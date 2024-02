Apopower: Neue Plattform digitalisiert Einkaufsprozesse für Apotheken und Herstellern

(press1) - 29. Januar 2024 - Die innovative Online-Plattform Apopower wurde entwickelt, um den Einkaufsprozess für Apotheken zu digitalisieren und eine zeitgemäße Lösung für die Beschaffung von Herstellerangeboten zu bieten. Apopower ermöglicht es Herstellern, ihre Angebote auf der Plattform zu präsentieren und Apotheken haben die Möglichkeit, diese bequem einzusehen und bei Interesse direkt zu bestellen oder den Hersteller bei Rückfragen umgehend zu kontaktieren. Apopower ermöglicht es somit, den gesamten Einkaufsprozess schnell, einfach und digital abzuwickeln und das Beste daran: Die Plattform ist für Apotheken kostenlos.



Die herkömmlichen Methoden des Angebotsversands per Fax gehören mit Apopower der Vergangenheit an. Somit sind nicht nur unleserliche Faxe Geschichte, man spart auch Kosten durch die Reduzierung des Papierverbrauchs und leistet dabei einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz.



Durch die Digitalisierung des Beschaffungsprozesses erhalten Apotheken zukünftig die Angebote der Hersteller online auf Ihr Smartphone, Tablet oder Computer und können diese bequem Zeit- und Ortsunabhängig bearbeiten. Dies ermöglicht eine effizientere Beschaffung von Produkten.



"Mit Apopower möchten wir den Einkaufsprozess für Apotheken modernisieren und effizienter gestalten. Durch die Digitalisierung der Angebote können Apotheken Zeit sparen und sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. ", sagt Florian Levy, Geschäftsführer von Apopower.



Die Vorteile einer Online-Plattform wie Apopower liegen auf der Hand: Die digitale Bereitstellung von Angeboten ermöglicht eine effiziente und transparente Kommunikation zwischen Herstellern und Apotheken. Dies beschleunigt nicht nur den Bestellprozess, sondern erleichtert auch die Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien.



Apopower lädt alle interessierten Hersteller und Apotheken ein, sich direkt bei der Plattform schnell, einfach und in wenigen Schritten zu registrieren und von den Vorteilen digitaler Angebote zu profitieren.



Über Apopower:



Apopower ist eine innovative Online-Plattform zur Digitalisierung des Einkaufsprozesses in Apotheken. Die Nutzung von Apopower ermöglicht es Apotheken, effizienter zu arbeiten und sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Die Plattform bietet eine zeitgemäße Lösung für die Beschaffung von Herstellerangeboten und trägt aktiv zur Modernisierung des Einkaufsprozesses bei.



Apopower kurz Präsentation



Apopower GmbH

Auf der Lind 10

65529 Waldems

Deutschland

Florian Levy

06126/982 30 34

info@apopower.de

www.apopower.de

