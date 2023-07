Innovative Naturkosmetikmarke coeur de beauté: Eine Lösung für Frauen mit Rosacea in den Wechseljahren

(press1) - Berlin, 18. Juli 2023 - Sabine Stempfhuber, eine inspirierende Gründerin, hat coeur de beauté ins Leben gerufen, um Frauen mit Rosacea in den Wechseljahren eine Lösung zu bieten. Als sie selbst mit Beginn der hormonellen Umstellungsphase von Rosacea betroffen war, stellte sie fest, dass es keine Produkte gab, die sowohl für ihre empfindliche Haut als auch für ihre Bedürfnisse nach Anti-Aging-Wirkung und Hautberuhigung geeignet waren. Aus dieser persönlichen Not heraus begann sie, ihre eigenen Produkte zu entwickeln.



Das Hauptziel von coeur de beauté ist es, Frauen in hormonellen Umstellungsphasen mit rosacea empfindlicher Haut zu unterstützen. Die entwickelten Produkte zeichnen sich durch ihre minimalistische Formulierung, Verträglichkeit und Anti-Aging-Wirkung aus. Jedes einzelne Produkt wurde von Sabine Stempfhuber persönlich entwickelt, um höchste Qualität und Wirksamkeit zu gewährleisten.



Was coeur de beauté von anderen Naturkosmetik Marken unterscheidet, ist die Premium-Zertifizierung und die langjährige Erfahrung der Gründerin. Alle Produkte werden in Deutschland nachhaltig entwickelt und hergestellt, um den höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden. coeur de beauté legt besonderen Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe, die die empfindliche Haut beruhigen und gleichzeitig den Prozess der Hautalterung verlangsamen.



"Die Gründung von coeur de beauté ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich wollte Frauen wie mir helfen, die unter Rosacea in den Wechseljahren leiden und keine geeigneten Produkte finden konnten. Unsere Naturkosmetiklinie ist das Ergebnis meiner persönlichen Erfahrung und jahrelanger Forschung. Ich bin stolz darauf, Frauen in dieser Lebensphase unterstützen zu können", sagt Sabine Stempfhuber, Gründerin von Coeur de Beauté.



coeur de beauté Naturkosmetik die Gründerin Sabine erzählt



Kontaktinformation:

aideon GmbH - coeur de beautè

Frau Sabine Stempfhuber

Kindlebenstrasse 20

14089 Berlin

Deutschland



https://coeur-de-beaute.de

s.stempfhuber@coeur-de-beaute.de

03074788445



Firmenportrait:

coeur de beauté ist eine innovative vegane Naturkosmetik Marke, die von Gründerin Sabine Stempfhuber ins Leben gerufen wurde. Die Produkte sind speziell für Frauen mit Rosacea in den Wechseljahren entwickelt worden und zeichnen sich durch ihre Verträglichkeit, Anti-Aging-Wirkung und Nachhaltigkeit aus. coeur de beauté setzt auf Premium-Naturkosmetik, die komplett in Deutschland entwickelt und hergestellt wird. Die Marke legt Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe und minimalistische Formulierungen, um die Haut zu beruhigen und gleichzeitig den Prozess der Hautalterung zu verlangsamen. Jedes Produkt von coeur de beauté wurde von Gründerin Sabine Stempfhuber persönlich entwickelt, um höchste Qualität und Wirksamkeit zu gewährleisten.

