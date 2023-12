ELVIS & GARFIELD: Webinar&Expert Roundtable seltene angeborene (primäre) Immundefekte, am 20.12., 14.00-16.00

(press1) - München, 6. Dezember 2023 - Ein Webinar und Experten Roundtable zum hochrelevanten Thema der seltenen angeborenen (primären) Immundefekte in Deutschland bildet den Mittelpunkt der letzten Aktivitäten im Jahr 2023.



Immundefekte in den Fokus stellen

Im Kern soll das kostenfreie Webinar&Expert Roundtable, welches am Mittwoch, den 20. Dezember 2023 von 14:00 bis 16:00 Uhr stattfindet, die wichtige Frage beleuchten, wann eine erhöhte Infektanfälligkeit auf (seltene) angeborene Immundefekte hinweist und wann nicht. Dabei wird der Fokus auf Diagnostik und Therapie im deutschen Kontext gerichtet. Ziel dieses digitalen Experten-Webinars ist es, fundierte und faktenbasierte Informationen für Fachleute im Gesundheitswesen bereitzustellen und so zu einer effektiveren Erkennung, Diagnose und Behandlung solcher Defekte beizutragen. Mit Vorträgen und interaktiver Diskussion werden die renommierten Experten Prof. Dr. med. B. Grimbacher (Centrum für Chronische Immundefizienz, Universitätsklinikum Freiburg) und Prof. Dr. med. C. Klemann (Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Leipzig) die Veranstaltung durchführen. Durch die Veranstaltung und Diskussion führen Dr. K. Herrmann (Pharming Technologies B.V., Leiden, NL), Dr. C. Minartz und Prof. Dr. A.S. Neubauer (Institut für Gesundheits- und Pharmakoökonomie GmbH, München).



Breite Zielgruppe und offenes Format

Daten zur Einwahl finden Interessierte auf der Webseite . Für die webbasierte Durchführung (Zoom Plattform) ist keine vorherige Anmeldung notwendig und ermöglicht so eine einfache und flexible Teilnahme an der Veranstaltung von überall aus. Die IfGPh GmbH und der Sponsor Pharming Technologies B.V. laden alle Interessierten, von medizinischen Fachleuten, Ärzten und Gesundheitsdienstleistern über Krankenkassen und Patientenorganisationen bis hin zu Medienvertretern herzlich zu dieser Veranstaltung ein. Das Webinar bietet eine hervorragende Gelegenheit, Wissen und Verständnis über seltene angeborene Immundefekte zu vertiefen, aktuelle Informationen aus erster Hand zu erhalten und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.



IfGPh GmbH

Frau-Holle-Str. 9A

81739 Muenchen

Deutschland

[url=http://ifgph-muenchen.de/immunwebinar-20-12-2023/}http://immunwebinar.de/



Die IfGPh GmbH ist als gesundheitsökonomische Beratungsgesellschaft auf die Unterstützung von Gesundheitsunternehmen bei strategischen und operativen Fragestellungen spezialisiert. Sie konzentriert sich darauf, die Gesundheitsergebnisse für Patientinnen und Patienten zu verbessern, indem sie innovative technologische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Lösungen anbietet.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: