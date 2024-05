Forever Living Products: Kautabletten Forever Absorbent-D(TM) neue praktische Vitamin-D-Nahrungsergänzung

(press1) - Forever Living Products, weltweit der größte Anbauer von Aloe Vera sowie Hersteller und Vertreiber von Aloe-Vera-Produkten im Schönheits- und Gesundheitssektor, erweitert mit Forever Absorbent-D™ sein Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln - die Eigenschaften im Überblick:



Lässt sich einfach in den hektischen Lebensstil integrieren.

Mit dem natürlich süßen Geschmack von Kaktusfeigenfrüchten.

Ideale Lösung für den verbreiteten Mangel an Vitamin D.

Mit Vitamin D3 (Cholecalciferol), der physiologisch wertvollsten Form von Vitamin D, sowie Vitamin E.

Ohne Zusatz von Farbstoffen oder Geschmacksverstärkern.

Einfache Ergänzung der täglichen Wellness-Routine.

Ideal für Personen, die nicht gerne Pillen einnehmen.

zu einer normalen Aufnahme und Verwertung von Calcium und Phosphor.

zu einem normalen Calciumspiegel im Blut.

zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne.

zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion.

zu einer normalen Funktion des Immunsystems.

zu einer normalen Funktion der Zellteilung.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Studien [1] haben gezeigt, dass es schwierig sein kann, genug Vitamin D allein durch Ernährung und Sonnenlicht zu erhalten. Forever Absorbent-D™ bietet eine praktische Lösung dafür und kann dabei helfen, diese häufige Nährstofflücke auszugleichen. Denn zwei Kautabletten enthalten 40 µg Vitamin D und liefern 800 % des empfohlenen Tagesbedarfs an Vitamin D, sodass auch Körperspeicher dadurch aufgefüllt werden. Das Vitamin D liegt als Cholecalciferol (D3), der physiologisch wertvollsten Form von Vitamin D, vor und stammt aus Schafswolle.Vitamin D trägt beiVitamin E trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.Den Kautabletten werden keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe zugesetzt. Der Kaktusfeigengeschmack wird aus natürlichen Zutaten gewonnen, die rosa Farbe erhalten die Kautabletten von dem natürlichen roten Farbstoff der Kaktusfeigenfrucht. Zu den weiteren Inhaltsstoffen gehören natürliche Süßstoffe wie Sorbitol und Fruktose. In Forever Absorbent-D™ sind keine künstlichen Süßstoffe enthalten."Mit Forever Absorbent-D™ zeigen wir erneut, dass wir bei unserer Produktentwicklung 100% im Trend liegen. Es ist unser Ziel, unseren Kunden Produkte anzubieten, die zu mehr Wohlbefinden führen und zu einem modernen Lebensstil passen", so Tim Schwander, Director Sales Forever Living Products DACH.Forever Absorbent-D™ ist online unter www.foreverliving.com erhältlich.[1] Globale und regionale Prävalenz von Vitamin-D-Mangel in bevölkerungsbasierten Studien von 2000 bis 2022: Eine gepoolte Analyse von 7,9 Millionen Teilnehmern ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37006940/ Forever Living Products Germany GmbHMaria-Josepha-Str. 880802 MünchenDeutschlandCatrin Keil089 741185495catrinkeil@keilkommunikation.comForever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich als Weltmarktführer für Aloe- Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess - vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar in Texas und in der Dominikanischen Republik werden ca. 40 Millionen Aloe Vera Pflanzen angebaut. Die Aloe Vera aus der Dominikanischen Republik stammt aus zertifiziertem organischem Anbau. Weitere Zertifizierungen sind geplant. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Gewichtsmanagementprogramme.