Oberärztin berührt Herzen auf der Buchmesse

Kassel/Leipzig.* Siiri Seraphin aus Kassel, Leitende Oberärztin, Internistin, Altersmedizinerin, Speakerin und Buchautorin, war vom 27. bis 30. März 2025 ein gefragter Gast auf der Internationalen Buchmesse in Leipzig. Nach ihrem beeindruckenden Gewinn des Excellence Awards beim International Speaker Slam in Wiesbaden, präsentierte sie ihr Buch, das Mythen in der Medizin mit Prägnanz, Klarheit und Humor aufdeckt, einem breiten Publikum. Die Messe verzeichnete einen Besucherrekord und bot Seraphin eine ideale Plattform, um ihre Expertise im Bereich der medizinischen Aufklärung zu teilen.



Die Internationale Buchmesse Leipzig, die einen Besucherrekord verzeichnete und über 2000 Aussteller aus 45 Ländern anzog, bot ein vielfältiges Programm für Fachleute und Leser aller Genres. Im Fokus stand auch in diesem Jahr der Bereich Bildung, in dem Seraphin mit ihrem Buch einen wichtigen Beitrag leistete. Ihr Werk, das komplexe medizinische Sachverhalte verständlich und unterhaltsam aufbereitet, erregte großes Interesse bei Besuchern und Fachleuten gleichermaßen.



Seraphin, die seit über 30 Jahren als Ärztin mit Leidenschaft tätig ist, nutzte die Buchmesse, um auf die Bedeutung von Patientenaufklärung hinzuweisen. "Mythen in der Medizin können dir das Leben kosten", betonte sie in Gesprächen mit Besuchern. Sie plädierte dafür, dass Patienten aktiv in den Behandlungsprozess einbezogen werden: "Patienten müssen aufgeklärt sein und mitreden können." Ihr Buch zielt darauf ab, genau diese Aufklärung zu fördern und Medizin für jedermann zugänglich zu machen.



Die positive Resonanz auf Seraphins Buch und ihre Expertise auf der Buchmesse bestätigte ihr Engagement für eine verständliche und patientenorientierte Medizin. "Medizin sollte begeistern", sagte sie und unterstrich damit ihren Anspruch, komplexe medizinische Themen auf eine Art und Weise zu vermitteln, die Interesse weckt und zum Nachdenken anregt.



Die Teilnahme an der Buchmesse war für Siiri Seraphin ein voller Erfolg. Sie konnte nicht nur ihr Buch einem breiten Publikum vorstellen, sondern auch wertvolle Kontakte knüpfen und sich mit anderen Experten austauschen. Ihr Beitrag zur medizinischen Aufklärung wurde von den Besuchern und Fachleuten der Buchmesse sehr geschätzt. Sie verließ Leipzig mit dem Gefühl, einen wichtigen Schritt in Richtung einer verständlicheren und zugänglicheren Medizin getan zu haben. Ihr Fazit: "Medizin muss für die Patienten einfach und verständlich sein."



