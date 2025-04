Neues Konzept in Stuttgart: "Lunch and Train" verbindet Fitness und gesunde Ernährung in der Mittagspause

(press1) - Stuttgart, 10. April 2025 - In Stuttgart-Mitte startet mit "Lunch and Train" ein neuartiges Konzept, das zwei zentrale Herausforderungen moderner Berufstätiger adressiert: Zeitmangel und das richtige Training. Das Angebot kombiniert individuelles Personal Training mit einer gesunden Mahlzeit - kompakt in der Mittagspause.



Viele Menschen möchten sich bewusster ernähren und mehr bewegen, doch nach einem langen Arbeitstag bleibt häufig weder Zeit noch Energie für sportliche Aktivitäten. Gleichzeitig erfordert gesunde Ernährung Planung und Vorbereitung. Das "Lunch and Train"-Modell setzt genau hier an: Es ermöglicht ein zielgerichtetes Training in einem privaten Studio sowie eine ausgewogene Mahlzeit - ohne zusätzlichen Aufwand nach Feierabend.



Das Training wird individuell auf das Fitnesslevel und die Ziele der Teilnehmenden abgestimmt. Direkt im Anschluss erhalten sie eine nährstoffreiche Mahlzeit - zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen. Ziel ist es, gesunde Routinen in den Arbeitsalltag zu integrieren und damit nachhaltige Veränderungen im Lebensstil zu ermöglichen.



"Wir sehen täglich, dass der Wunsch nach Gesundheit da ist - aber die Umsetzbarkeit im Alltag scheitert oft an Zeit und Struktur", erklärt Dimitri Rutansky, Gesundheitsberater und Initiator des Konzepts. "Durch die Kombination von Training und Ernährung in der Mittagspause entlasten wir die Menschen und schaffen Raum für langfristige Erfolge."



Das Konzept basiert auf über acht Jahren Erfahrung im Bereich Gesundheit und Gewichtsmanagement. Über 500 Kundenbewertungen dokumentieren positive Effekte auf Energielevel, körperliches Wohlbefinden und Krankheitsanfälligkeit. Auch klassische Motivationsprobleme lassen sich durch die Integration in eine feste Tageszeit verringern.



Das Studio befindet sich zentral in Stuttgart-Mitte, ist modern ausgestattet und sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar. Für Kund:innen stehen eigene Parkplätze zur Verfügung.



Weitere Informationen und Terminvereinbarung: https://dimitri-rutansky.de



Personal Trainer Dimitri Rutansky

Heilbronner Straße 85

70191 Stuttgart

Deutschland

Dimitri Rutansky

+4917624663694

vollgas@ptbydimitri.de

dimitri-rutansky.de/



Als Personal Trainer zeige ich Menschen über 30, wie sie schrittweise einen athletischen und vitalen Körper erreichen können. Durch ergebnisorientiertes Krafttraining, professionelle Online-Betreuung und sichtbare Resultate.

