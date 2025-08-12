Seminare und Trainings zur Stressbewältigung durch Humor



Stress ist zur ständigen Begleiterscheinung des modernen Berufs- und Privatlebens geworden. Termindruck, Leistungsdruck und die Balance zwischen Arbeit und Freizeit fordern ihren Tribut. Doch es gibt eine einfache, oft unterschätzte Ressource, die dabei helfen kann, dem Druck zu begegnen: Humor.



"Mit Humor und Leichtigkeit durch den Alltag" lautet das Motto des Konstanzer Instituts HumorkKom®, das sich unter Leitung von Udo Berenbrinker seit über 20 Jahren mit der Wirkung von Humor auf psychische Gesundheit, Kommunikation und Stressbewältigung beschäftigt.



Humor stärkt Resilienz und fördert kreative Lösungen



Wissenschaftliche Studien, unter anderem der Universität Zürich und der Harvard Medical School, belegen die gesundheitsfördernde Wirkung von Humor. Lachen reduziert das Stresshormon Cortisol, setzt Glückshormone frei und aktiviert das parasympathische Nervensystem, eine zentrale Voraussetzung für Entspannung.



Darüber hinaus hilft Humor dabei, kritische Situationen aus einer neuen Perspektive zu betrachten, Konflikte zu entschärfen und kreative Lösungen zu entwickeln. Im beruflichen Kontext stärkt ein humorvolles Miteinander die Teamdynamik, baut Spannungen ab und fördert Innovation.



Seminare



Humor als Werkzeug für den Alltag



In einem öffentlichen Tagesseminar am 20. September in Konstanz gibt Udo Berenbrinker Einblicke in humorvolle Strategien zur Stressbewältigung. Teilnehmende lernen, wie Humor in Konfliktsituationen eingesetzt werden kann, welche Regeln der Komik helfen, Perspektivwechsel vorzunehmen, und wie "emotionaler Humor" die zwischenmenschliche Kommunikation verbessert.



Weitere Seminartermine:



01.-02. November: Die Kunst des Scheiterns

22.-23. November: Clown-Humor-Komik - Einführung in die humorvolle Strategie für Beruf und Alltag

02. Dezember: Humor als soziale Kompetenz (Online-Live-Training)

05.-07. Dezember: Der Clown und die Stille - Staunen und Stille als Weg zur Freude



Ein besonderes Highlight ist die zertifizierte Ausbildung zum Humortrainer und -Coach, die im Januar 2026 startet, ideal für Lehrer, Sozialpädagogen, Mediziner, Führungskräfte und Coaches, die Humor gezielt in der Gesundheitsförderung und Kommunikation einsetzen möchten.



Humor für Unternehmen: Inhouse-Trainings



Die Trainings von Humorkom sind auch als Inhouse Schulungen für Teams, Führungskräfte oder im Rahmen moderner Führungskräfteentwicklung buchbar.



Mit Humor und Leichtigkeit durch den Business Alltag



In einer Welt, die zunehmend von Krisen und Konflikten geprägt ist, gewinnt Humor als Ausdruck von Menschlichkeit immer mehr an Bedeutung. Humor steckt in uns allen und gerade in herausfordernden Zeiten kann die bewusste Entwicklung unserer Humorfähigkeit helfen, Ängste zu relativieren, Stress zu bewältigen und Resilienz aufzubauen.



In der modernen Resilienzforschung sowie in der Therapie bei Depressionen, Angstzuständen und Burnout gilt Humor längst als wichtiger Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung.



Bereits seit über zehn Jahren widmet sich das Internationale Trainingsinstitut HumorKom® in Konstanz am Bodensee diesem Thema mit Kompetenz, Erfahrung und Herz. Geleitet von den Trainern Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, bietet das Institut praxisorientierte Trainings zu den Themen Humor in Kommunikation, Konfliktlösung und Stressbewältigung an.



Die Angebote sind vielfältig:



Ob offene Seminare, Inhouse-Schulungen, Online-Kurse oder Einzelcoachings für Führungskräfte, HumorKom richtet sich branchenübergreifend an Unternehmen, Teams und Einzelpersonen, die ihre Kommunikations- und Führungskompetenz mit Humor stärken möchten.



Auch international ist HumorKom aktiv, Kooperationen mit Tagungshäusern am Bodensee, in Italien und Griechenland ermöglichen intensive, praxisnahe Trainings in kleinen Gruppen in inspirierender Umgebung. Alle Formate sowie die Ausbildung zum zertifizierten Humortrainer (ab 2026) sind als anerkannte berufliche Weiterbildungen konzipiert.



Das Versprechen? Humor ist lernbar und wirkt!



Themenschwerpunkte:



-Beratung & Coaching

-Ausbildung zum zertifizierten Humortrainer (ab 2026)

-Inhouse-Trainings & offene Seminare

-Führungskräftetrainings & Retreats

-Gesundheitsprävention - Humor als ernstzunehmender Gesundheitsfaktor

-Interaktive Vorträge & Impulsveranstaltungen



Wer in lachende Augen blickt, spürt Nähe. Das Internationale Trainingsinstitut HumorKom hat sich europaweit einen exzellenten Ruf für lebendige, wirksame Trainings in Humor- und Persönlichkeitsentwicklung erarbeitet.



Humorkom Internationales Trainingsinstitut in Konstanz am Bodensee www.humorkom.de



