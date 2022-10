Patienten- und Mitarbeitergewinnung durch digitale Sichtbarkeit im Internet

(press1) - 25. Oktober 2022 - Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist zu einem höchstrelevanten Element für die Auffindbarkeit im Internet geworden - das gilt für Einrichtungen des Gesundheitswesens ebenso wie beispielsweise für Autohändler oder Modegeschäfte. Krankenhäuser und Kliniken stehen dabei jedoch gemeinhin vor größeren Herausforderungen, je weitreichender die Kompetenzen und je spezieller die Fachbereiche sind. Es geht um komplexe medizinische Inhalte, die in Form von verständlichem und fundiertem Content an die User herangetragen werden sollen. Um hier sichtbar zu werden und auch langfristig zu bleiben, sollten Medizinkompetenz und Marketing-Know-how auf einer Wellenlänge liegen. mediseo ist ein Unternehmen, das sich genau auf diese Schnittmenge konzentriert. Mit gezielten SEO-Maßnahmen setzt die Fachagentur Kliniken und Krankenhäusern online in Szene.



Große und moderne Krankenhäuser verfügen in der Regel über eine gut besetzte, hauseigene Marketingabteilung. Aufgaben wie die Gestaltung und Pflege der Klinik-Homepage und der Social Media-Präsenzen sowie Anzeigenschaltungen in der Tagespresse sind durch das interne Marketing meist zuverlässig abgedeckt. Doch die Relevanz von Internetsuchmaschinen ist hoch und wächst weiter, womit auch die Anforderungen an die SEO-Performance von Unternehmen steigen - auch im Gesundheitswesen. Technisch und strategisch fordert SEO - speziell in diesem Bereich - besonderes Know-how, um effektiv, effizient und nachhaltig zu funktionieren. Es geht im Kern darum, potenzielle Patienten dort abzuholen, wo sie sich akut mit ihrem Anliegen bewegen.



"Dr. Google um Rat fragen" - Ein Phrase direkt aus der Praxis

Insbesondere von medizinischem Fachpersonal wird die Do-it-yourself-Diagnose über Internetsuchmaschinen nicht nur belächelt, sondern mitunter auch als kritisch oder gar gefährlich angesehen. Und trotz persönlichem Abraten im Arzt-Patienten-Gespräch ist das "Googlen" von Symptomen bei vielen Menschen oft der erste Schritt in Richtung Behandlung. Andere Patienten haben bereits eine fachlich fundierte Diagnose und suchen ganz gezielt nach einer Klinik, in deren Hände sie sich vertrauensvoll begeben können.



Die Beweggründe, nach einem Krankenhaus zu suchen sind ebenso vielfältig wie die Möglichkeiten des Krankenhauses, direkt auf dem Radar von potenziellen Neupatienten zu erscheinen. Die Herausforderungen auf Klinikseite liegen dabei in den verschiedenen Fachbereichen, von denen jeder einen eigenen, umfangreichen Kosmos bildet. Das medizinisch-fachliche Wissen um die sensiblen Inhalte muss sinnvoll mit den richtigen Strategien im Bereich der Suchmaschinenoptimierung verknüpft werden. Neben Erfahrungswerten und technischer Expertise erfordert dies vor allem hohen Zeitaufwand und besondere Aufmerksamkeit, die vom Klinikmarketing selbst kaum aufgebracht werden können.



Sicher auf sensibler Ebene - fachkompetente SEO-Unterstützung für Kliniken

Zu vermittelnde Inhalte im Gesundheitswesen generell, sowie konkret auch in einzelnen medizinischen Fachbereichen, sind meist mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Gehen diese Inhalte online, spricht man auch von Content. Der Content ist maßgeblich für die Sichtbarkeit und Reichweite im Netz verantwortlich, sodass es wichtig ist, die richtigen Hebel und Stellschrauben zu kennen und sie ohne Umwege feinjustieren zu können.



Die mediseo GmbH agiert in diesem Bereich als spezieller Partner für Krankenhäuser und Kliniken. Die Agentur ist im weiten Sinne auf Healthcare Online Marketing spezialisiert, wozu auch SEO-Services für Kliniken als Fokus-Thema zählt. Basierend auf mehr als 10 Jahren Zusammenarbeit mit Ärzten und Medizinern diverser Fachbereiche fußt die SEO-Kompetenz auf tiefen praktischen Einblicken. In Verbindung mit Marketing- und Technik-Expertise erfolgt so die Konzeption, Durchführung und Optimierung maßgeschneiderter Strategien und Kampagnen.



Sichtbar ist messbar und Reichweite ist weitreichend

Nachweisbarer und nachhaltiger Erfolg steht als zentraler Aspekt für die mediseo Kompetenz, betont Daniele Mulas als Gründer und Geschäftsführer der Agentur aus Süddeutschland. "Die erfolgreiche und zielführende Suchmaschinenoptimierung ist als Prozess zu sehen, der auf Grundlage der richtigen Schritte reifen muss und entsprechenden Aufwand erfordert", so Mulas, "Dementsprechend nachhaltig wirken sich die Ergebnisse auf die Patientennachfrage und den vermittelten Expertenstatus von Kliniken aus."



Im Schnitt kann das mediseo Team innerhalb kurzer Zeit die Sichtbarkeit eines Krankenhauses im Web um rund 400 % steigern. Ein herausragendes Beispiel für nachweislichen und nachhaltigen Erfolg der SEO-Maßnahmen resultiert aus der Kampagnenarbeit für die Wallensteinklinik GmbH in Nürnberg: In diesem Case konnte mediseo die Sichtbarkeit in weniger als 12 Monaten sogar verzehnfachen.



Branchenkenntnis und technisches Know-how aus einer Hand

Neben fokussierten SEO-Leistungen für Kliniken und Krankenhäuser richtet sich das medizinische Online-Marketing von mediseo auch generell an die Medizinbranche, an Ärzte und das Praxismanagement sowie an Pharmaunternehmen. Das spezielle Marketing für Praxen und Kliniken bildet gemeinsam mit Content-Marketing-Diensten und strategischer Beratung zu Arztbewertungen das Leistungsspektrum der Agentur.



Die mediseo Online-Präsenz unter https://www.mediseo.de gibt Interessierten detaillierte Einblicke, welche digitalen Möglichkeiten der Medizin- und Gesundheitsbranche heute offenstehen.



mediseo GmbH

Gewerbepark 13

83670 Bad Heilbrunn



E-Mail: presse@mediseo.de



mediseo GmbH ist Ansprechpartner für Kliniken und Ärzte, die durch SEO im Internet besser gefunden werden wollen und so Patienten und Mitarbeiter gewinnen wollen. Wir ermöglichen Kliniken, Ärzten und Unternehmen im Healthcare-Bereich nachhaltige Erfolge im Online Marketing zu erzielen.

