vitelly - Ganzheitliche Kompetenz für Frauengesundheit und Kinderwunsch

(press1) - Greven, 20. Juni 2025 - Die Nachfrage nach ganzheitlicher Unterstützung bei hormonellen Beschwerden und Kinderwunsch wächst kontinuierlich. vitelly, gegründet von der erfahrenen Heilpraktikerin und examinierten Krankenschwester Karin Heidmann, verfolgt das Ziel, Frauen in jeder Lebensphase mit fundierter Expertise, hochwertigen Produkten und individueller Beratung ganzheitlich zu begleiten. Der Fokus liegt dabei auf Themen wie Östrogen- und Progesteronmangel, Gelbkörperschwäche, Östrogendominanz, PCO, PMS , Haarausfall, Regelschmerzen, Wechseljahresbeschwerden - und natürlich dem Kinderwunsch.



vitelly unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Onlineshops: Die Produkte entstehen nicht am Reißbrett, sondern aus über 25 Jahren praktischer Erfahrung in der Frauenheilkunde. Karin Heidmann entwickelt alle Rezepturen selbst - mit einer einzigartigen Kombination aus Mikronährstoffen, traditionell angewendeten Heilpflanzen und Vitalpilzen. Die Naturheilkunde bildet die Basis, Innovation bringt den Fortschritt. Dabei sind Nachhaltigkeit und Wirksamkeit gleichrangige Prinzipien: Alle Produkte werden in Deutschland und Österreich hergestellt, kommen in plastikfreien Glasbehältern und erfüllen höchste Qualitätsstandards.



Das Sortiment richtet sich gezielt an Frauen mit hormonellen Dysbalancen. Spezielle Mikronährstoffkombinationen unterstützen bei Östrogen- oder Progesteronmangel sowie Gelbkörperschwäche. Pflanzliche Komplexe wie PureModeSups wirken ausgleichend bei PMS, Östrogendominanz oder PCO. In den Wechseljahren helfen abgestimmte Präparate, das hormonelle Gleichgewicht zu fördern - auch bei Symptomen wie Haarausfall oder Schlafstörungen. Für Frauen mit Kinderwunsch bietet vitelly ein umfassendes Konzept - von der natürlichen Empfängnis bis zur künstlichen Befruchtung - mit Produkten wie WomanToMum®, Pimp my Eggs oder Pimp my Sperm. Grundlage der Entwicklung sind wissenschaftliche Erkenntnisse kombiniert mit langjähriger Praxiserfahrung.



Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: Jede Kundin kann eine kostenlose, persönliche Produkt-Beratung durch Karin Heidmann in Anspruch nehmen - ein Angebot, das bereits über 10.000 Frauen genutzt haben. Diese individuelle Betreuung, verbunden mit nachhaltiger Produktion und fachlicher Tiefe, macht vitelly zu einem der führenden Anbieter für ganzheitliche Frauengesundheit im deutschsprachigen Raum .



Für Fachmedien bietet vitelly wissenschaftlich fundierte Inhalte, echte Erfahrungsberichte und eine tiefgehende Perspektive auf moderne Frauengesundheit. Kundinnen schätzen besonders die individuelle Beratung, die nachweisliche Wirksamkeit der Produkte und das Vertrauen in ein Unternehmen, das ihre Lebensrealität versteht. Für Investoren eröffnet vitelly ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell mit wachsender Nachfrage, klarer Markenidentität und starker Positionierung in einem dynamischen Marktsegment.



Kontakt für Rückfragen:

Karin Heidmann

vitelly (c/o Postflex #2802)

Emsdettener Str. 10, 48268 Greven

Telefon: 040 / 226 954 16

hp.karinheidmann@vitelly.de

www.vitelly.de/



Über das Unternehmen

vitelly.de ist ein spezialisierter Online-Shop mit einem klaren Schwerpunkt: natürliche Unterstützung im Bereich der Frauengesundheit - für Frauen in allen Lebensphasen, vom Kinderwunsch über Schwangerschaft und Stillzeit bis hin zur hormonellen Balance im Zyklus. Hinter der Plattform steht ein interdisziplinäres Team aus Experten für Frauengesundheit, Ernährung, Biochemie und Pflanzenkunde, das Produkte entwickelt, die auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und naturheilkundlichem Wissen beruhen.

