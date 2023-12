Airway Medix gewinnt neue Investoren. Das Unternehmen hat erfolgreich seine Schulden umstrukturiert.

(press1) - 14. Dezember 2023 - Airway Medix, ein an der Warschauer Börse notiertes MedTech-Unternehmen, hat in den letzten Monaten Verhandlungen zur Kapitalbeschaffung für die weitere Entwicklung abgeschlossen, eine Absichtserklärung mit neuen Partnern unterzeichnet und eine Vereinbarung zur Reduzierung und Stundung der Rückzahlung von Verbindlichkeiten mit der Discount Bank getroffen. Die neuen Partner des Unternehmens, darunter CoOpera Finanzierungen Deutschland, Kröner Medizintechnik und eine Schweizer Beratungs- und Investmentgruppe, haben dem Unternehmen bereits ein Darlehen in Höhe von 900.000 ? gewährt und erwägen eine Investition von bis zu 2 Mio. ? in den nächsten 18 Monaten. Die neuen Partner werden durch ihre Vertreter in den Gremien des Unternehmens und durch die Einstellung neuer, erfahrener Manager operativ an der Entwicklung und Vermarktung der medizinischen Projekte des Unternehmens beteiligt sein.



Airway Medix, ein Unternehmen für innovative medizinische Geräte, hat erfolgreich eine Absichtserklärung mit neuen strategischen Investoren unterzeichnet. Die Verzögerung der Veröffentlichung resultierte aus Verhandlungen über die Schuldenrestrukturierung mit der Discount Bank of Israel Ltd. Die erfolgreiche Umstrukturierung führte zu einer über 30%igen Schuldenreduzierung und einer Aufschiebung der Rückzahlung, was die Grundlage für die Beteiligung neuer Investoren schuf.



Die neuen Partner, CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH und Kröner Medizintechnik GmbH, haben einen Letter of Intent unterzeichnet. Dieser legt die Rahmenbedingungen für eine enge Zusammenarbeit fest, bei der die Partner finanzielle Unterstützung zusagen und sich operativ an der Entwicklung von Airway Medix beteiligen werden. Innerhalb der nächsten 18 Monate verpflichten sie sich, bis zu 2 Millionen Euro in das Unternehmen zu investieren, wovon bereits 900.000 Euro als Darlehen bereitgestellt wurden.



Anna Aranowska Bablok, Vorstandsmitglied von Airway Medix, betont, dass die neuen Partner nicht nur Kapital einbringen, sondern auch aktiv an der Unternehmensentwicklung teilnehmen und den Zugang zu neuen Geschäftskontakten erleichtern werden. Das Unternehmen sieht in seinen vier Technologien großes Potenzial und plant, die Produktions- und Vertriebskapazität in den kommenden Monaten zu maximieren.



Die Vereinbarung mit der Discount Bank of Israel Ltd. sieht die schrittweise Rückzahlung von 2 Millionen Euro Schulden vor, wobei 1 Million Euro erlassen wird. Diese Vereinbarung ermöglicht Airway Medix, sich auf Geschäftsentwicklung und Produktvermarktung zu konzentrieren.



Firmenportrait:

Airway Medix S.A. is a med tech company with a primary focus on creating innovative devices for mechanically ventilated patients in intensive care units (ICUs) and those treated in anesthesiology departments. The company's product line aims to address critical issues such as reducing biofilm growth in ventilated patients' airways, minimizing microbial flora in the oral cavity, and enhancing the performance, integrity, application, and fit of intubation tubes.

The core objective of Airway Medix's products is to mitigate the risks associated with Ventilation Associated Pneumonia (VAP), a significant and costly hospital-acquired infection. By preventing biofilm formation and the entry of infected material into the lungs, these products aim to safeguard patients from acquiring VAP. The prevalence of VAP and prolonged intubation times highlight the limitations of existing market devices, even in top-tier hospitals, posing serious challenges for both patients and healthcare facilities.

Airway Medix's product offerings directly address immediate clinical needs and overcome the deficiencies of current medical devices. These solutions promise substantial clinical and economic benefits, including reduced staff workloads, enhanced treatment protocol effectiveness, and, most importantly, improved overall patient performance and outcomes.

