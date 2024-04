Forever Living Products bringt mit der aloe bio-cellulose mask innovative Hautpflege auf den Markt

(press1) - 22. April 2024 - Forever Living Products, weltweit der größte Anbauer von Aloe Vera sowie Hersteller und Vertreiber von Aloe Vera Produkten im Schönheits- und Gesundheitssektor, erweitert sein Angebot für Hautpflege und startet mit dem Vertrieb der aloe bio - cellulose mask. Die Tuchmaske spendet sehr viel Feuchtigkeit und ist für alle Hauttypen geeignet. Sie basiert auf einer neuartigen Technologie und enthält, neben dem Aloe Barbadensis Blattsaft, wertvolle Inhaltsstoffe wie Glycerin, Jojobasamenöl, Rosskastanienextrakt, Grüner-Tee-Extrakt und Hyaluronsäure. Das unabhängige Dermatest-Institut® hat das SEHR GUT-Siegel verliehen.



Die innovative Einweg-Gesichtsmaske entsteht aus einem einzigartigen Verfahren: die Fermentation von Aloe Vera-Gel und Seegras. Hierdurch bildet sich ein raffiniertes Bio-Zellulose Gewebe. Diese hauchfeinen Bio-Zellulosefasern sind 1.000 Mal dünner als Haare und passen sich mühelos jeder Gesichtskontur an. Somit können ihre pflegenden Inhaltsstoffe tief in Hautfältchen eindringen und dort wirken.



"Wir freuen uns sehr, dass es uns erneut gelungen ist, die Vorteile der Natur mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zu kombinieren und damit unsere Kunden bei ihrem Wunsch nach natürlicher Schönheit zu unterstützen", so Tim Schwander, Director Sales Forever Living Products DACH.



Viele hautpflegende Inhaltsstoffe

Die Maske ist in ein Serum mit einem hohen Anteil an feinster Aloe Vera getränkt. Sie enthält außerdem viele weitere feuchtigkeitsspendende und pflegende Inhaltsstoffe wie Glycerin, Jojobasamenöl, Wiesenschaumkrautsamenöl und Olivenöl-Fettsäuren. Das enthaltene Rosskastanienextrakt und Zink Gluconat beruhigen zudem die Haut und reduzieren Rötungen. Jede Maske enthält auch Natriumhyaluronat, welches die Hautbarriere stärkt und die Kollagenbildung fördert. Weitere Inhaltsstoffe wie Süßholzwurzel Extrakt, Koffein, und grüner Tee Extrakt wirken anti-oxidativ und damit gegen Hautalterung.



Für wen ist sie geeignet?

Diese Gesichtsmaske ist sowohl für junge als auch für reife Haut und alle Hauttypen geeignet. Sie ist ideal, um die Haut zu revitalisieren, die sich stumpf und müde anfühlt. Die Maske ist völlig parfümfrei, vegan und kompostierbar.



Die aloe bio-cellulose mask ist online unter www.foreverliving.com erhältlich.



Forever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich als Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess - vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar werden ca. 40 Millionen Aloe Vera Pflanzen angebaut. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Sport- und Fitnessprodukte.

