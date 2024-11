Gemeinwohlökonomie im Gesundheitsnetz QuE eG Nürnberg: Erste GWÖ-Zertifizierung für ein deutsches Ärztenetz

(press1) - Nürnberg, 07.11.2024: Das Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz e.G. (QuE) Nürnberg hat als erstes deutsches Ärztenetz die Gemeinwohlökonomie (GWÖ)-Zertifizierung erhalten und dabei im Erstaudit 487 Punkte erreicht. Mit diesem Ergebnis positioniert sich QuE als Vorreiter für soziale und ökologische Verantwortung im Gesundheitswesen und unterstreicht das Engagement für eine nachhaltige und gemeinschaftsorientierte Gesundheitsversorgung.



Die Gemeinwohlökonomie, ein Modell, das auf das Wohl der Gemeinschaft statt auf Gewinnmaximierung setzt, rückt zunehmend in den Fokus verantwortungsbewusster Unternehmen. Für QuE als genossenschaftlich geprägtes Gesundheitsnetz bedeutet dies, dass Werte wie Menschenwürde, Solidarität und Nachhaltigkeit in die tägliche Arbeit integriert werden. Durch die GWÖ-Zertifizierung zeigt das Nürnberger Ärztenetz, dass diese Werte nicht nur Ansprüche, sondern gelebte Praxis sind. Dies stärkt das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung und verdeutlicht, dass sozial verantwortliches Handeln und medizinische Versorgung Hand in Hand gehen können.



Patientinnen und Patienten profitieren von einer Betreuung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und soziale wie ökologische Verantwortung berücksichtigt. Auch für die Mitglieder des Netzwerks, Ärztinnen und Ärzte in der Region Nürnberg, bedeutet die Zertifizierung eine Orientierung hin zu einem ethisch und nachhaltig geprägten Arbeitsumfeld. Langfristig strebt QuE eine Gesundheitsversorgung an, die für alle Beteiligten fair, transparent und zukunftsfähig ist.



Mit der GWÖ-Zertifizierung, die in verschiedenen Kategorien wie ökologischer Nachhaltigkeit, menschenwürdiger Arbeitsplatzgestaltung und ethischem Umgang mit Ressourcen eine überdurchschnittliche Bewertung erzielte, setzt die Nürnberger Ärztegenossenschaft ein starkes Zeichen und plant, dieses Engagement weiter auszubauen.



Weiterführende Informationen:



Den aktuellen GWÖ-Bericht der QuE eG finden Sie unter:

https://www.gesundheitsnetznuernberg.de/que-erstmals-nach-gemeinwohlokonomie-zertifiziert/



Die ECOnGOOD-Bilanz der QuE eG finden Sie unter: https://www.gesundheitsnetznuernberg.de/wp-content/uploads/2024/10/D_Qualitaet-und-Effizienz-e.G._Testat.pdf



Mehr zur Gemeinwohlökonomie erfahren Sie auf: https://germany.econgood.org/



Das Gesundheitsnetz QuE eG Nürnberg

In dem 2005 gegründeten und aus dem Praxisnetz Nürnberg Nord hervorgegangenen Gesundheitsnetz QuE sind 61 Arztpraxen mit 120 Haus- und Fachärztinnen und -ärzte genossenschaftlich organisiert. Die QuE-Praxen knüpfen in Kooperation mit der Stadt Nürnberg, dem Klinikum, dem Pflegestützpunkt, den organisierten Selbsthilfegruppen und weiteren Gesundheitsanbietern aus der Metropolregion Erlangen-Nürnberg für jeden ihrer Patientinnen und Patienten ein "individuelles Gesundheitsnetz".



