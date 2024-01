Sitzen ist das neue Rauchen! Arbeiten im Sitzen schädlich für Herz-Kreislauf-System

(press1) - Worms, Deutschland - [24.01.2024] - In einer Zeit, in der "Arbeiten im Sitzen als das neue Rauchen" bezeichnet wird, stellt Lineardirect.eu, ein führender Anbieter von Büromöbellösungen mit Sitz in Worms, sein neues Sortiment an elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischgestellen vor. Diese innovative Produktreihe ist eine Antwort auf die wachsende Besorgnis über die gesundheitlichen Auswirkungen von langen Sitzperioden im Büroalltag.



Das neue Sortiment umfasst eine Vielfalt an Modellen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Stile zugeschnitten sind. Darunter finden sich Eck-Schreibtischgestelle, die eine optimierte Raumnutzung und ergonomisches Arbeiten ermöglichen, sowie höhenverstellbare Designer-Tischgestelle, die modernes Design mit Funktionalität verbinden.



"Unsere höhenverstellbaren Schreibtischgestelle sind nicht nur eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach ergonomischen Arbeitsplatzlösungen, sondern auch ein Bekenntnis zu Qualität und Langlebigkeit", sagt Sascha Rissel, Geschäftsführer von Lineardirect.eu. "Mit diesem vielseitigen Angebot wollen wir jeden Arbeitsplatz in einen komfortablen und gesunden Ort verwandeln, um den Herausforderungen des 'neuen Rauchens' im Büro zu begegnen."



Zu den weiteren Highlights des Sortiments zählen höhenverstellbare Klick-Tischgestelle für einfache und schnelle Anpassungen, sowie Doppel-Tischgestelle, ideal für Teamarbeit und kollaborative Arbeitsplätze. Zudem bietet Lineardirect.eu schwerlast höhenverstellbare Tische, sowohl in 3-beinigen als auch in 2-beinigen Konfigurationen, an, die speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen konzipiert sind.



Darüber hinaus bietet Lineardirect.eu Komponenten für die Elektrifizierung von Werkbänken, Schweißtischen und Packtischen, um bestehende Arbeitsflächen in ergonomische, höhenverstellbare Stationen zu verwandeln.



"Wir bei Lineardirect.eu sind stolz darauf, hochwertige Lösungen anzubieten, die nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder Homeoffice fördern", fügt Sascha Rissel hinzu. "Der Kampf gegen das 'neue Rauchen' beginnt an Ihrem Schreibtisch, und unsere höhenverstellbaren Schreibtischgestelle sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung."



Die Produkte sind ab sofort in unserem Onlineshop für jeden zugänglich. Für weitere Informationen über Lineardirect.eu und unser umfangreiches Produktsortiment besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice.



Lineardirect.eu / Flatlift TV Lift Systeme GmbH

Niedesheimer Str. 15

67547 Worms

Deutschland

lineardirect.eu



Lineardirect ist ein renommierter Online-Fachhändler für höhenverstellbare Schreibtische und Hubsäulen. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat das Unternehmen stets auf hohem Niveau gearbeitet und ist bekannt für sein Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten. Lineardirect ist stolzer Linak-Fachhändler und ein Familienbetrieb, der sich durch seine Leidenschaft für Ergonomie und Innovation auszeichnet. Mit dem Hauptsitz in Worms am Rhein, widmet sich Lineardirect der Verpflichtung, seinen Kunden nur das Beste zu bieten.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: