Mit Robotik-Technologien in die Zukunft des Krafttrainings - Sparkfield feiert Premiere bei der FIBO 2022

Junges Start-up verschiebt die Grenzen des geführten Krafttrainings

Weltneuheit : Erste elektrifizierte Maschine, die u.a. "The Big Five" darstellt (Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, Schulterpresse, Latziehen)

: Erste elektrifizierte Maschine, die u.a. "The Big Five" darstellt (Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, Schulterpresse, Latziehen) Neue Gattung Kraftstation, die sich dem Trainierenden anpasst und Anfängern wie Fortgeschrittenen hocheffizientes Krafttraining nach aktuellem Stand der Sportwissenschaften zugänglich macht: Effizient, sicher und nachhaltig motivierend

Markgröningen - Die gesundheitliche Bedeutung des Krafttrainings für Muskelaufbau und -erhalt ist zunehmend akzeptiert und wurde von der WHO im Nov. 2020 mit einer ausdrücklichen Empfehlung für ein regelmäßiges Krafttraining an alle Altersgruppen unterstrichen.Krafttraining bleibt jedoch für viele Menschen im Alltag schwer integrierbar: Es fehlt oft an Zeit, Anleitung & Motivation, den "inneren Schweinehund" nachhaltig zu überwinden.Sparkfield definiert qualifiziertes Krafttraining neu und bringt es in die Breite."Wir sind überzeugt, dass die Verbindung neuester Robotertechnologien mit sportwissenschaftlichen Erkenntnissen gänzlich neue Möglichkeiten schafft, um das Krafttraining zu einer effizienten, sicheren und motivierenden Erfahrung zu machen. Diesem Ziel haben wir uns verschrieben und möchten jedem, unabhängig von Alter und Vorerfahrung ermöglichen, körperliche Ziele effizient zu erreichen.", sagt Prof. Amos Albert, einer der beiden Geschäftsführer von Sparkfield.Sparkfield Core arbeitet wie ein kollaborierender Roboter - gemeinsam mit dem Trainierenden - sieht aber aus wie eine elegante Lifestyle-Sportmaschine. "Das moderne Design, hochwertige Materialien und geringste Geräusche machen Sparkfield Core zum echten Vorzeigeobjekt und verkörpern ein beseeltes Gerät", ist sich Mattias Hallor sicher, ebenfalls Geschäftsführer und seit 30 Jahren leidenschaftlicher Kraftsportler.Sparkfield Core ist aufgrund der eingesetzten Technologien einzigartig und kann zu jeder Zeit sowohl die Bewegung als auch den Widerstand verändern.Herkömmliche Trainingsgeräte bieten entweder Flexibilität oder Stabilität in der Bewegungsausführung. Mit Hanteln und Kabelsystemen kann man sehr viele Übungen machen, aber sie sind nicht geführt und es besteht die Gefahr, dass man die Übungen falsch ausführt. Geführte Maschinen sind sicherer, aber heute meist nur auf genau eine Übung und eine Bewegungskurve begrenzt."Bei uns ist das anders", versichert Hallor. Er ist überzeugt: "Sparkfield Core kombiniert die Vorteile einer geführten Trainingsmaschine hinsichtlich Stabilität und Sicherheit mit einer flexiblen und individuell gestaltbaren Bewegungsbahn, millimetergenau an die Anatomie des Nutzers angepasst."Sparkfield Core eröffnet sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Nutzern den intuitiven & sicheren Zugang zu effektivsten Trainingsmethoden nach aktuellem Stand der Sportwissenschaften.Der Nutzer kann aus einer Vielzahl von anerkannten Kraftübungen für alle Muskelgruppen auswählen. Dabei sind Zug- und Druckübungen sowohl im Stehen als auch im Sitzen vorgesehen. Neben den typischen Maschinenübungen wie Latziehen, Rudern oder Trizepsdrücken ist Albert besonders stolz darauf, "auch traditionelle und bewährte Langhantelübungen wie Bankdrücken, Kniebeugen und das Kreuzheben mit Sparkfield Core anbieten zu können".Der ehemalige Bosch-Manager Albert führt dazu weiter aus: "Genauso bequem wie die Übungsauswahl lassen sich über den Bildschirm auch der Trainingswiderstand und die passende Trainingsmethode einstellen. Methoden wie exzentrische Überlast, isokinetisches und isometrisches Training, Reduktionssätze, Supersätze oder High Intensity Training sind auf Sparkfield Core besonders effizient dargestellt."| Für jede Übung wird die Bewegung an der Nutzeranatomie angepasst. Der Nutzer kann sich dafür entscheiden, eine empfohlene Trainingseinheit aufzurufen - z.B. aus dem Programm Fit mit HIT @ 2x 15 min pro Woche - oder seine eigene Einheit definieren. Er absolviert sein komplettes Workout eigenständig auf nur einer Station und erhält individuelle datengestützte Empfehlungen.| Sparkfield Core bietet eine stabile Führung für jede Übung und ermöglicht ein sicheres Training bis zum Muskelversagen. Die Bewegung wird permanent überwacht: Echtzeit-Hinweise zur Übungsausführung erfolgen mit einem intuitiven Interface und einem Avatar.| Das Training lässt sich so einfach wie 1-2-3 einstellen. Der virtuelle Trainer übernimmt alle notwendigen Einstellungen. Die Zielerreichung wird durch Anerkennung belohnt und der Trainingserfolg individuell und in der Vergleichsgruppe dokumentiert. Spielerische Elemente und Herausforderungen sorgen für eine anregende Abwechselung.Sparkfield Core ist für Kunden konzipiert, die ein premium Krafttraining wünschen und sich an den qualitativ hochwertigen Angeboten orientieren. Das Konzept spielt seine volle Stärke besonders in den Anwendungsfällen aus, bei denen auf geringem Raum eine hohe Anzahl bewährter Übungen gewünscht ist.Das sind etwa Unternehmen, kleinere Fitnessstudios, Personal Trainers, Hotels und Wohngemeinschaften.Auch das Zirkeltraining lässt sich mit dem Konzept sehr gut darstellen. Da alle Übungen an einem Gerät stattfinden, ist es möglich, die Übungsreihenfolge, Satzumfang und Pausenzeiten ganz individuell zu definieren. Auch das Zirkeltraining lässt sich mit dem Konzept sehr gut darstellen. Da alle Übungen an einem Gerät stattfinden, ist es möglich, die Übungsreihenfolge, Satzumfang und Pausenzeiten ganz individuell zu definieren. Der Wechsel zwischen Übungen und Nutzern läuft vollständig automatisiert.Wer viele hochwertige Übungen anbieten, aber aus Platz- oder Budgetgründen nicht in viele Einzelgeräte investieren möchte, ist mit Sparkfield Core sehr gut beraten.Aber auch ohne diese Restriktionen genießt der Kunde ideale Skalierungsmöglichkeiten und kann entsprechend der Auslastung weitere Maschinen zum Inventar hinzufügen. Er verfügt über fundierte Erfahrungen im Start-up Umfeld und der Geschäftsentwicklung.Ausbildung: Dipl.-Ing. 1996; Dipl.-Ök. 1998; Dr.-Ing. 2001; Prof. 2011,Kurzbio: Bosch 2002-2020: Projektmanager, Chief Expert "Robotik und autonome Systeme", Geschäftsführer Bosch Tochtergesellschaft, CEO Corporate Start-up, Produktgruppenleiter und Vice President; Leibniz Uni Hannover 2011-13: Vertretungsprofessor.Kurzvita - Mattias HallorMattias betreibt seit über 30 Jahren erfolgreich Krafttraining und wurde vor Kurzem erneut deutscher Meister und Rekordhalter im Bankdrücken. Er ist schon seit vielen Jahren davon inspiriert, Krafttraining effizienter und einer größeren Personengruppe zugänglich zu machen.Ausbildung: MSc in Physik und Elektrotechnik (Schweden)Kurzbio: Bosch 2002-2020: Systementwickler, Produktmanager, Leiter des globales Produktmanagements (Motoren/Antriebe in Automotive-Anwendungen)