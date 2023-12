Reishi: Gesundheit im Gleichgewicht mit dem "Vitalpilz der Unsterblichkeit"

(press1) - 11. Dezember 2023 - Während die traditionelle Medizin Chinas bereits seit Jahrtausenden auf den Reishi als natürliche Stütze für die Gesundheit zurückgreift, ist der Vitalpilz in Europa erst in jüngerer Zeit bekannt geworden. Doch schon jetzt belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien seine unterstützende Wirkung bei Krebs, Allergien, Herz-Kreislauf-Leiden und zahlreichen weiteren Erkrankungen. Bemerkenswert am Reishi ist zudem, dass er je nach Beschwerden sowohl eine aktivierende als auch eine dämpfende Wirkung entfalten kann, dem Organismus also zu einer gesunden Balance verhilft.



"Göttlicher Pilz der Unsterblichkeit" mutet durchaus etwas übertrieben an für einen kleinen, eher unscheinbaren Pilz, der sich in kleinen Gruppen auf Laubholz am wohlsten fühlt. Doch erzielt die traditionelle chinesische Medizin seit mehreren Jahrtausenden mit dem Reishi große Erfolge, was die Wiederherstellung der Gesundheit anbelangt. Neben der praktischen Erfahrung spricht inzwischen auch eine Vielzahl an modernen wissenschaftlichen Studien für die positiven Effekte diverser Inhaltsstoffe des Vitalpilzes bei verschiedenen Erkrankungen. Hierzu zählen unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, erhöhtes Cholesterin, Krebs, Immunschwächen wie auch überschießende Immunreaktionen, vegetative Dysbalancen und Schlafstörungen sowie Schwächen einiger Organe, allen voran der Leber. Insgesamt beschreiben Experten die Effekte des Reishis als ausgleichend und harmonisierend. Je nach Ausgangssituation aktiviert der Heilpilz bestimme Körperfunktionen oder beruhigt sie. Darum wird er beispielsweise bei häufigen Infektionen aufgrund einer Immunschwäche ebenso erfolgreich eingesetzt wie bei einem überaktiven Immunsystem, das sich zum Beispiel in Allergien und Autoimmunerkrankungen äußert.



Wegen seiner regulierenden Eigenschaften wird der Reishi den "Adaptogenen" zugeordnet. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie unserem Organismus zu einer stabilen Balance verhelfen, wodurch wir psychischen wie auch physischen Stress relativ gut verkraften. Der Vitalpilz Reishi entfaltet seine Wirkung vorrangig über zwei zentrale Regulationssysteme im Körper: das Immun- und das Hormonsystem. Darüber hinaus ist er in der Welt der Naturheilmittel wegen seines positiven Einflusses auf die Leber hochgeschätzt. Diese schützt er nicht nur, sondern unterstützt sie zusätzlich bei ihrer Entgiftungsarbeit. All die positiven Effekte dieses Vitalpilzes auf unsere Gesundheit hier auszuführen, würde klar den Rahmen sprengen. Wer sich über den Reishi genauer informieren möchte, dem sei die kostenlose Nummer des MykoTroph-Instituts empfohlen. Hier beraten Expertinnen zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Vitalpilzes wie auch bezüglich sinnvoller Kombinationen mit anderen Heilpilzen. Im Übrigen können sogar (Haus-)Tiere von den vielfältigen positiven Effekten des Reishis profitieren!



Das vielfältige Angebot an Vitalpilzen auf dem Markt ist für Laien schier unüberschaubar. Eine Orientierung können folgende Auswahlkriterien geben: Anbau der Pilze nach deutschen Bio-Standards, ein schonendes Verarbeitungsverfahren sowie die Verarbeitung des ganzen Pilzes. Warum diese Kriterien so wichtig sind, ist schnell erklärt: Pilze nehmen Schadstoffe aus ihrer Umgebung wie Schwämme das Wasser auf. Darum dürfen gerade Heilpilze während ihres Wachstums nicht mit Toxinen in Berührung kommen, was deutsche Bio-Kriterien ebenfalls fordern. Erfolgt die Verarbeitung des Pilzes bei Temperaturen über 40 Grad Celsius, denaturieren wichtige Inhaltsstoffe. Ebenso gehen manche Substanzen verloren, wenn nur ein Teil des Reishis verarbeitet wird. So finden sich die Triterpene vorrangig in den Pilzsporen, die bei manchen Anbietern außen vor gelassen werden. Triterpene zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen und wirken unter anderem entzündungshemmend, antibakteriell, blutdruck- und cholesterinsenkend sowie hemmend auf das Wachstum von Tumoren. Weitere wichtige Inhaltsstoffe sind die Polysaccharide. Sie haben eine ausgeprägte Wirkung auf unser Immunsystem. In wissenschaftlichen Untersuchungen haben sie sich beispielsweise als antiviral, antioxidativ sowie antibakteriell erwiesen. Außerdem wird ihnen eine allgemein immunstärkende Wirkung zugeschrieben. Der Reishi enthält zudem viele weitere gesundheitsförderliche Inhaltsstoffe. Auch hierzu geben die Expertinnen des MykoTroph-Instituts bei Interesse gerne ausführlich Auskunft.



Pilzporträt: Reishi "Pilz des ewigen Lebens"



Alpha 1

Saalburgstraße 3

61138 Niederdorfelden

Deutschland

www.mykotroph.de



MykoTroph ist eines der führenden Institute für natürliche Gesundheit und Vitalpilze in Europa. Ziel des Instituts ist es, das Wissen um die vorbeugende und heilende Wirkung von Pilzen in Deutschland und in Europa einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Institut steht Interessenten ein speziell ausgebildetes Expertenteam von Mykotherapeuten für kostenlose individuelle Beratungen unter +49 40 334686-300 zur Verfügung. Das Institut greift dabei auf generationsübergreifende jahrzehntelange Erfahrung beim Heilen mit Pilzen zurück. Auf der Webseite www.mykotroph.de wird das Wissen für alle Interessierte verständlich aufbereitet und es werden vertiefende Informationen in Form von Fachtexten, Webinaren sowie Therapeuten-Schulungen angeboten.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: