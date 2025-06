Innovative Kältetherapie bei Schulterschmerzen: Fixura Pad von AktiFlex bringt gezielte Entlastung

(press1) - Medizinprodukt von AktiFlex® - PZN 19980952 ab 13.06.25 im IDO-Verzeichnis gelistet



Heusenstamm, 12.06.2025 - Schulterschmerzen gehören zu den häufigsten Volkskrankheiten in Deutschland. Viele Menschen leiden unter akuten oder chronischen Beschwerden, etwa durch Impingement-Syndrom , Schleimbeutelentzündung (Bursitis), Bizepssehnenreizung oder eine Entzündung der Supraspinatussehne.



Zur gezielten, medikamentenfreien Linderung dieser Beschwerden stellt AktiFlex® das neue Fixura Pad vor - ein speziell entwickeltes Medizinprodukt zur lokalen Kältetherapie im Schulterbereich.



Das Fixura Pad ist eine wiederverwendbare Textiltasche für Kalt-/Warmkompressen im Format 9 × 16 cm. Die Kompresse wird in die Tasche eingelegt und das Pad anschließend direkt auf der Haut an der betroffenen Schulterregion getragen - fixiert durch enganliegende Kleidung. Die Tasche verfügt beidseitig über rutschfeste Silikonnoppen, die für sicheren Halt sorgen - ganz ohne Gurte, Bänder oder Klebestreifen.



"Gerade bei der Supraspinatussehne oder vorne an der Bizepssehne ist es extrem schwer, Kälte stabil und punktgenau anzubringen. Das Fixura Pad schließt diese Lücke - einfach, praktisch und wirksam.", erklärt Thomas Duttine, Produktentwickler bei AktiFlex®.



Die Kälte entzieht entzündeten Gewebestrukturen überschüssige Wärme, wodurch Schwellungen reduziert und Schmerzen gelindert werden. In Kombination mit aktiven Therapiehilfen wie der Schulterhilfe oder dem Schulterhorn trägt das Fixura Pad zur Regeneration und Funktionsverbesserung der Schulter bei - zu Hause, in der Praxis oder im beruflichen Alltag.



Produktmerkmale im Überblick

Textiltasche für Kalt-/Warmkompressen (9 × 16 cm)

Beidseitig rutschfeste Silikonnoppen für sicheren Halt unter enger Kleidung

Gezielte Kühlung bei Schulterschmerzen, Supraspinatus-, Schleimbeutel- und Bizepssehnenentzündung

Anwendung direkt auf der Haut unter eng anliegendem Shirt oder Top

Wiederverwendbar, hautfreundlich, pflegeleicht

Medizinprodukt gemäß EU-MDR

1× Fixura Pad (Tasche mit Silikonnoppen)

3× wiederverwendbare Kalt-/Warmkompressen (9 × 16 cm)

1× Anwendungsanleitung mit Pflegehinweisen

Direktvertrieb: www.schulterhilfe.de/shop

Apotheken deutschlandweit

Amazon, eBay, Otto

Sanitätshäuser, Reha-Fachhandel

Händleranfragen willkommen

Apotheken & Versandapotheken

Sanitätshäuser & Reha-Zentren

Physiotherapiepraxen & orthopädische Fachgeschäfte

Kliniken für Orthopädie, Schmerz- und Bewegungstherapie

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 19,90 ¤PZN: 19980952Im IDO-Verzeichnis gelistet ab dem 13.06.2025Verfügbarkeit über:Video: Fixura Pad - Bei Entzündungen in der Schulter & Schulterschmerzen AktiFlex Produkte KGIndustriestraße 3463150 HeusenstammDeutschlandThomas Duttine06104-9531234td@schulterhilfe.deAktiFlex® entwickelt seit Jahren praxisnahe, bewährte Lösungen zur Behandlung von Schulterbeschwerden. Ziel ist es, konservative Therapien zu stärken, operative Eingriffe zu vermeiden und die Lebensqualität Betroffener spürbar zu verbessern. Neben der Schulterhilfe und dem Schulterhorn ergänzt das neue Fixura Pad das Sortiment sinnvoll - funktional, effektiv und alltagstauglich.