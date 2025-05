Gesundheit!Clowns - ein Weg in die Freude?

(press1) - 22. Mai 2025 - Was müssen Gesundheit!Clown® können?



Gesundheit!Clown® erfüllen eine sehr herausfordernde Aufgabe. Sie verbinden zwei Welten - die Welt der Krankheit und des Alters und die Welt der Freude. Um diesen Brückenschlag zu erreichen, sind Gesundheit!Clowns v. a. im Emotionalen Humor geschult, d. h. sie begegnen den kleinen und großen Patienten mit echtem Gefühl. Dieses authentische Gefühl in Verbindung mit dem clownesken Schalk ist eines der Qualitätsmerkmale. Und dies obwohl es nicht immer einfach ist: Gesundheit!Clown® vermitteln Freude und Leichtigkeit, obwohl sie wissen, wie schwer krank manch ein Patient ist oder wie sehr ein an Demenz erkrankter Mensch an der inneren Isolation leidet.



Gesundheit!Clowns müssen sehr achtsam und behutsam mit den Menschen umgehen, denen sie begegnen. Das gilt auch für die Angehörigen und das Personal. Respekt, Sensibilität und Intuition sind hier groß geschrieben. Und doch soll der eigene Übermut alle ein wenig anstecken. Die Art des Spiels, der Provokation geht immer in die Richtung, einen Anstoß zu geben - zu mehr Freude und Unbeschwertheit, um das Gesunde in jedem Menschen zu aktivieren.



Gesundheit!Clown® konzentrieren sich auf das Wesentliche: den direkten ehrlichen und spielerischen Kontakt zu den Menschen. Es geht nicht um das Vorspiel - auch wenn manch eine kleine Szene gezeigt wird - es geht um die tiefe Berührung sozusagen von Clown zu Menschen. Viel Fingerspitzengefühl, was in den Einrichtungen geschieht, ist nötig: die Arbeitsabläufe, die nicht gestört werden wollen, Angehörige, die ebenso ein Lächeln brauchen, Lebendigkeit, die auch mal ganz zart sein muss. Das Spiel wird der jeweiligen Situation angepasst.



Gesundheit!Clowns müssen jederzeit wahrnehmen, ob sie, trotz vielleicht schweren Situationen mit sich selbst in Kontakt sind und immer in ihrer Clown-Rolle bleiben können. Sie übernehmen keine pflegerischen Aufgaben und symbolisieren nicht die Figur des Arztes. Als Clown erfüllen sie eine spezifische Rolle. Sie sind Übermittler der Freude und Unbeschwertheit. Sie provozieren genau diesen Anteil im Menschen und wollen damit die Selbstheilungskräfte anregen.



Das Internationale Zentrum Tamala in Konstanz am Bodensee vermittelt Deutschlandweit über ihr Netzwerk entsprechend ausgebildete Clowns, bildet seit über 20 Jahren Gesundheit!Clowns aus und berät Institutionen und Führungskräfte zum Thema Humor als Schlüsselkompetenz im medizinischen, therapeutischen und sozialpädagogischen Umfeld.



Info-Seminare und Vorträge finden sich hier:



24.-25.5. Clown Humor Komik - Einführung in Clown-und Humortraining in Konstanz (Bodensee) 21.-22.6. Die Kunst des Scheiterns - Grundlagen der Clown und Gesundheitclown in Konstanz (Bodensee) 13.-14.9. Step by Step)- Einführung in das Clown Spiel und die Regeln der Komik in Luzern (CH



Infos: www.tamala-center.de , www.humorkom.de , www.gesundheitclown.de



Die Tamala Clown Akademie, gegründet 1983 in Konstanz, ist die älteste Clownschule Deutschlands und bietet spezialisierte Ausbildungen und Seminare im Bereich Clown, Comedy und Humor an. Zu den einzigartigen Angeboten zählen der "Gesundheit!Clown®" und "Clown Kompakt", die berufsbegleitend durchgeführt werden, sowie der "Humortrainer". Diese Programme sind darauf ausgerichtet, Teilnehmer in verschiedenen Bereichen wie Kliniken, Altenpflege und klassischem Clowntheater zu qualifizieren.



Die Zielgruppe der Akademie umfasst sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, die ihre Fähigkeiten im Bereich Clown und Humor ausbauen möchten. Die Akademie hat ein internationales Renommee durch innovative Ausbildungsmethoden und erhielt Auszeichnungen wie den HIPE Award für ihre Arbeit in den Bereichen Clown, Humor und Gesundheit. Sie bietet außerdem Online-Kurse an, um den Zugang zu ihren Programmen zu erleichtern, und veranstaltet internationale Workshops mit renommierten Clowns und Comedians.



Preisinformationen und Programmdetails werden auf Anfrage oder über die bereitgestellten Links zugänglich gemacht. Die Akademie gehört zum Tamala Center, das ebenfalls eine Künstleragentur und eine Theater Compagnie für Clowns und Comedians umfasst, und bietet damit eine umfangreiche Plattform für künstlerische und berufliche Entwicklung im Bereich Clown und Comedy, Humortraining und Klinikclown



Video: https://www.youtube.com/watch?v=TALrj0c9qQQ



