Erste Myoreflextherapie-Praxis in Düsseldorf: Individuelle, ganzheitliche Therapie

(press1) Düsseldorf. 25. November 2024 - In der Landeshauptstadt hat seit kurzem die erste Praxis für Myoreflextherapie ihre Pforten geöffnet. Unter ärztlicher Leitung von Dr. med. Farnaz Schottmüller, einer erfahrenen Neurologin, richtet sich diese innovative Behandlungsmethode an Menschen, die nicht nur Symptome lindern wollen, sondern auch die zugrundeliegenden Ursachen ihrer Beschwerden verstehen und behandeln möchten.



"Wir gehen nicht nur der Schmerzquelle auf den Grund - wir öffnen auch den Blick auf die Geschichte des Körpers", erklärt Dr. Schottmüller. "Jeder Mensch hat seine eigene, einzigartige Geschichte, und genau diese Geschichte ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Therapie."



Die Myoreflextherapie stellt dabei keine symptomatische Behandlung dar, sondern zielt auf die ganzheitliche und individuelle Aufarbeitung des Körpers und seiner Blockaden ab.



Die Myoreflextherapie basiert auf der Erkenntnis, dass muskuläre Dysbalancen und Störungen im Nervensystem tief in den Körpergeweben verankert sind und oft als Ursprung von Beschwerden fungieren. Mit gezielten Impulsen und Handgriffen werden Verspannungen gelöst, die Selbstregulation des Körpers angeregt und Heilungsprozesse unterstützt. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Patienten, die aktiv in den Heilungsprozess eingebunden werden.



Besonders im Spitzensport, z.B. von Jürgen Kliensmann (https://www.myoreflex.de/uebersichtsseite-erfahrungen/referenzen/juergen-klinsmann ) in seiner damaligen Tätigkeit als Fußball Nationaltrainer der USA, aber auch in den Bereichen Prävention, Biohacking und der Behandlung von chronischen Erkrankungen hat sich die Myoreflextherapie bereits als äußerst erfolgreich erwiesen. Sie hilft, das körperliche Gleichgewicht wiederherzustellen, die Leistungsfähigkeit zu steigern und auch langanhaltende Beschwerden wie Rückenschmerzen, Migräne oder muskuläre Verspannungen nachhaltig zu lindern.



Dr. Schottmüller hat sich auf diese Methode spezialisiert, weil sie den ganzheitlichen Ansatz schätzt und eine tiefere Auseinandersetzung mit den individuellen Bedürfnissen ihrer Patienten als entscheidend für den Therapieerfolg betrachtet. "Wir erstellen für jeden Patienten einen maßgeschneiderten Therapieplan, der nicht nur auf Symptome reagiert, sondern auf die gesamte Lebensgeschichte und den körperlichen Zustand eingeht", so die Neurologin weiter.



Die Myoreflextherapie ist eine ideale Ergänzung zu traditionellen Therapien und bietet eine sanfte, aber sehr effektive Möglichkeit, den Körper in seiner Gesamtheit zu behandeln. Ob zur Prävention, als Unterstützung bei der Rehabilitation oder zur Verbesserung der Lebensqualität - in der neuen Praxis in Düsseldorf können sich Patienten auf eine ganzheitliche Betreuung freuen, die weit über die reine Symptombehandlung hinausgeht.



Die Praxis ist ab sofort geöffnet und Interessierte können sich für eine Erstberatung oder Behandlung anmelden.



Kontakt: Myoreflextherapie Düsseldorf, Dr. med. Farnaz Schottmüller, Luegallee 4, 40545 Düsseldorf, Email: info@myoreflex-duesseldorf.de



Web: https://www.myoreflex-duesseldorf.de/



Instagram: https://www.instagram.com/myoreflexduesseldorf/



Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nLenfRyG-Qc



Myoreflextherapie Düsseldorf

Luegallee 4

40545 Düsseldorf

Deutschland

Dr. Farnaz Schottmüller

Neurologin

01749241853

info@myoreflextherapie-duesseldorf.de

www.myoreflex-duesseldorf.de/



Frau Dr. Farnaz Schottmüller ist seit 2009 Fachärztin für Neurologie und hat im Sommer 2024 ihre Privatpraxis für Myoreflextherapie in Düsseldorf eröffnet.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: