med2university veröffentlicht innovatives Kompendium ALL-IN-ONE für eine erfolgreiche TMS-Vorbereitung

(press1) - Odenthal, 3. Juli 2023 - Mit der Einführung des einzigartigen Kompendiums ALL-IN-ONE zur zielgerichteten Vorbereitung auf den Test für Medizinische Studiengänge (TMS) setzt med2university neue Maßstäbe in der Unterstützung von angehenden Medizinstudierenden. Die umfassende Lösung beinhaltet zusätzliche Vorbereitungsbücher und hilfreiche Goodies, um die anspruchsvollen Untertests optimal zu meistern.



Innovativer Ansatz zur TMS-Vorbereitung



Das Kompendium ALL-IN-ONE wurde speziell für den Medizinertest entwickelt, um eine effiziente und zielgerichtete Vorbereitung auf die sehr anspruchsvollen, einstündigen Untertests "Quantitative und formale Probleme", "Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis" und "Textverständnis" zu ermöglichen. Dazu gehören neben den Übungsbüchern für jeden der acht Untertests zwei zusätzliche Vorbereitungsbücher "Mathematik für den TMS" und der Band "Medizin Basics". Diese Bücher schließen die bisherigen Lücken in der Literatur zur Testvorbereitung und vermitteln den Studierenden prüfungsrelevantes Wissen und wertvolle Tipps. Neben den insgesamt elf Büchern enthält das Kompendium ALL-IN-ONE als besondere Goodies einen elektronischen Timer, der zum Test mitgenommen werden darf, sowie vier Textmarker. Dieses auf die Bedürfnisse der Studierenden abgestimmte Angebot erleichtert die Vorbereitung und trägt dazu bei, dass sie sich sicher und gut auf den TMS vorbereiten können. Die Zielgruppe umfasst alle, die zur Erlangung eines Humanmedizinstudienplatzes den TMS absolvieren müssen.



Engagierte Unterstützung bei Studienauswahltests und Bewerbungsprozess



med2university ist ein Unternehmen, das sich seit 2013 intensiv für die erfolgsorientierte Hilfe von angehenden Studierenden der Fächer Human- und Zahnmedizin einsetzt. Gegründet von Frau Dr. Marianne Kunisch, hat sich med2university zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den Zugang zum Medizinstudium durch eine optimale Unterstützung beim komplexen Bewerbungsprozess zu ermöglichen. Zu den vielfältigen Leistungen gehören maßgeschneiderte Online- und Präsenzkurse sowie eine neue Buchreihe zur TMS-Vorbereitung. Die Einführung des Kompendiums ALL-IN-ONE stellt dabei einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Unternehmensgeschichte dar und trägt zur kontinuierlichen Verbesserung der angebotenen Dienstleistungen bei. Die Studierenden profitieren von dem fundierten Wissen und der langjährigen Erfahrung des Teams, das sie optimal auf die Anforderungen des Tests vorbereitet und sie in ihren ersten Schritten ins Medizinstudium begleitet. "Pünktlich zu den beiden Medizinertests in 2023 bieten wir unseren Studierenden mit dem Kompendium ALL-IN-ONE eine innovative und umfassende Lösung, um sie bestmöglich auf den Test vorzubereiten", erklärt die Gründerin Dr. Marianne Kunisch. "Unser Anspruch ist, dass sie mit Hilfe unserer Angebote bestens gerüstet in den TMS gehen und ihren Wunsch, ein Medizinstudium aufzunehmen, verwirklichen können."



Kontaktinformation:

med2university

Frau Dr. Marianne Kunisch

Am Erlenfeld 3

51519 Odenthal

Deutschland



https://www.med2university.de

kontakt@med2university.de

022077034831



Firmenportrait:

