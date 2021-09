Eine neue Generation von Supplements revolutioniert den Markt

(press1) - 23. September 2021 - Mit Brickx stellt ein Münchner Startup medizinisch-pharmazeutisch fundierte Supplements mit SelfCheck vor - die im unübersichtlichen Markt der Nahrungsergänzungsmittel für Orientierung und Nachhaltigkeit sorgen.



Ihre Gesundheit langfristig selbst in die Hand nehmen und gleichzeitig den ökologischen Footprint minimieren können ab jetzt alle, die Brickx-Supplements als Nahrungsergänzung nutzen. Hierfür stellt das Brickx-Expertenteam, bestehend aus den Schwestern Dr. med Sophia Wachner, Ärztin für Innere Medizin und Expertin für Mikronähstoffe sowie Stoffwechselwirkungen und Leonie Poppe, Pharmazeutin und Spezialistin für naturbasierte Heilmethoden und moderne Pharmakologie, erstmals ein wegweisendes One-by-One Baukastensystem zur medizinisch fundierten feinstofflichen Versorgung vor. Mittels eines Online-SelfChecks werden zu Beginn mentale und körperliche Zustände nach medizinischen Standards abgefragt und anschließend optimierte Brickx-Supplements individuell empfohlen. Durch die im Webshop angebotenen, optimierten Brickx-Wirkstoffkombinationen an Mikro-, Makro- Nährstoffen sowie RNA / DNA Bausteinen können Nutzer so nun erstmals unkompliziert ein medizinisch-pharmazeutisch fundiertes Versorgungsergebnis in Eigenregie erzielen. Dabei unterliegen alle enthaltenen Brickx-Wirkstoffe höchsten Qualitätsansprüchen, wie hundertprozentiger Reinheit und absoluter Füllstofffreiheit. Die verwen- deten effektiven Stoffe sind für alle Anspruchsgruppen nutzbar, da sie ausnahmslos vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei, hypoaller- gen und gentechnikfrei sind. Als eine neue Produktgeneration sind alle Verpackungen ausnahmslos ökologisch abbaubar und werden per CO2-neutralem Versand ausgeliefert. Die Supplements werden per Refill-System nachgefüllt.



"Mit Brickx setzen wir völlig neue und zukunftsweisende Standards bei Nahrungsergänzungsmitteln. Unsere Supplements sind ausnahmslos vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei, hypoallergen und gentechnikfrei. Unsere Verpackungen sind 100 % kompostierbar und enthalten 0 % Mikroplastik - unser Versand erfolgt klimaneutral." Dr. med Sophia Wachner (Ärztin) und Leonie Poppe (Pharmazeutin)



Brickx ist ein Familienunternehmen aus München. Wir betrachten Gesundheit als Ganzes, aus Sicht einer neuen Generation. Wir setzen uns für eine Welt ein, in der eine gesunde Ernährung im Einklang mit der Individualität der Menschen und den Ressourcen unseres Planeten ist.



Nach 10 Jahren im Beruf haben die Schwestern Sophia und Leonie erkannt, dass es einen neuen Weg braucht, ganzheitlich und gut für sich zu sorgen. Sie sehen im Kontakt mit Patienten und Kunden: Gesundheit zu erhalten, die besten Produkte zu erkennen und nicht von Spezialist zu Spezialist gehen zu müssen, sollte eine Selbstverständlichkeit für jeden Menschen sein.

