Coprinus, Maitake, Cordyceps und Reishi: Wie Vitalpilze beim Abnehmen helfen

(press1) - 10. Januar 2024 - Die Ursachen wie auch die gesundheitlichen Konsequenzen von Übergewicht sind vielfältig und vor allem sehr individuell. Wer seiner Gesundheit zuliebe abnehmen möchte, findet in Vitalpilzen tatkräftige Unterstützer. Im Pulver vom ganzen Heilpilz stecken viele wertvolle Stoffe, die Abnehmblockaden lösen und der Fitness auf die Sprünge helfen.



Das Metabolische Syndrom oder Übergewicht, von dem in Deutschland immer mehr Menschen betroffen sind, ist mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen verbunden, die gerne unter dem Sammelbegriff "Zivilisationskrankheiten" zusammengefasst werden. Hierzu zählen neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck auch Diabetes Typ 2, verschiedene Krebsarten sowie Schmerzen des Bewegungsapparats. Vitalpilze sind in diesem Zusammenhang so wertvoll, weil sie nicht nur beim Kampf gegen die Pfunde helfen, sondern zugleich den Folge- und Begleiterkrankungen von Übergewicht entgegensteuern. Sie regen beispielsweise den Stoffwechsel an, fördern die Verdauung und die gesunde Darmflora wie auch die Entgiftung und wirken sich positiv auf Blutzucker-, Harnsäure- sowie Cholesterinspiegel aus. Ein Übermaß an Bauchfett ist besonders fatal, da mit ihm chronisch schwelende Entzündungen einhergehen. Hier helfen verschiedene Heilpilze dank ihres hohen Gehalts an Antioxidantien sowie ihrer entzündungshemmenden Inhaltsstoffe, die Schäden zu mindern.



Essen, das schlank macht



Es ist zu kurz gegriffen, Übergewicht allein auf "zu viel Essen" zurückzuführen. Viel mehr als auf die Menge, kommt es auf die Art der Lebensmittel an. Eine vollwertige pflanzliche Kost - zu der unbedingt auch Speisepilze gehören - ist das A und O beim Abnehmen. Nur wenn der Körper alle nötigen Nähr- und Vitalstoffe erhält, ist er satt und leistungsfähig. Bei der Verwertung von Nahrungsmitteln spielt das Darmmilieu eine zentrale Rolle. Dieses ist bei Personen mit Übergewicht oftmals aus dem Gleichgewicht geraten. Vitalpilze wie zum Beispiel der Hericium sind reich an präbiotischen Inhaltsstoffen, welche die "schlank machenden" Darmbakterien fördern. Außerdem unterstützen sie die Regeneration der Schleimhaut und üben über das vegetative Nervensystem eine entspannende Wirkung aus. Der letzte Punkt ist so wichtig, weil Stress und Schlafmangel ebenfalls eine weitverbreitete Ursache von Übergewicht sind. Weitere Faktoren bei der Gewichtsregulation können Übersäuerung und spezifische Erkrankungen von Organen wie der Schilddrüse sein. Da die gesundheitliche Konstitution eine sehr individuelle Sache ist, gibt es auch bei Vitalpilzen kein Pauschalrezept zum Abnehmen. Es gilt vielmehr, die genauen Ursachen wie auch die Begleiterkrankungen zu beleuchten, um die perfekte Mischung an Heilpilzen in der idealen Dosierung festzulegen. Das MykoTroph Institut stellt hierfür eine Hotline zur Verfügung, unter der sich Betroffene kostenfrei beraten lassen können.



Welcher Pilz für welchen Typ



Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Vitalpilze bei der Gewichtsreduktion hilfreich sind, weil sie gezielt Abnehmblockaden durchbrechen. Von einer Fettleber über eine unausgewogene Darmflora bis hin zu Insulin- und Hormonungleichgewichten gibt es für jedes Problem geeignete Heilpilze. Generell ist der Einsatz bestimmter Heilpilze für jeden Menschen individuell. So empfehlen Experten dem Apfeltyp , also jemandem mit viel Bauchfett, aber eher schlanken Beinen, eine Kombination aus Coprinus, Maitake und Reishi. Das Comatin und die Beta-Glukane aus dem Coprinus wirken sich beispielsweise positiv auf den Blutzuckerspiegel aus. Der Maitake verbessert die Insulinresistenz, während er die Blutfettwerte senken hilft. Auch bei einem erhöhten Harnsäurewert ist dieser Heilpilz die erste Wahl. Der Reishi ist wie Balsam für die Leber. Da in der Leber ein Großteil des Fettstoffwechsels und der Entgiftung stattfinden, muss dieses Organ beim Abnehmen besonders effizient arbeiten. Zudem wirkt der Reishi ausgleichend, wodurch Stresserleben und Schlafstörungen zurückgehen. Wenn jemand eher breite Hüften und kräftige Beine hat, wird er dem Birnentyp zugeordnet. Diesen Personen raten Mykotherapeuten zusätzlich zu stoffwechselaktivierenden, entgiftenden und leicht entwässernd wirkenden Vitalpilzen wie dem Cordyceps und dem Polyporus. Sie fördern den Abbau von Wassereinlagerungen und Ödemen, ohne dem Körper das wertvolle Kalium zu entziehen. Ihre Inhaltsstoffe entfalten eine förderliche Wirkung auf die Nieren und das Lymphsystem - beides zentrale Systeme zum Entgiften.



Wie uns Vitalpilze beim Abnehmen unterstützen

Alpha 1

Saalburgstrasse 3

61138 Niederdorfelden

Deutschland



MykoTroph ist eines der führenden Institute für natürliche Gesundheit und Vitalpilze in Europa. Ziel des Instituts ist es, das Wissen um die vorbeugende und heilende Wirkung von Pilzen in Deutschland und in Europa einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Im Institut steht Interessenten ein speziell ausgebildetes Expertenteam von Mykotherapeuten für kostenlose individuelle Beratungen unter +49 40 334686-300 zur Verfügung. Das Institut greift dabei auf generationsübergreifende, jahrzehntelange Erfahrung beim Heilen mit Pilzen zurück. Auf der Webseite www.mykotroph.de wird das Wissen für alle Interessierte verständlich aufbereitet und es werden vertiefende Informationen in Form von Fachtexten, Webinaren sowie Therapeuten-Schulungen angeboten.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: