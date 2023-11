Neuigkeiten von Mobi-Roll Knierollern und Deutschland Premiere: rollbare Gehstütze

(press1) - 30. Oktober 2023 - Im Juni 2022 präsentierte die Reckmann GmbH aus Moers eine komfortable Alternative zu herkömmlichen Unterarmgehstützen - den innovativen Knieroller.



Während Knieroller oder Knie-Scooter in den USA bereits seit vielen Jahren die bevorzugte Wahl bei Fußverletzungen sind, sind sie in Deutschland noch weitgehend unbekannt. In den USA sind etwa 50.000 Knieroller im Einsatz, während in Deutschland nur ca. 2.000 Knieroller im Einsatz sind, - obwohl der Bedarf aufgrund von rund 350.000 behandlungsbedürftigen Fußverletzungen pro Jahr sehr hoch ist.



Nach einem erfolgreichen Start im Jahr 2022 hat die Mobi-Roll Knieroller-Familie vor einigen Monaten zwei neue Modelle hinzugewonnen: Der Mobi-Roll B ist mit einer Trommelbremse ausgestattet, um auch in bergigem Gelände uneingeschränkte Mobilität zu gewährleisten. Der Mobi-Roll CC hingegen verfügt über 12 Zoll große Lufträder und erfüllt die Bedürfnisse derjenigen, die trotz Verletzung im leichten Gelände unterwegs sein müssen, beispielsweise Hundebesitzer. Die Modellfamilie wird durch einen Sitzroller abgerundet, der besonders für Patienten mit Knieverletzungen oder allgemein schwacher Konstitution der Füße/Beine geeignet ist.



Die Hersteller erwarten bis zum Jahresende die Zuteilung der Medizin-Hilfsmittelnummer. Dies ermöglicht es Patienten, von ihren Ärzten ein Rezept ausstellen zu lassen und die Kosten über die Krankenkasse abzurechnen.



Auf der REHACARE im September präsentierte die Reckmann GmbH ihre neueste Innovation im Bereich Mobilität - die rollbare Unterarmgehstütze. Anstelle mühsamer Schritte mit einer herkömmlichen Unterarmgehstütze ermöglicht dieses neue Modell ein rollendes Abstützen. Es eignet sich ideal für Patienten, die nach Verletzungen mobilisiert werden sollen und schrittweise Gewicht aufbauen müssen. Auch ältere Patienten, die bisher mit wenig unterstützenden Gehstöcken unterwegs waren, sowie Hüftpatienten profitieren erheblich von dieser rollbaren Gehhilfe.



Für das Jahr 2024 plant der Hersteller die Einführung weiterer Modelle zur Steigerung der Mobilität, mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse älterer Menschen.



Reckmann GmbH

Bernsweg 32

47445 Moers

Deutschland

mobi-roll.de



Medizinprodukte Hersteller eines orthopädischen Knierollers.

Verkauf und Vermietung von 4 Modelltypen des bekannten Mobi-Roll Knierollers/Kniescooters

Hersteller der ersten rollbaren Unterarmgehstütze in Europa

Downloads zu dieser Pressemitteilung: