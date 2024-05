Darmfunktionsstörungen: Neues Produkt Peristeen(R) Light bietet Hilfe im Alltag

(press1) - 2. Mai 2024 - Coloplast bringt mit Peristeen® Light ein neues Produkt für Menschen mit Darmfunktionsstörungen auf den Markt, das besonders einfach und schonend anzuwenden ist. Es ermöglicht Betroffenen die effektive Entleerung des Darms mithilfe von Irrigation mit einer geringen Wassermenge und lässt sich einfach in den Alltag zu Hause und unterwegs integrieren. Peristeen® Light erweitert das Coloplast- Produktportfolio im Bereich der transanalen Irrigation; es ist in Deutschland seit dem 1. Mai 2024 erhältlich.



Peristeen® Light wurde entwickelt, um Patienten mit Funktionsstörungen des Darms wie Stuhlentleerungsstörungen, chronischer Verstopfung oder Stuhlinkontinenz in ihrem Alltag zu unterstützen. Die Anwendung erfolgt nach dem Prinzip eines Einlaufs im Enddarm, jedoch ausschließlich mit Wasser. Dadurch wird der Darm schonend entleert. Das Produkt eignet sich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ab drei Jahren.



"Mit Peristeen® Light bieten wir Menschen mit Darmentleerungsstörungen eine intuitive und komfortable Lösung für ihren Alltag und können dazu beitragen, die Hürden bei der Anwendung abzubauen", sagt Christoph Süme, Geschäftsführer der Coloplast GmbH.



Das Produkt-Set besteht aus Wasserbehälter, Verschluss und Katheter und lässt sich in zwei Schritten einfach und schnell zusammensetzen. Dafür wird der Behälter zunächst mit 175 ml lauwarmem Wasser befüllt und mit dem Deckel sicher verschlossen; dann wird der 5cm lange Katheter zur Einmal-Nutzung damit verbunden. Der weiche, flexible Katheter mit abgerundeter Spitze erlaubt ein einfaches Einführen; zwei große seitliche Wasseröffnungen sorgen für einen kontinuierlichen Wasserfluss aus dem Katheter. So lassen sich Beschwerden und Unbehagen während des Vorgangs reduzieren. Der Behälter ist aufgrund seiner Form leicht zu halten und zu drücken, sodass auch Personen mit eingeschränkter Handfunktion ihn einfach und sicher nutzen können.



Peristeen® Light kann mit ärztlicher Verordnung bei Homecare-Dienstleistern, in Apotheken oder Sanitätshäusern bezogen werden.



Kostenlose Muster und weitere Informationen sind über info.coloplast.de/Peristeen_light erhältlich.



Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwender:innen findet das Unternehmen neue Wege für eine bessere Versorgung.

Coloplast vertreibt hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Darüber hinaus werden in Deutschland auch Homecare Dienstleistungen angeboten. Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 14.000 Mitarbeiter:innen.

