7. Petersberger Präventionsgespräche: Interdisziplinäres Netzwerktreffen zur Gesundheitsförderung

(press1) - Königswinter, 2023 - Der 7. Dezember steht ganz im Zeichen der Prävention und Gesundheitsförderung. Vor der malerischen Kulisse des Steigenberger Hotels in Königswinter bei Bonn versammeln sich renommierte Namen aus den verschiedensten Berufszweigen, um sich gemeinsam für die gesundheitlich-ganzheitlichen Herausforderungen des kommenden Jahres zu stärken und Lösungen zu entwickeln.



Der Anlass: Gesundheit neu denken

Die 7. Petersberger Präventionsgespräche bieten einmal mehr eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Medizin und Sport, Politik und Gesundheitswissenschaft. Prominente Gäste und Referierende wie Felix Magath, Dr. Ute Teichert, Prof. Dr. Bernhard Badura, Prof. Dr. Ingo Froböse, Prof. Dr. Volker Nürnberg und Sabine Deutscher nehmen an der eintägigen Konferenz teil, die ab 10 Uhr am 7. Dezember 2023 stattfindet.



Die Form: Austausch im Fokus

Die mehr als 150 teilnehmenden Gäste und Aussteller werden nicht nur von den Vorträgen der eingeladenen Experten profitieren. In Breakout-Sessions haben sie die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und sich zu aktuellen Themen rund um Kita und Schule, mentale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, kommunale Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Klima oder Esports auszutauschen. "Hier treffen Vertreterinnen und Vertreter aller relevanten Bereiche aufeinander, um gemeinsam Präventionsstrategien zu entwickeln, Best-Practice-Projekte zu identifizieren und gesellschaftliche Herausforderungen im Bereich der Gesundheitsförderung anzugehen", so Peter Schlink, geschäftsführender Vorstand der Gesellschaft für Prävention. Am Abend findet zudem ein gesunder und lockerer Austausch im Adenauer-Trackt statt, um die gesammelten Ideen und Themen im Dialog mit Netzwerkpartnern weiter zu vertiefen. Eine wichtige Aufgabe der GPeV ist es insbesondere, chancengleichen Zugang zu den Potenzialen der Prävention und Gesundheitsförderung für alle Menschen zu fördern. Dies geschieht durch die Durchführung von Arbeitsgruppen sowie Pilot- und Forschungsprojekten oder eben jenen Kongressen.



Unterstützt wird die GPeV in diesem Jahr u.a. durch die AOK Rheinland/ Hamburg, VIACTIV Krankenkasse, IKK classic, DSPN Gmbh & Co. KG, cerascreen, nuvio Institut für Gesundheitsgestaltung, Loovara Intimate, OMNi BiOTiC, SKOLAMED, BRAINtuning GmbH, Deutsche Rentenversicherung Rheinland, KinderUmweltAkademie, EuPD, GSAAM oder der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport.



Alle weiteren Infos sind auf der Webseite des Vereins unter www.gpev.eu zu finden.



Als Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft, Medizin und Sport, Politik und Gesundheitswissenschaft setzen wir uns für einen chancengleichen Zugang zu den Potenzialen der Prävention und Gesundheitsförderung für alle Menschen ein. Wir organisieren regelmäßig Kongresse, leiten Arbeitsgruppen und führen Pilot- und Forschungsprojekte durch. Dabei steht die Vernetzung und der Austausch zwischen verschiedenen Akteuren immer im Mittelpunkt unserer Arbeit.

