitsmedizin.Jahrzehntelang führte er erfolgreich eine ästhetisch-chirurgische Klinik mit internationalem Klientel.Doch mit der Zeit stellte er sich eine grundlegende Frage: Was passiert langfristig mit Haut, Faszien und Gewebe, wenn man sie immer wieder korrigiert, statt sie in ihrer natürlichen Regeneration zu unterstützen?Die Antwort ließ ihn handeln. Er verabschiedete sich von der klassischen Schönheitsmedizin - und wandte sich einer neuen Vision zu: Nicht manipulieren, sondern aktivieren.Gemeinsam mit einem Team aus über 60 Ärzten weltweit, entwickelte er über ein Jahrzehnt hinweg ein System, das auf dem Prinzip der bioelektrischen Zellstimulation basiert: REYU - eine Technologie, die den Körper gezielt daran erinnert, was er von Natur aus kann: regenerieren, heilen, verjüngen.Warum REYU? Was macht so besonders?REYU arbeitet dort, wo echte Veränderung beginnt: in der Zelle.Fein abgestimmte bioelektrische Impulse regen den Zellstoffwechsel an, verbessern die Kommunikation zwischen Zellen und fördern die Selbstheilungskräfte.Es wurde an 13.000 Klienten erprobt, und Wirkung in 60 Bereichen dokumentiert.Das Ergebnis: Sichtbare Hautverjüngung, Aktiviertes Haarwachstum, Schmerzreduktion und schnellere Regeneration.Mehr Energie, Ausstrahlung und Vitalität.REYU lässt sich individuell in Ihre Fachbereich integrieren - ob in Medizin, Kosmetik, Ästhetik, Naturheilkunde, Physiotherapie oder Coaching.Wählen Sie Ihren Timeslot - abgestimmt auf Ihr Fachgebiet:10:00 - 12:00 Uhr Gesundheit - Zellenergie, Schmerzreduktion & RegenerationFür medizinische, therapeutische und ganzheitliche Fachbereiche14:00 - 16:00 Uhr Haut - Lifting, Glow & natürliche VerjüngungFür Kosmetik, Ästhetik, Dermatologie und Spa-Konzepte16:30 - 18:30 Uhr Haare - Zellaktivierung & nachhaltiges WachstumFür Friseurbetriebe, Trichologie und Haarprofis mit AnspruchDas erwartet Sie vor Ort:Wir freuen uns, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Ihr REYU-Team Samstag, 30. August 2025 Die Plätze sind limitiert.Anmeldung: reyu@techreich.chGolden SpaTatjana StrobelMarketing ManagerMettlenbachstrasse 198617 MönchaltdorfSchweiz0772265118reyu@techreich.chwww.reyu.euÜber das UnternehmenFirmenprofil REYUREYU ist ein innovatives Zellstimulationssystem, das bioelektrische Mikroimpulse nutzt, um die natürliche Regeneration von Haut, Muskeln, Haaren und Organen gezielt zu aktivieren. Entwickelt von Dr. Ilan Karavani in Zusammenarbeit mit über 60 internationalen Ärzten, basiert REYU auf mehr als zehn Jahren Forschung und über 13.000 dokumentierten Anwendungen.Im Gegensatz zu klassischen Frequenzgeräten übersteuert REYU nicht - es erinnert die Zelle an ihre ursprüngliche Funktion. Die Anwendungen sind nicht-invasiv, schmerzfrei und tiefenwirksam. Ob in der Ästhetik, Rehabilitation oder Stressregulation - REYU vereint wissenschaftliche Tiefe mit ganzheitlicher Wirkung.Vision:REYU steht für eine neue Generation der regenerativen Medizin - sanft, effektiv und zukunftsweisend.Standorte:Zentrale für D-A-CH in Bubikon (Schweiz), internationale Expansion im Aufbau.