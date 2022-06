Bavaria Weed und Canify fusionieren zur Canify AG

(press1) - 23. Juni 2022 - Zum 19. Mai 2022 kündigten die deutsche Firma Bavaria Weed GmbH mit Sitz in Herrsching und das dänische Unternehmen Canify AS in Give ihre Fusion an. Unter der Firmierung Canify AG plant das Unternehmen, medizinische Cannabisprodukte von internationalen Lizenzherstellern sowie eigene Produkte, die in der Canify-Anlage in Dänemark hergestellt werden, nach Deutschland zu importieren.



Die Canify AS baut aktuell eine pharmazeutische Cannabis-Produktionsanlage nach höchsten Qualitätsstandards in Dänemark auf. Damit wird Canify AS zu einem lizenzierten Hersteller und Vertreiber von medizinischen Cannabisprodukten, der Patient*innen in ganz Europa mit medizinischem Cannabis versorgen kann. Das Anliegen des Unternehmens ist es, Patient*innen hochwertiges medizinisches Cannabis zur Verfügung zu stellen. Daher arbeitet die Canify AS nach den Europäischen GACP- und GMP-Richtlinien und setzt sich für Nachhaltigkeit und Transparenz ein. Des Weiteren hat die Canify AS begonnen, ein Praxen- und Kliniknetzwerk aufzubauen und im Rahmen dessen bereits die erste Praxis in Ludwigshafen eröffnet. Das Netzwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patient*innen den Zugang zur Behandlung mit medizinischem Cannabis zu ermöglichen. Im Zuge dessen soll ein noch tieferes Verständnis für die Behandlung erlangt werden, um in Zukunft individuelle Therapien entwickeln und optimieren zu können.Zur Umsetzung der strategischen Ziele hat sich die Canify AS nun mit der Bavaria Weed GmbH zusammengeschlossen, einem der ersten deutschen Pharmaunternehmen mit einer Lizenz zur unbegrenzten Herstellung, Einfuhr und Verpackung von Cannabis-Rohstoffen. Die Canify AS kann umfangreiche Lagerbestände aufweisen und ist so schon jetzt in der Lage, den enormen Bedarf an qualitativ hochwertigem medizinischem Cannabis abzudecken. Die Produktion des Medizinalhanfs hat bereits begonnen und die Marktfreigabe erfolgt Mitte Juli diesen Jahres.Die Fusion zur Canify AG mit Sitz bei München ist die logische Antwort auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigem Cannabis in pharmazeutischer Qualität. Durch die Canify AG ist es möglich, eine komplett integrierte Wertschöpfungskette anbieten zu können, um so einer der europäischen Marktführer in der Lieferung von hochwertigen medizinischen Produkten zu werden.so Andreas Hummer, Geschäftsführer der Canify AG.Unter der Leitung von Hummer bereitet sich die Canify AG derzeit aktiv auf den Börsengang im Jahr 2023 vor, die letzte Privatplatzierung vor dem Börsengang soll noch im Sommer 2022 erfolgen.Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.Canify AGSeulki QvistDyrskuevej 9, 7323 Give, DenmarkMail: seulki.qvist@canify.comphone: +45 31 40 61 75Über die Canify ASDie in Dänemark ansässige Canify AS hat sich strategisch auf die Bereitstellung von medizinischen Lösungen auf Cannabinoidbasis für Patient*innen spezialisiert und setzt im Bereich der klinischen Dienstleistungn neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Produktionskapazität und Lieferzeit. Zu diesem Zweck baut das Unternehmen derzeit eine Produktionsstätte auf, die auf modernster Technologie und Digitalisierung basiert. Das Unternehmen hat außerdem in Deutschland die Canify-Kliniken eingeführt, die Patient*innen einen sicheren und bequemen Zugang zu qualifizierten und ausgebildeten Ärzt*innen und somit zu medizinischem Cannabis bieten.Über die Bavaria Weed GmbHDie Bavaria Weed GmbH ist eines der ersten Pharmaunternehmen mit einer Herstellungslizenz zur unlimitierten Einfuhr, Verpackung und Marktfreigabe von Cannabisrohstoffen in der Europäischen Union. Aufgrund der hauseigenen Produktion ist es dem Unternehmen möglich, Cannabis-Agrarrohstoffe von zugelassenen Herstellern in großen Mengen zu erwerben, nahezu unbegrenzt zu lagern, als Wirkstoff und/oder Arzneimittel abzupacken und unter eigenem oder fremdem Label auf den europäischen Markt zu bringen.