Geheimakte Selbstheilung von Karlheinz Greim-Fürstenberg

(press1) - Universitätsstadt Heidelberg, den 4. Juli 2023



ES IST SO WEIT!



Karlheinz Greim Fürstenberg, Heidelberger Psychoonkologe und Neurowissenschaftler, hat sein neues Buch "Geheimakte Selbstheilung" veröffentlicht. Dieses Buch enthüllt geheimes Wissen rund um Körper, Seele und Geist. Medien berichten bereits über das außergewöhnliche Buch. Der Autor ist bekannt für seine fundierten und ausgezeichneten Forschungen auf diesem Gebiet und hat bis heute zahlreiche bahnbrechende Erkenntnisse erzielt.



In diesem Buch "Geheimakte Selbstheilung" berichtet Fürstenberg über die Macht der Gedanken und gibt praktische Tipps wie ein gesundes Leben tatsächlich gelingen kann. Außerdem enthält sein Buch die Essenz geheimen Wissens aus 350 antiken Medizinbüchern, die der Öffentlichkeit bisher in dieser Form nicht zugänglich waren. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden, um die Geheimnisse der Gesunderhaltung, Gesundheitswiederherstellung und der Verlangsamung des Alterungsprozesses zu entschlüsseln.



Fürstenbergs ViKo-Methode, die im Buch ebenfalls beschrieben wird, ist ein einzigartiger Ansatz, der den Menschen helfen kann, Stress und andere Krankheitsursachen besser in den Griff zu bekommen. Die international anerkannte Methode kann in Kombination mit gesunden Lebensgewohnheiten, aber auch zur Unterstützung bei Heilvorgängen angewandt werden.



"Mein Ziel mit diesem Buch ist es, den Lesern ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie unsere Gedanken unser Wohlbefinden formen können und uns dabei zu helfen, die Kontrolle über unsere Gesundheit und unser Glück zu übernehmen", so Fürstenberg.



Mit diesem Buch, ist es ab sofort kein Geheimnis mehr, wie wir durch bewusstes Denken und Handeln unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können", sagt Karlheinz Greim Fürstenberg. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu heilen und ein gesundes Leben zu führen. Gerne möchte ich dazu beitragen, dass dieses Wissen für jeden zugänglich wird. "Geheimakte Selbstheilung" ist ein Buch, das nicht nur für Menschen mit gesundheitlichen Problemen von Bedeutung ist, sondern für jeden, der sich für ein gesundes und erfülltes Leben interessiert. Es ist ein Buch, das Mut macht und Hoffnung schenkt, dass wir selbst viel mehr Einfluss auf unsere Gesundheit haben, als wir oft glauben.



Fazit: Geheimakte Selbstheilung bietet einen leicht verständlichen Leitfaden zum Verständnis, wie unsere Gedanken unsere körperliche und geistige Gesundheit beeinflussen. Es bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie man Stress bewältigen, positive Denkgewohnheiten kultivieren und ein Gleichgewicht im eigenen Leben schaffen kann. Mit seinen praktischen Ratschlägen und einzigartigen Einblicken in die Essenz neuen und antiken Gesundheitswissens ist dieses Buch ein Muss für jeden, der nach einem ganzheitlichen Ansatz zur Selbstfürsorge sucht.



Entschlüsseln Sie also noch heute die Geheimnisse der Selbstheilung und sichern Sie sich Ihr Exemplar ?Geheimakte Selbstheilung? von Karlheinz Greim Fürstenberg.



Erschienen im Juni 2023 im Expertition-Verlag, ISBN 978-3-910236-08-0 und erhältlich überall, wo es Bücher gibt.



Weitere Infos unter: www.Geheimakte-Selbstheilung.de

Kontaktinformation:

Deutsches Lehrinstitut Heidelberg



Unterm Sand 11

69181 Heidelberg

Deutschland



www.Geheimakte-Selbstheilung.de

Heidelberg@email.de

06224-769 21 28



Firmenportrait:

Karlheinz Greim-Fürstenberg gilt als einer der renommiertesten Neurowissenschaftler und Psychoonkologen im deutschsprachigen Raum. Sein außergewöhnliches Fachwissen und seine langjährige Erfahrung gibt er in Seminaren und Vorträgen an all jene weiter, die wirklich wissen wollen, wie sie ihre Gesundheit erhalten oder wiederherstellen können. Als gefragter Redner auf Kongressen, Fachmessen und Veranstaltungen hat er bereits über 900 Vorträge im In- und Ausland gehalten. Dabei zeigt er seinen Teilnehmern, wie sie durch den Einsatz verschiedener Faktoren und Anwendungen das Wichtigste in ihrem Leben schützen können: ihre Gesundheit! Mit seiner überzeugenden Art und seinem fundierten Fachwissen begeistert Karlheinz Greim-Fürstenberg sein Publikum und gibt wertvolle Impulse für ein gesundes und erfülltes Leben.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: