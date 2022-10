MeinAllergiePortal: Platz 1 bei Allergieportalen 2022

(press1) - 29. September 2022 - Beim Deutschen Gesundheitsaward 2022 belegte MeinAllergiePortal unter neun erhobenen Allergieportalen Platz 1. Dabei punktete www.mein-allergie-portal.com vor allem mit einem guten Angebot für Allergiker zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Das führte zu einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft. MeinAllergiePortal informiert seit 2013 Allergiker und Intolerante zu Allergien und Unverträglichkeiten auf der Basis leitliniengerechter Informationen. Bis zu 2,5 Millionen Nutzer besuchen das Portal jährlich. Unterstützt wird MeinAllergiePortal auch von den großen allergologischen Ärzteverbänden AeDA (Ärzteverband Deutscher Allergologen), DGAKI (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie) und GPA (Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e.V. )



Der vom Deutschen Institut für Service-Qualität in Kooperation mit dem TV-Sender n-tv herausgegebene Gesundheits-Award basiert auf der Befragung von 31.486 Personen über 18 Jahren über ein Online-Access-Panel. Im Segment "Allergie-Informationsportale" wurden neun Anbieter erhoben, von denen acht genügend Bewertungen bekamen, um ausgewertet werden zu können. Dabei belegte MeinAllergiePortal Platz 1. Offenbar schätzen die Besucher des Portals sein qualitativ hohes Informationsangebot, das in der Regel von hoch angesehenen Allergologen stammt. Beim Punkt "Preis-Leistungsverhältnis" belegte MeinAllergiePortal mit Abstand Platz 1, weil jeder kostenfrei auf die hochwertigen und aktuellen Informationen des Portals zugreifen kann.



"Ich freue mich sehr, dass die Nutzer unsere redaktionellen Leistungen und die Qualität der Informationen so hoch bewerten", sagt MeinAllergiePortal Gründerin und Geschäftsführerin Sabine Jossé. Das zeige, dass sich das redaktionelle Konzept, die Informationen ausschließlich von Experten erstellen zu lassen, sehr gut bewährt hat. Gleichzeitig macht es deutlich, dass das Portal für die patientenorientierten Unternehmen der Pharmaindustrie die beste Option ist, um in einem hochrangigen redaktionellen Umfeld ihre Botschaften und Informationen zu verbreiten.

So sind die seit zwei Jahren veranstalteten Digitalen Patiententagen von MeinAllergiePortal immer auch gut angenommene Highlights für Patienten und Industrie. Als nächstes findet am 01. Oktober 2022 der deutsch-österreichisch DigiPat "Allergie bei Kindern" statt. "Der Preis ist uns jedenfalls Ansporn, unsere Inhalte noch patientenorientierter zu gestalten, um den Betroffenen durch zielgerichtete Informationen dabei zu helfen, mit ihren Krankheiten und Beschwerden besser im Alltag zurecht zu kommen" sagt Sabine Jossé.



MeinAllergiePortal GbR

Dr. Harald Jossé

+49 (0)6173 70 29 07

hjosse@mein-allergie-portal.com



MeinAllergiePortal ist Ihr Gesundheitsportal zu Allergien und Unverträglichkeiten im Internet. Seit acht Jahren informiert MeinAllergiePortal medizinisch korrekt über Ursachen, Symptome, Diagnose und Therapien. Es wurde von zwei selbst von Allergien und Unverträglichkeiten Betroffenen 2013 gegründet und ist unabhängig, gehört also weder zu einem Pharma- noch zu einem Medienkonzern.



MeinAllergiePortal will die Gesundheitskompetenz von Allergikern und Nahrungsmittelintoleranten durch sichere, medizinisch verlässliche Informationen stärken. Es will Patienten besser über die Ursachen sowie Diagnose- und Therapiemöglichkeiten zu Ihren Beschwerden aufklären und ihnen so helfen, mit ihrer Krankheit ihr Leben besser zu gestalten und zielgerichtet zu handeln. Ziel ist der mündige, medizinisch verlässlich aufgeklärte Patient. Die Beiträge sind leitliniengerecht und evidenzbasiert.



Unsere Beiträge beinhalten dabei lediglich grundsätzliche Informationen. Sie dienen nicht der Selbstdiagnose, Selbstbehandlung oder Selbstmedikation und ersetzen nicht den Arztbesuch bei einem Allergologen.