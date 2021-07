Couperose und unschöne Rötungen? Hier kommt Hilfe!

(press1) - 8. Juli 2021 - PRODUKTNEUHEIT: Markteinführung 2021!



SANAVEO Couperose Skin-Cream

verbessert das Hautbild mit innovativem 7-Kräuter-Komplex



* Hochwertige Rezeptur aus natürlichen Inhaltsstoffen

* Verbessert das Hautbild bei Couperose und sichtbaren Äderchen

* Reduziert Rötungen sichtbar

* Stärkt die Kapillarwände

* Für ein ausgeglichenes und vitales Hautbild



Die innovative Rezeptur der SANAVEO Couperose Skin-Cream wurde gezielt entwickelt, um das Hautbild bei Hautrötungen, Couperose und sichtbaren Äderchen zu verbessern. Couperose gilt als anlagebedingte Gefäßerweiterung im Gesicht als Frühform der Rosazea. Betroffen von der Hautveränderung sind meist Frauen ab dem 30. Lebensjahr. Der spezielle Komplex aus 7 Kräuterextrakten unterstützt und stärkt die natürliche Schutzfunktion der Haut durch eine regelmäßige Pflege. Die Kapillarwände der empfindlichen und oft trockenen Haut werden gefestigt, sichtbare Rötungen reduziert. Der natürliche Feuchtigkeitskomplex mit Jojobaöl, pflegendem Biotin und Rotalgen-Extrakt unterstützt die gefäßstärkende Wirkung des 7-Kräuter-Komplexes.



Hochwirksame Kräuter-Rezeptur



In der reichhaltigen Creme wurden 7 Kräuterextrakte so aufeinander abgestimmt, dass sie die effektivste Wirkung entfalten. Rosskastanie besitzt antimikrobielle Eigenschaften und Antioxidantien, Mäusedorn wirkt zusammenziehend und entzündungshemmend, Löwenzahn liefert Vitamin C, Beta Karotin sowie Kalzium, Kalium, Eisen und Magnesium. Buchweizen fördert die Mikrozirkulation und den Stoffaustausch, Johanniskraut ist bekannt für seine entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung, Beinwell belebt die Durchblutung und Efeu ergänzt mit seinen durchblutungs- und durchlymphungs-fördernden Eigenschaften. SANAVEO Couperose Skin-Cream wirkt durch die ausgewogene Komposition der Kräuter beruhigend, gefäßstärkend, feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmend. Der Rotalgen-Extrakt verbessert die Spannkraft der Haut und kann feine Linien und Fältchen effektiv glätten. Das Ergebnis ist ein ausgeglichenes und vitales Hautbild.



Tägliche Pflege für sichtbaren Erfolg



Couperose ist eine genetisch bedingte Erkrankung der Blutgefäße in der Gesichtshaut. Eine regelmäßige, gezielte Pflege kann helfen, die Symptome zu reduzieren und das Hautbild und die Elastizität der Haut zu verbessern. Dadurch kann zu Couperose neigende Haut beruhigt und der Krankheitsverlauf verlangsamt oder sogar aufgehalten werden. Gerade im Gesicht führen Hautirriationen oft dazu, sich in seiner Haut nicht mehr wohl zu fühlen. SANAVEO Couperose Skin-Cream hilft empfindlicher und schwacher Haut, widerstandsfähiger zu werden.



Vom Spezialisten für natürliche, dermatologische Produkte



Die Prontomed GmbH stellt seit über 20 Jahren hochwertige Medizin-, Kosmetik- und Hygieneprodukte für die Anwendung in Klinik, Praxis, Kosmetikstudios und Zuhause her. Alle Prontomed-Produkte sind dermatologisch mit ?sehr gut? bewertet und auch zur Anwendung bei sehr sensibler Haut geeignet. Auf Grund der natürlichen Inhaltsstoffe sind Prontomed-Produkte ökologisch unbedenklich.



Die gesamte Prontomed Hautpflege-Produkte sind online unter www.prontomed-shop.de erhältlich. Mehr Infos zum Thema Couperose und Rosazea erhalten Sie unter www.sanaveo.de www.sanaveo.de.





Kontaktinformation:

Sie möchten mehr erfahren, oder das Produkt testen? Sprechen Sie uns gerne an!



Kontakt Unternehmen:

Prontomed GmbH

Frederick Laker

Leiter Vertrieb- & Marketing

Am Bahndamm 70

32120 Hiddenhausen



Tel. 0 52 21/ 275025-21

Fax 0 52 21/ 6 11 98

E-Mail: f.laker@prontomed.de



Firmenportrait:

